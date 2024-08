Geimpft in den kommenden Tod?

Hamas verspricht Zusammenarbeit mit 3-tägigen Pausen für Polio-Impfaktion

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

29. August 2024

Ein hochrangiger WHO-Beamter sagt, „Israel“ und die Hamas hätten sich auf drei getrennte, dreitägige Kampfpausen im Gazastreifen geeinigt, um die Polio-Impfkampagne zu ermöglichen.

Die israelische Besatzungsmacht (IOF) und die palästinensische Widerstandsbewegung Hamas haben sich auf drei separate, örtlich begrenzte dreitägige Waffenstillstände im Gazastreifen geeinigt, um die Impfung von rund 640.000 Kindern gegen Polio zu ermöglichen, teilte der WHO-Beamte Rik Peeperkorn am Donnerstag mit.

Der federführende WHO-Vertreter für die palästinensischen Gebiete kündigte an, dass die Impfkampagne am Sonntag beginnen werde, und erklärte, dass die Pausen zwischen 6 Uhr morgens und 15 Uhr nachmittags eingelegt werden sollten.

Die Kampagne soll im Zentrum des Gazastreifens mit einem dreitägigen Waffenstillstand beginnen, dann für weitere drei Tage in den südlichen Gazastreifen und schließlich in den nördlichen Gazastreifen verlegt werden. Peeperkorn erklärte ferner, es sei vereinbart worden, die humanitäre Pause bei Bedarf jeweils um einen vierten Tag zu verlängern.

Zuvor hatte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu eine frühere Ankündigung einer ähnlichen Vereinbarung zurückgewiesen und in einer Erklärung die Behauptungen der Medien unter Berufung auf einen hochrangigen Beamten des US-Außenministeriums zurückgewiesen, wonach „Israel“ einer „Kampfpause zugestimmt habe, um Polio-Impfstoffe zu verabreichen“.

Netanjahu bekräftigte, dass das Sicherheitskabinett der israelischen Besatzung lediglich der „Aufteilung bestimmter Orte im Gazastreifen“ zugestimmt habe.

Daraufhin spotteten einige Palästinenser im Gazastreifen über die USA und ihre internationalen Bemühungen und sagten, „Israel“ und die USA hätten Angst, dass palästinensische Kinder ungeimpft zu Tode bombardiert würden.

Dies verdeutlicht die Kluft zwischen der Darstellung der internationalen Gemeinschaft, dass ihre Bemühungen erfolgreich sind, und ihrem tatsächlichen Versagen, den Palästinensern im Gazastreifen und im gesamten besetzten Palästina ihre Grundrechte zu gewähren.

Nach der teilweisen Lähmung eines 10 Monate alten Säuglings, der an Polio erkrankt war und damit der erste Fall in Gaza seit 25 Jahren ist, haben Gesundheitsexperten wiederholt ihre Besorgnis über die Ausbreitung von durch Wasser übertragenen Krankheiten zum Ausdruck gebracht.

Das Gesundheitsministerium in Gaza meldete am 17. August das erste Auftreten des Poliovirus in den südlichen Bezirken des Gazastreifens.

Laut einer Presseerklärung handelte es sich um einen 10 Monate alten Säugling in der Stadt Deir al-Balah, der nicht gegen Polio geimpft worden war, nachdem das Neugeborene Symptome aufwies, die mit denen der von den Ärzten vermuteten Polio-Erkrankung identisch waren. Tests in Amman deuteten darauf hin, dass sich das Kind mit einer Art von durch Impfung übertragenem Poliovirus (VDPV) angesteckt hatte.

Das Ministerium bestätigte, dass es in den kommenden Tagen eine wichtige Polio-Impfkampagne für Kinder unter zehn Jahren starten werde, und wies darauf hin, dass in Zusammenarbeit mit dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) 1.200.000 Dosen Polio-Impfstoff des Typs 2 sichergestellt worden seien.

Es werde daran gearbeitet, weitere 400.000 Dosen zu beschaffen, hieß es weiter.

Sie betonte jedoch auch, dass sich der Streifen aufgrund der anhaltenden israelischen Aggression, die zu einem Mangel an grundlegender Hygiene, sanitären Einrichtungen und sauberem Trinkwasser geführt hat, in einer schweren Gesundheitskrise befindet. Dies hat zu Bedingungen geführt, die die Ausbreitung von Epidemien begünstigen, einschließlich durch Wasser übertragener Krankheiten wie VDPV. Die Situation hat dazu geführt, dass sich Abfälle auf den Straßen und in der Nähe von Unterkünften angesammelt haben, was die Gesundheitsrisiken weiter verschärft hat.

Die internationale Gemeinschaft und die Gesundheitsorganisationen werden aufgefordert, dringend einzugreifen, um die Aggression zu stoppen und den unmittelbaren Gesundheitsbedarf der Bevölkerung im Gazastreifen zu decken. Die internationalen Gremien werden außerdem aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen, um sichere Wasser- und Abwassersysteme wiederherzustellen, die Abfallentsorgung zu regeln, Treibstoff für Wasserpumpen bereitzustellen und die ungehinderte Einfuhr von medizinischen und Hygieneartikeln in den Gazastreifen zu ermöglichen.

