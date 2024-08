Großen Dank an meinen Freund Joseph Massad für die schnelle Zusendung seines neuen Artikels auf Middleeastey, für die Veröffentlichung auf der Hochblauen Seite. Vom titel, bis zum Ende, schreibt er genau die westlichenGedanken, die Israel leiten und gewähren lassen. Erschreckend!Evelyn Hecht-Galinski .

https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-genocide-gaza-western-war-palestinian-people

Warum Israels Völkermord in Gaza ein westlicher Krieg gegen das palästinensische Volk ist

Von Joseph Massad

30. August 2024

Westliche Länder und Israel teilen die gleichen Werte wie Siedlerkolonialismus, Rassismus, weiße Vorherrschaft und Völkermord – allesamt imperiale Werkzeuge zum Schutz ihrer Interessen

Pro-palästinensische Demonstranten, die gegen Israels Krieg in Gaza protestieren, halten Keffiyeh-Schals während einer Kundgebung am 8. Juni in Duisburg, Deutschland, hoch (Ina Fassbender/AFP)

Der derzeitige völkermörderische Krieg gegen das palästinensische Volk wird nicht nur von Israel geführt.

Es ist ein westlicher Völkermord, der von den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und dem Rest der EU- und Nato-Länder verübt wird.

Dass Israel als imperialer Vorposten des Westens gegründet wurde, um seine Kontrolle und Ausplünderung der arabischen Welt zu gewährleisten, ist keine Neuigkeit. Dennoch sind viele heute verwirrt über die kolossale Unterstützung des Westens für den israelischen Völkermord und glauben offenbar, dass das westliche Abschlachten der Palästinenser erst nach dem 7. Oktober begann.

Die militärischen und politischen Bemühungen, Israel als eine westliche Militärstation zu etablieren, begannen 1917, als Großbritannien mit Unterstützung anderer kolonialer und imperialer Mächte die Balfour-Erklärung herausgab.

Seitdem hat der westliche imperialistische und rassistische Krieg gegen das palästinensische Volk nicht nachgelassen.

In der arabischen Welt haben die meisten antiimperialistischen Intellektuellen Israel immer als eine westliche imperialistische Station im Herzen der Region betrachtet.

Umgekehrt sehen die heutigen pro-imperialistischen arabischen Eliten und die arabische Technokratie, die lokale, vom Westen finanzierte Nichtregierungsorganisationen leitet, Israel als vom Westen getrennt, wenn auch mit ihm verbunden. Sie behaupten, dass die israelische Lobby einen übermäßigen Einfluss in den westlichen Hauptstädten hat, die sie angeblich infiltriert hat.

Diese Eliten haben sich schockiert über die jüngste westliche Unterstützung des israelischen Völkermordes geäußert, da sie darauf vertrauten, dass der Westen für „Menschenrechte“ steht.

Die militärischen und politischen Bemühungen, Israel als eine westliche Militärstation zu etablieren, begannen 1917, als Großbritannien die Balfour-Erklärung herausgab.

Indem sie die westliche liberale Propaganda nachahmen, stellen sie das westliche Engagement für die Menschenrechte oft als „universell“ dar und nicht nur als auf weiße Europäer und Amerikaner beschränkt.

Die Ausnahmen für nicht-weiße Bevölkerungsgruppen sind diejenigen, die als Opfer der vom Westen erklärten „Feinde“ gelten. Nur dann verdienen sie die Sympathie weißer europäischer und amerikanischer Liberaler – und auch nur so lange, wie es die westlichen Interessen erfordern, bis sie wie die Menschen im Irak, in Syrien, Libyen und anderen Ländern ausrangiert und vergessen werden.

Da die Palästinenser dieses westliche rassistische und imperiale Kriterium nicht erfüllen, hat der Westen ihre Abschlachtung mehr als sieben Jahrzehnte lang unterstützt.

Seit 1948 hat er Israel unermüdlich mit allen notwendigen Waffen versorgt, um die Palästinenser auszulöschen, ihr Land zu stehlen und zu kolonisieren, sie vollständig zu vertreiben und die überlebende Bevölkerung zu unterwerfen, indem sie einer vom israelischen Staat verwalteten Apartheid und Pogromen unterworfen wird, die an jüdische Kolonisten vergeben werden.

Gleichzeitig hat der Westen Israel rechtlich und diplomatisch gedeckt, um es vor der internationalen (d. h. nicht-westlichen) Schande zu schützen.

Imperiale Station

Seit seiner Gründung im Jahr 1948 wurde Israel von den USA, Großbritannien und Frankreich mit dem Schutz des Suezkanals und des Öls im Nahen Osten betraut.

Vorschläge zur Gründung eines zionistischen jüdischen Staates in Palästina, der den imperialen Interessen dienen sollte, gab es bereits 1859, als der Bau des Suezkanals begann. Christliche und jüdische Zionisten und kaiserliche Offiziere aus Großbritannien und Frankreich sahen in Palästina eine ständige imperiale Station, um die Handelsroute gegen möglichen lokalen Widerstand gegen ihre Herrschaft oder gegen Bedrohungen durch rivalisierende Reiche zu schützen.

Moses Hess, ein deutsch-französisch-jüdischer Proto-Zionist, brachte dieses Argument in seinem Buch Rom und Jerusalem, 1862, vor: „Zweifeln Sie noch daran, dass Frankreich den Juden helfen wird, Kolonien zu gründen, die sich von Suez bis Jerusalem und von den Ufern des Jordans bis zur Küste des Mittelmeers erstrecken können?“

Dasselbe sagte der Gründer der Zionistischen Organisation, Theodor Herzl, als er 1903 nach Ägypten reiste, um mit Lord Cromer über die jüdische Besiedlung des Gebiets zwischen dem Nil und dem Suezkanal zu verhandeln.

Mehr als ein Jahrzehnt später betonte der britische Premierminister David Lloyd George erneut, dass die britische Kontrolle über Palästina strategisch notwendig sei, um den Suezkanal zu verteidigen. Ein Punkt, den Joseph Chamberlain, der christlich-zionistische britische Kolonialminister, bereits gegenüber Herzl betont hatte, als er ihm den Sinai und el-Arish für die jüdische Kolonisierung anbot.

Während die Briten die Kolonisierung Palästinas unterstützten, war es der vom Westen kontrollierte Völkerbund, der Großbritannien 1922 mit dieser verhängnisvollen westlichen Aufgabe betraute.

Es war auch der offizielle Abkömmling des Völkerbundes, die Vereinten Nationen, die in der Teilungsresolution vom November 1947 den Diebstahl palästinensischen Landes durch jüdische Kolonisten legitimierten und die israelische Siedlerkolonie nach ihrer Gründung anerkannten.

Als imperiale Station fiel Israel 1956 in Ägypten ein, um die britische und französische militärische Übernahme des Kanals zu erleichtern, nachdem der ägyptische Präsident Gamal Abdel Nasser ihn verstaatlicht hatte.

Nachdem Israel 1967 zu einer veritablen territorialen Erweiterung der USA geworden war, wurde es mit dem Schutz des Öls und der Throne aller arabischen Klientelregime betraut, die die USA installiert oder an der Macht gehalten hatten.

Nach dem Fall der Sowjets und dem 11. September 2001 blieb Israel eine wichtige imperiale Station und wurde zum wichtigsten Partner in einem neuen Bündnis zwischen den arabischen Klientelregimen und den USA. Zusammen mit seinen jüngeren arabischen Verbündeten wurde Israel mit der Aufgabe betraut, alle neuen Feinde abzuwehren, die das US-Imperium in der Region und weltweit heraufbeschworen hatte.

Westliche Komplizenschaft

Da die Welt seit Oktober Zeuge eines live übertragenen Völkermords am palästinensischen Volk ist, hatten die westlichen Regierungen keine andere Wahl, als den Völkermord auf jede erdenkliche Weise offen zu unterstützen – militärisch und finanziell – sowie durch offizielle Propaganda, die von den rassistischen und pro-imperialistischen westlichen Mainstream-Medien wortwörtlich verbreitet wurde.

Um Israels Bemühungen zu unterstützen, haben westliche Regierungen auch drakonische repressive Polizeimaßnahmen gegen westliche Bevölkerungen ergriffen, die sich herablassen, die Palästinenser zu unterstützen.

Die kriminellen Briten, die in der Vergangenheit bei der Enteignung der Palästinenser führend waren, schickten am 8. Oktober eilig Waffen und Truppen zur Unterstützung der von ihnen errichteten Siedlerkolonie und widmeten ihre Militärstützpunkte in der Region der Verteidigung Israels.

Seitdem haben sie dafür gestimmt, Israel vor einer Verurteilung durch die Vereinten Nationen zu schützen, den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) unter Druck gesetzt, Israels kriminelle Führer nicht für ihre Gräueltaten anzuklagen, sich der Untersuchung der israelischen Besatzung und des Völkermordes durch den Internationalen Gerichtshof (IGH) widersetzt, ihre Polizeibehörden losgeschickt, um britische Aktivisten, die die Palästinenser verteidigen, zu schikanieren, und mit Unterstützung der BBC eine große Propagandakampagne zur Unterstützung der israelischen Verbrechen gestartet. Die britischen Universitäten trugen zu dieser Pro-Völkermord-Kampagne bei, indem sie repressive Maßnahmen gegen ihre eigenen Studenten ergriffen.

Die Franzosen, deren staatlicher Rassismus gegen Araber und Muslime in den letzten zwei Jahrzehnten erschreckende Ausmaße angenommen hat, entsandten ebenfalls Schiffe, Waffen und Personal, um Israel in seinem völkermörderischen Krieg zu unterstützen, und ordneten französische Militärstützpunkte in der Region an, um Israel zu verteidigen.

Außerdem hat es Israel bei der UNO geschützt, die israelische Besatzung vor dem IGH gerechtfertigt und pro-israelische Propaganda verbreitet, indem es den Widerstand gegen Israels andauernden Völkermord als eine Form von Antisemitismus bezeichnete, was ironischerweise massive französische Demonstrationen auslöste, die sich nicht gegen den Völkermord, sondern gegen angeblichen Antisemitismus richteten, während alle pro-palästinensischen Demonstrationen verboten wurden.

Das ist nicht neu, denn Frankreich war in den 1950er Jahren und bis 1967 der wichtigste Waffenlieferant Israels und der Architekt des israelischen Atomprogramms.

Israels ‚Recht zu töten‘

Trotz der starken Konkurrenz durch andere europäische Länder und die USA sind die antipalästinensischen Maßnahmen Deutschlands vielleicht die schlimmsten von allen.

Es hat auch alle pro-palästinensischen Demonstrationen verboten und unterdrückt, Waffen, Gelder und diplomatische Unterstützung bereitgestellt, sich vor dem IGH auf die Seite Israels gestellt, um dessen völkermörderische Verbrechen als nicht völkermörderisch zu verteidigen, den Ankläger des IGH dafür kritisiert, dass er Haftbefehle gegen israelische Kriegsverbrecher beantragt hat, und intensive pro-israelische und anti-palästinensische Propaganda auf die eigene, viel propagierte Bevölkerung und sogar das ausländische Publikum losgelassen.

Die Berliner Regierung unterdrückt weiterhin die freie Meinungsäußerung und bringt alle Medien zum Schweigen, die die deutsche Unterstützung für den völkermordenden Staat kritisieren.

Das alles ist natürlich nicht neu, denn Deutschland ist seit Jahrzehnten einer der wichtigsten Waffenlieferanten Israels und hat Israel mit U-Booten ausgestattet, die atomar bestückte Marschflugkörper tragen können.

Staatsbeamte haben sogar Israels Recht unterstützt, das palästinensische Volk im Namen der Selbstverteidigung gegen eine gefangene Bevölkerung zu töten

Staatsbeamte haben sogar Israels Recht unterstützt, das palästinensische Volk im Namen der Selbstverteidigung gegen eine gefangene Bevölkerung zu töten.

Auch die UNO hat sich nicht gescheut, Israels Abschlachten zu unterstützen. Im Juni 2023, nur wenige Monate vor dem Völkermord, weigerte sie sich, Israel als Verletzer der Rechte von Kindern aufzuführen.

Später gab sie einen schlampigen Bericht über die Vergewaltigungsvorwürfe heraus, die Israel und seine westlichen Propagandisten nach dem 7. Oktober verbreiteten, wobei sie zugab, dass ihr Team „nicht in der Lage war, die Prävalenz sexueller Gewalt festzustellen und zu dem Schluss kam, dass das Gesamtausmaß, der Umfang und die spezifische Zuordnung dieser Verstöße eine umfassende Untersuchung erfordern würden.“

Kürzlich beauftragten die Vereinten Nationen Sigrid Kaag, die niederländische Koordinatorin für humanitäre Hilfe und Wiederaufbau im Gazastreifen, mit den Feinden des palästinensischen Widerstands, darunter Israel, die Vereinigten Arabischen Emirate, Jordanien und die kollaborierende Palästinensische Autonomiebehörde, mit der Ausarbeitung eines Vorschlags für eine „internationale, vorübergehende Aufsicht“ über den Gazastreifen, die ihrer Meinung nach durch eine Resolution des UN-Sicherheitsrats genehmigt werden soll.

Kaag nahm an Treffen mit dem Geheimdienstchef der Palästinensischen Autonomiebehörde, Majed Faraj, der mit den Israelis zusammenarbeitet, um den palästinensischen Widerstand zu unterdrücken, und mit dem Generalmajor der israelischen Armee, Ghassan Alyan, teil, um ihnen dabei zu helfen, die Knoten von „Rafah und Netzarim“ zu entwirren, die sie von der UNO übernehmen lassen will.

Dass Kaags Vorschlag die UNO nicht nur zu einer Komplizin, sondern zu einer aktiven Partei der israelischen Besatzung macht, scheint Kaag und ihre UN-Chefs nicht zu stören, wie die libanesische Zeitung al-Akhbar kürzlich enthüllte.

Aktive Beteiligung

In der Zwischenzeit scheinen die Möglichkeiten, nach dem Völkermord im Gazastreifen zu profitieren, zu verlockend, um sie sich entgehen zu lassen.

Berichten zufolge koordinieren die Jordanier mit den Amerikanern und der Amerikanischen Universität in Beirut die geplante Übernahme aller Gesundheitseinrichtungen in Gaza, während sich ägyptische Unternehmen darauf vorbereiten, nach dem Völkermord die einzige Quelle für Baumaterial zu werden.

Im Gegensatz zu den Jordaniern, die anscheinend an lukrativen Geschäften interessiert sind, haben die Algerier angeboten, medizinische Einrichtungen zu entsenden und mehrere Krankenhäuser im Gazastreifen kostenlos zu bauen, sobald die Grenze zur Unterstützung der Palästinenser geöffnet ist.

Und doch ist all diese Hilfe für das völkermordende Regime nur eine Ergänzung zu der umfangreichen und aktiven militärischen Beteiligung der USA an den israelischen Verbrechen.

Ein Junge schiebt einen mit Wasserbehältern gefüllten Karren inmitten der Trümmer von Gebäuden, die während der israelischen Bombardierung des Jabalia-Lagers für vertriebene Palästinenser am 29. August zerstört wurden (Omar al-Qattaa/AFP)

Obwohl dies bereits Jahrzehnte vor dem 7. Oktober begann, haben die USA seither mehr Personal, Waffen, U-Boote und Flugzeugträger zur Verteidigung Israels entsandt, wobei in den letzten Wochen noch mehr Schiffe und U-Boote entsandt wurden.

Sie beliefern Israel weiterhin mit Ein-Tonnen-Bomben und anderen tödlichen Waffen, um das palästinensische Volk zu vernichten, und haben erst letzte Woche ein 20-Milliarden-Dollar-Paket mit weiteren palästinensertötenden Waffen an Israel genehmigt.

Hinzu kommt die offizielle US-Propaganda, die durch eine stark antipalästinensische amerikanische Mainstream-Presse und die massive polizeiliche Unterdrückung von Universitätsprotesten ergänzt wird, die von Universitätspräsidenten angeordnet werden, um ihre eigenen Studenten zu unterdrücken, weil sie es wagen, sich dem Völkermord zu widersetzen.

Washington schützt Israel in der UNO und in internationalen Gremien unablässig, lehnt die Untersuchung des IGH zu Israels ungeheuerlichen Verbrechen gegen das palästinensische Volk ab und sanktioniert den IStGH wegen seiner Haftbefehle gegen die Verantwortlichen für den Völkermord.

Die Amerikaner haben ihre imperiale Militärpräsenz in der Region auf mehr als 40.000 Soldaten aufgestockt, um ihren Siedlerkolonialstützpunkt gegen jeden Versuch zu verteidigen, seinen völkermörderischen Krieg zu beenden.

Ein westliches Verbrechen

Israel ist vielleicht kein Einzelfall, wenn es westliche Unterstützung für seine Kriege und Gräueltaten erhält (Südafrika erhielt ebenfalls viel westliche Unterstützung, wenn auch in weniger astronomischem Ausmaß).

Aber diese gigantische Unterstützung zeigt eindeutig, dass Israel für die westlichen imperialistischen Länder keine außenpolitische oder externe Angelegenheit ist.

Wie ich in verschiedenen Artikeln dargelegt habe, handelt es sich in der Tat um eine interne Angelegenheit, genauso wie es schon immer eine Erweiterung des US-Imperiums und seiner subsidiären europäischen Partner war.

Die Behauptung einiger linker westlicher Kritiker Israels, dass israelfreundliche amerikanische Zionisten „zionistische Infiltratoren“ oder „zionistische Aktivposten“ seien, die sie als externes Element des politischen Systems der USA und nicht als Teil desselben betrachten, kehrt die tatsächliche Reihenfolge der Beziehungen um.

Im globalen Spiel der imperialen Kontrolle sind Israel und seine Verteidiger nämlich Agenten des US-Imperiums und seiner europäischen Lakaien, und nicht andersherum.

Die Tatsache, dass mehr als eine halbe Million israelischer Juden Israel seit Beginn des Völkermords verlassen haben und dass 40 Prozent der israelisch-jüdischen Bürger – laut Umfragen vor Oktober 2023 – schon damals eine Auswanderung in Erwägung zogen, zeigt, dass der israelische Staat bei seinen eigenen Bürgern erheblich an Unterstützung verloren hat.

Dennoch werden die imperialen Herren des Landes ihn bis zum Tod verteidigen, eben weil sie ihre eigenen Interessen verteidigen, die Israel als einen offiziellen internen Teil des Westens betrachten, der jedoch territorial von diesem entfernt ist.

Wir müssen auch bedenken, dass Frankreich, Großbritannien, Deutschland und die USA große Kontingente ihrer eigenen Bürger haben, die in Israel als jüdische Kolonisten leben und in der israelischen Armee dienen.

Dies ist ein westlicher Krieg und ein westlicher Völkermord gegen das palästinensische Volk, der zur Verteidigung des Westens und nicht nur zur Verteidigung Israels geführt wird.

Die gemeinsamen Werte, die die westlichen Länder und Israel vertreten, sind in der Tat dieselben – die des Siedlerkolonialismus, des Rassismus, der weißen Vorherrschaft und des Völkermords – die alle Teil des imperialen Werkzeugkastens waren und weiterhin sind, um Bedrohungen der imperialen Interessen abzuwehren.

Der Widerstand gegen den Völkermord im Gazastreifen und die Verteidigung der Palästinenser werden endlich zu einem internen Thema in der amerikanischen und westeuropäischen Politik.

Das bedeutet, dass auch pro-palästinensische Kräfte im Westen begriffen haben, dass die Ausrottung des palästinensischen Volkes in erster Linie ein westliches und nicht ausschließlich ein israelisches Verbrechen ist.

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University, New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden.

Übersetzt mit Deepl.com