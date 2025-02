https://www.palestinechronicle.com/hamas-rejects-netanyahus-accusations-pledges-transparent-review/



Hamas weist Netanjahus Anschuldigungen zurück und verspricht transparente Untersuchung

21. Februar 2025 Nachrichten

Palästinensische Widerstandsgruppen übergeben den Sarg mit den sterblichen Überresten von Shiri Bibas aus Khan Yunis im Süden des Gazastreifens. (Foto: via AL-Qassam-Militärmedien)

Teilen Twittern Pin E-Mail

Die Hamas sagt, sie prüfe die israelischen Behauptungen über die Leiche von Shiri Bibas und räumt eine mögliche Verwechslung aufgrund israelischer Angriffe ein.

Die palästinensische Widerstandsbewegung Hamas hat angekündigt, dass sie die israelischen Behauptungen bezüglich der Leiche der inhaftierten Sheri Bibas prüfen werde, und räumte die Möglichkeit eines Irrtums aufgrund der israelischen Bombardierung des Ortes ein, an dem sie festgehalten wurde.

In einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung reagierte die Hamas auf die israelischen Vorwürfe, sie habe am Donnerstag irrtümlicherweise die Leiche einer Palästinenserin anstelle von Bibas übergeben.

Die Bewegung erklärte, sie nehme die Vorwürfe „sehr ernst“ und werde ihre Ergebnisse transparent bekannt geben.

Die Hamas erklärte: „Wir weisen auf die Möglichkeit eines Irrtums oder einer Verwechslung bei den Leichen hin, die sich daraus ergeben haben könnte, dass die Besatzung den Ort ins Visier nahm, an dem sich die Familie zusammen mit anderen Palästinensern befand“, und bezog sich dabei auf Shiri Bibas und ihre beiden Kinder.

In der Erklärung wurde außerdem betont: „Wir haben kein Interesse daran, die Rückgabe von Leichen, die sich in unserem Besitz befinden, zurückzuhalten oder nicht zu befolgen. Wir fordern die Rückgabe der Leiche, von der die Besatzung behauptet, dass sie einer palästinensischen Frau gehört.“

Die Hamas wies auch die Drohungen des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu zurück und betonte die Notwendigkeit, das Waffenstillstandsabkommen in Gaza einzuhalten.

„Wir bekräftigen unsere Ernsthaftigkeit und unser uneingeschränktes Engagement für alle unsere Verpflichtungen, wie unsere Handlungen in den letzten Tagen gezeigt haben“, heißt es in der Erklärung.

Netanjahus Anschuldigungen

Netanjahu hatte die Hamas beschuldigt, das Waffenstillstandsabkommen verletzt zu haben, indem sie Bibas‘ Leiche nicht zusammen mit den am Donnerstag nach Israel zurückgebrachten Personen übergeben hat.

In einer Videobotschaft erklärte er: „Wir werden entschlossen handeln, um Shiri nach Hause zu bringen, zusammen mit all unseren Geiseln, lebend und tot, und dafür sorgen, dass die Hamas den vollen Preis für diese brutale und bösartige Verletzung des Abkommens zahlt.“

Das israelische Militär gab am frühen Freitag bekannt, dass forensische Untersuchungen bestätigt haben, dass eine der aus Gaza erhaltenen Leichen weder Bibas noch einem anderen Gefangenen gehörte.

Das israelische Militär warf der Hamas „einen sehr schweren Verstoß“ vor und behauptete, Ariel und Kfir Bibas – die zusammen mit ihrer Mutter gefangen gehalten wurden – seien im November 2023 von ihren Entführern getötet worden, nicht durch israelische Bombardements, wie die Hamas behauptet hatte.

Die israelischen Behörden informierten die Familie Bibas über die Identifizierung ihrer beiden Kinder und forderten die Hamas auf, Shiri Bibas zusammen mit allen verbliebenen Gefangenen freizulassen.

Am Donnerstag übergab der palästinensische Widerstand vier Leichen über das Rote Kreuz an Israel.

Die Übergabezeremonie fand in Bani Suhaila, Khan Yunis, im südlichen Gaza statt. Die Hamas erklärte, dass der Prozess mit Respekt vor der Unantastbarkeit der Toten und ohne zeremonielle Aspekte durchgeführt wurde.

Der Austausch wurde im Rahmen eines im vergangenen Monat geschlossenen Waffenstillstandsabkommens durchgeführt. Das Abkommen sieht vor, dass am Samstag sechs lebende israelische Gefangene im Austausch gegen Hunderte palästinensische Gefangene freigelassen werden, darunter voraussichtlich Frauen und Minderjährige, die während des Krieges von israelischen Streitkräften inhaftiert wurden.

Die Verhandlungen für die zweite Phase des Abkommens sollen in den kommenden Tagen beginnen. In dieser Phase sollen etwa 60 verbleibende israelische Gefangene zurückkehren – von denen vermutlich weniger als die Hälfte noch am Leben sind – sowie ein vollständiger Rückzug des israelischen Militärs aus Gaza und ein Ende des Krieges erfolgen.

(PC, AJA)

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …