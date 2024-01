Hamza, son of Al Jazeera’s Wael Dahdouh, killed in Israeli attack in Gaza An Israeli attack targeted the car he was travelling in with two other journalists.

Wael Dahdouh mit seinem Sohn Hamza in glücklicheren Zeiten

Hamza, der Sohn des Al Jazeera-Mitarbeiters Wael Dahdouh, wurde bei einem israelischen Angriff in Gaza getötet

Von Al Jazeera-Mitarbeitern

7 Jan 2024

Hamza Dahdouh, der älteste Sohn des Leiters des Gaza-Büros von Al Jazeera, Wael Dahdouh, ist bei einem israelischen Raketenangriff im westlichen Teil von Khan Younis, Gaza, getötet worden.

Der Journalist Mustafa Thuraya wurde bei dem Angriff ebenfalls getötet, als das Fahrzeug, in dem sie in der Nähe von al-Mawasi, einem vermeintlich sicheren Gebiet im Südwesten, unterwegs waren, von der Rakete getroffen wurde. Ein dritter Passagier, Hazem Rajab, wurde schwer verletzt.

Nach Berichten von Al Jazeera-Korrespondenten wurde das Fahrzeug von Hamza und Mustafa angegriffen, als sie versuchten, Zivilisten zu interviewen, die durch frühere Bombardierungen vertrieben worden waren.

Hamza steht mit seinem Arm um seinen jüngeren Bruder Mahmoud in einem Garten

Hamza Dahdouh teilte dieses Bild von ihm und seinem Bruder Mahmoud mit einer traurigen Nachricht, in der er sich im Oktober letzten Jahres von ihm verabschiedete [Mit freundlicher Genehmigung der Familie Dahdouh].

Hamza, 27, war wie sein Vater Journalist. Mustafa war ebenfalls in seinen 20ern.

In seiner Rede auf dem Friedhof, auf dem sein Sohn beigesetzt wurde, wirkte Wael gedämpft und resigniert. Er sagte, er gehöre zu den vielen Menschen im Gazastreifen, die jeden Tag von ihren Angehörigen Abschied nehmen müssen.

Er gelobte, trotz des Schmerzes über einen Verlust nach dem anderen, seinen Weg fortzusetzen und der Welt zu zeigen, was in Gaza geschieht.

„Hamza war alles für mich, der älteste Junge, er war die Seele meiner Seele… dies sind die Tränen des Abschieds und des Verlustes, die Tränen der Menschlichkeit“, sagte er.

Der Leichnam des Journalisten Mustafa Thuraya wird in die Leichenhalle des Kuwait-Krankenhauses in Rafah (Gaza) gebracht, nachdem der Sohn von Wael al-Dahdouh, dem Leiter des Gaza-Büros von Al Jazeera, Hamza Dahdouh, und Thuraya am 07. Januar in Khan Yunis durch eine israelische Rakete getötet wurden, die in das Fahrzeug einschlug, in dem sie unterwegs waren,

Die Leiche des Journalisten Mustafa Thuraya wird in die Leichenhalle des kuwaitischen Krankenhauses in Rafah, Gaza, gebracht, nachdem er und Hamza Dahdouh am 7. Januar 2024 in Khan Younis durch eine israelische Rakete getötet wurden, die ihr Auto traf [Abed Zagout/Anadolu].

Das Al Jazeera Media Network verurteilte den Angriff aufs Schärfste und fügte hinzu: „Die Ermordung von Mustafa und Hamza … während sie auf dem Weg waren, ihre Pflicht im Gazastreifen zu erfüllen, bekräftigt die Notwendigkeit, unverzüglich die notwendigen rechtlichen Maßnahmen gegen die Besatzungstruppen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass es keine Straffreiheit gibt.“

Das Medienbüro des Gazastreifens verurteilte die Ermordung der beiden Journalisten und verurteilte „dieses abscheuliche Verbrechen auf das Schärfste“.

Anhaltender Schmerz

Hamza hing sehr an seiner Familie und war am Boden zerstört, als er am 25. Oktober erfuhr, dass das Haus, in dem seine Familie im Flüchtlingslager Nuseirat untergebracht war, von einem israelischen Angriff getroffen worden war.

Kurz darauf erfuhr er, dass seine Mutter Amna, sein Bruder Mahmoud, 15, seine Schwester Sham, 7, und sein Neffe Adam, 1, bei dem israelischen Angriff getötet worden waren. Seiner Kollegin zufolge motivierte ihn die Trauer über den Verlust dieser Menschen dazu, noch intensiver über den Krieg in Gaza zu berichten.

Yehia weint über der Leiche seiner Mutter, neben ihm sein Vater Wael

Wael Dahdouh, Mitte, und sein jüngster Sohn Yehia, 12, trauern um seine Frau, seinen Sohn, seine Tochter und seinen Enkel, die bei einem israelischen Angriff auf das Flüchtlingslager Nuseirat getötet wurden, 26. Oktober 2023 [Ali Mahmoud/AP Photo]

Als sich die Nachricht von Hamzas Ermordung verbreitete, eilten seine einjährige Frau und seine überlebenden Geschwister zum Friedhof, um einen letzten Blick auf ihn zu werfen, bevor er beerdigt wurde.

Wael stand neben dem Kopf seines Sohnes und tröstete die übrigen Familienmitglieder, die versuchten, den plötzlichen Verlust zu begreifen.

Dank seiner Gelassenheit und Stärke ist Wael Dahdoud weit mehr als nur der Leiter des arabischen Büros von Al Jazeera in Gaza. Er ist das Gesicht der Berichterstattung des Senders über den Krieg Israels gegen Gaza und ein Symbol für die Widerstandsfähigkeit der Menschen in Gaza.

Als er bei dem israelischen Luftangriff Ende Oktober seine Frau, seinen Sohn, seine Tochter und seinen Enkel verlor, sah die Welt fassungslos zu, wie er in das Krankenhaus rannte, in das die Leichen seiner vier Angehörigen gebracht worden waren.

Al-Jazeera-Korrespondent Wael Al-Dahdouh trauert um die Leiche eines seiner Kinder

Wael Dahdouh trauert im Al-Aqsa-Krankenhaus in Deir el-Balah im südlichen Gazastreifen um eines seiner Kinder, das zusammen mit seiner Frau und seinem Sohn bei einem israelischen Angriff getötet wurde [Majdi Fathi/AFP].

Nachdem er sich von seinen Kindern, seinem Enkelkind und seiner Lebensgefährtin emotional verabschiedet hatte, schien er entschlossener denn je, seine Arbeit zu machen.

Dann wurde er Mitte Dezember bei einem Anschlag, bei dem sein Kollege Samer Abudaqa getötet wurde, schwer verletzt, war aber kurz darauf wieder als Journalist unterwegs.

Das Palästinensische Journalistensyndikat hat dokumentiert, dass seit Beginn der Feindseligkeiten im Oktober 102 Journalisten von israelischen Streitkräften getötet und 71 weitere verletzt wurden.

Die Liste der Al-Dschasira-Journalisten und -Mitarbeiter, die Familienangehörige verloren haben oder selbst ums Leben gekommen sind, wird ebenfalls immer länger.

Im Dezember verlor Anas al-Sharif seinen Vater bei einem israelischen Luftangriff, der das Haus seiner Familie in Jabalia traf.

Wenige Tage zuvor, am 6. Dezember, wurden bei einem israelischen Angriff auf das Haus, in dem sie im Flüchtlingslager Jabalia untergebracht waren, 22 Familienmitglieder von Moamen Al Sharafi, einem Korrespondenten von Al Jazeera Arabic, getötet.

Ende Oktober verlor der Fernsehtechniker Mohamed Abu Al-Qumsan bei israelischen Luftangriffen auf dasselbe Flüchtlingslager 19 Mitglieder seiner Familie, darunter seinen Vater und zwei Schwestern.

Quelle: Al Jazeera

Übersetzt mit Deepl.com



