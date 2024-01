Israel-Palestine live: At least 122 Palestinians in Gaza killed over past day Meanwhile, Hezbollah says it hit an Israeli post with 62 strikes in response to killing of Hamas deputy chief

Israel-Palästina live: Zwei Journalisten, darunter der Sohn des Al Jazeera-Büroleiters, in Gaza getötet

Sieben Palästinenser und ein israelischer Polizeibeamter bei Operation in Dschenin getötet

Wichtigste Punkte

Mindestens 113 Tote an einem Tag, die Zahl der Todesopfer steigt auf über 22.800

Blinken besucht die Türkei, Jordanien und Katar

Heftiger Schusswechsel an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon

Live-Updates

Israelisches Kabinett stimmt über Kriegshaushalt 2024 ab

vor 20 Minuten

Das israelische Kabinett wird nach Angaben des rechtsextremen Finanzministers Bezalel Smotrich am Donnerstag den Kriegshaushalt 2024 verabschieden.

Im Rahmen des Haushaltsplans genehmigten die israelischen Minister 9 Milliarden Schekel (2,5 Milliarden Dollar) an finanzieller Unterstützung für Militärreservisten.

„Der Staat Israel stellt die Reservisten und ihre Familien in den Mittelpunkt, und dies ist der Anker des Haushalts für 2024, den wir liefern werden“, sagte Smotrich in einer gemeinsamen Erklärung mit Premierminister Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Yoav Gallant am Sonntag.

Israel hatte im vergangenen Jahr einen Zweijahreshaushalt für 2023 und 2024 verabschiedet, aber der Krieg im Gazastreifen hat zu Änderungen im Haushalt und zusätzlichen Ausgaben geführt.

Im Dezember genehmigte das israelische Parlament einen Sonderhaushalt für den Krieg für 2023 in Höhe von rund 30 Milliarden Schekel.

Nach Angaben des Finanzministeriums wird der Krieg in diesem Jahr voraussichtlich mindestens weitere 50 Milliarden Schekel kosten und das Haushaltsdefizit auf rund 6 Prozent des BIP fast verdreifachen.

Al Jazeera verurteilt die Ermordung von zwei Journalisten in Gaza

vor 1 Stunde

Al Jazeera hat Israel für einen Luftangriff, bei dem zwei Journalisten in Gaza getötet wurden, scharf verurteilt.

Hamza al-Dahdouh, der Sohn des Leiters des Al Jazeera Gaza-Büros, Wael al-Dahdouh, und sein Kollege Mustafa Thuraya, ein Videojournalist für AFP, wurden am Sonntag getötet, als eine israelische Rakete ihr Fahrzeug in Khan Younis traf.

„Die Ermordung von Mustafa und Hamza… während sie auf dem Weg waren, ihren Dienst im Gazastreifen zu verrichten, bekräftigt die Notwendigkeit, unverzüglich die notwendigen rechtlichen Maßnahmen gegen die Besatzungstruppen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass es keine Straffreiheit gibt“, so das Mediennetzwerk.

„Al Jazeera verurteilt auf das Schärfste die anhaltenden Verbrechen der israelischen Besatzungstruppen gegen Journalisten und Medienschaffende im Gazastreifen“, heißt es weiter.

„Dieser alarmierende Trend erfordert sofortige Aufmerksamkeit und Maßnahmen seitens der internationalen Gemeinschaft. Wir fordern den Internationalen Strafgerichtshof, die Regierungen und Menschenrechtsorganisationen sowie die Vereinten Nationen auf, Israel für seine abscheulichen Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen und ein Ende der gezielten Tötung von Journalisten zu fordern.“

Al Jazeera fügte hinzu, dass es alle rechtlichen Maßnahmen ergreifen werde, um die Täter strafrechtlich zu verfolgen, und bekräftigte sein Engagement, „Gerechtigkeit für die mehr als 100 getöteten Journalisten zu erreichen und weiterhin über diese schweren Verstöße zu berichten“.

In Bildern: Wael al-Dahdouh nimmt an der Beerdigung seines durch israelische Angriffe getöteten Sohnes teil

vor 1 Stunde

hamza al-dahdouh beerdigung

Der Al Jazeera-Journalist Wael al-Dahdouh nimmt an der Beerdigung seines Sohnes Hamza in Rafah, im südlichen Gazastreifen, teil (Ibraheem Abu Mustafa/Reuters)

beerdigung von hamza al-dahdouh

Der Al Jazeera-Journalist Wael al-Dahdouh umarmt seine Tochter und seinen Sohn, als sie an der Beerdigung seines Sohnes, des palästinensischen Journalisten Hamza al-Dahdouh, teilnehmen (Mohammed Salem/Reuters)

beerdigung von hamza al-dahdouh

Trauergebete in Rafah, im südlichen Gazastreifen, für den palästinensischen Journalisten Hamza al-Dahdouh am 7. Januar 2024 (Ibraheem Abu Mustafa/Reuters)

hamza al-dahdouh beerdigung

Eine Presseweste liegt auf dem Körper des palästinensischen Journalisten Hamza Al-Dahdouh (Ibraheem Abu Mustafa/Reuters)

Die traumatische Reise einer Mutter durch eine Geburt unter israelischem Bombardement

vor 2 Stunden

Heba Labbad, eine 27-jährige Mutter von drei Kindern, schildert dem Korrespondenten von Middle East Eye, Aseel Mousa, die schreckliche Erfahrung, als schwangere Frau ihr Haus verlassen zu müssen, unter dem lähmenden Lärm israelischer Bombardements zu gebären und von ihrem Mann getrennt zu werden, nachdem er vom israelischen Militär festgenommen wurde.

Als die israelische Aggression gegen den Gazastreifen begann, war ich im neunten Monat schwanger und litt unter Schwangerschaftsbeschwerden, Müdigkeit und Erschöpfung.

Die unablässigen Bombardierungen verstärkten meine Not und fügten meiner ohnehin schon schwierigen Schwangerschaft noch mehr Angst und Anspannung hinzu. Meine Gedanken waren von der Sorge um das Wohlergehen meiner beiden kleinen Kinder Leen, fünf, und Hassan, drei, sowie um das ungeborene Kind in meinem Bauch bestimmt.

Am 7. Oktober waren mein Mann, unsere Kinder und ich gezwungen, aus unserem Haus im Viertel al-Nasr im Norden des Gazastreifens zu fliehen und in Beit Lahia Zuflucht zu suchen. Der Explosionslärm der israelischen Bombardements war unerbittlich. Neben der ständigen Bedrohung durch den Tod hatten wir auch mit einem gravierenden Mangel an Lebensmitteln, Trinkwasser und Kochgas zu kämpfen, was unsere ohnehin schon schwierigen Lebensumstände noch verschlimmerte.

Vollständige Geschichte: Die traumatische Reise einer Mutter durch die Geburt ihres Kindes unter israelischem Bombardement

frau hält kind rafah gaza

Eine Frau hält ein Kind, während sie die Schäden nach der israelischen Bombardierung von Rafah im südlichen Gazastreifen am 5. Januar 2024 begutachtet (AFP)

Video: Wael al-Dahdouh trauert um seinen durch israelischen Luftangriff getöteten Sohn

vor 3 Stunden

Zahl der Todesopfer des israelischen Drohnenangriffs in Dschenin steigt auf sieben

Vor 3 Stunden

Ein palästinensischer Mann ist am Sonntag seinen Verletzungen erlegen. Damit ist die Zahl der Todesopfer eines israelischen Einsatzes in Dschenin auf sieben gestiegen, wie die Nachrichtenagentur Wafa berichtet.

Der 18-jährige Wadia Yaser Asous wurde im al-Razi-Krankenhaus in Dschenin für tot erklärt, wie Wafa unter Berufung auf medizinische Quellen berichtete.

Wadias Bruder Mohammad wurde ebenfalls getötet, als ein israelischer Drohnenangriff auf Palästinenser an einem der Eingänge von Dschenin erfolgte.

Während des Einsatzes wurden ein israelischer Polizist getötet und weitere Personen verwundet, als ihr Fahrzeug von einem Sprengsatz getroffen wurde, so die israelischen Behörden.

Die Jenin-Brigade, eine lokale bewaffnete Widerstandsgruppe, übernahm die Verantwortung für den Angriff auf die israelischen Streitkräfte.

Mindestens 113 getötete Palästinenser an einem Tag, die Zahl der Todesopfer steigt auf über 22.800

vor 3 Stunden

Wie das palästinensische Gesundheitsministerium am Sonntag mitteilte, wurden in den vergangenen 24 Stunden im Gazastreifen mindestens 113 Palästinenser durch israelischen Beschuss getötet und 250 verwundet.

Damit stieg die Zahl der Todesopfer in dem Gebiet seit dem 7. Oktober auf 22.835, und 58.416 weitere Menschen wurden in dieser Zeit verwundet.

Jordaniens König warnt Blinken vor „katastrophalen Auswirkungen“ des Krieges

vor 3 Stunden

Der jordanische König Abdullah hat US-Außenminister Antony Blinken vor den „katastrophalen Folgen“ einer Fortsetzung des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen gewarnt, hieß es am Sonntag in einer Erklärung seines Palastes.

Der König sagte Blinken während eines Treffens auch, dass Washington eine wichtige Rolle dabei spielen müsse, Druck auf Israel auszuüben, damit es einem sofortigen Waffenstillstand in der belagerten Enklave zustimmt.

Der US-Beamte traf am späten Samstag im Rahmen seiner Nahostreise in Jordanien ein, bevor er nach Katar und in die Vereinigten Arabischen Emirate weiterreiste.

Ein ranghoher Beamter des US-Außenministeriums sagte gegenüber Reuters, Blinken nutze die Reise, um die Länder der Region zu drängen, sich nach dem Ende des Krieges am Wiederaufbau, der Regierungsführung und der Sicherheit in Gaza zu beteiligen.

In Doha wird der Spitzendiplomat der Regierung Biden voraussichtlich die Bemühungen um die Freilassung von rund 100 israelischen Gefangenen erörtern, die von palästinensischen Gruppen im Gazastreifen festgehalten werden.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …