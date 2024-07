https://www.trtworld.com/opinion/haniyehs-assassination-threatens-to-drag-irans-neighbours-into-wider-war-18189841



Haniyehs Ermordung droht, Irans Nachbarn in einen größeren Krieg zu ziehen

Von Amir Zia

31. Juli 2024

AA-Archiv

Die Staats- und Regierungschefs der Welt müssen sofort versuchen, die Spannungen zu deeskalieren, bevor es zu spät ist. Und das kann nur geschehen, wenn die Palästinenser in Frieden leben können.

Iranischen Medienberichten zufolge wurde das Gebäude, in dem Haniyeh untergebracht ist, von einem „Projektil aus der Luft“ getroffen. / Foto: AA-Archiv

Es liegt auf der Hand, dass die schockierende Ermordung des Chefs des politischen Büros der Hamas, Ismail Haniyeh, in der iranischen Hauptstadt Teheran dem Konflikt im Nahen Osten eine weitere gefährliche Wendung gegeben hat.

Diese von Israel verübte Ermordung kann als Katalysator für die Ausweitung des israelischen Krieges im Gazastreifen wirken und hat das Potenzial, sich zu einem größeren Konflikt auszuweiten.

Sollte dies geschehen, wären die Schockwellen weltweit zu spüren, sowohl direkt als auch indirekt wegen der möglichen Auswirkungen auf die Weltölpreise und die internationalen Seehandelsrouten. Daher müssen die Welt- und Regionalmächte, insbesondere die Vereinigten Staaten, schnell handeln, um die schwelenden Spannungen im Nahen Osten zu entschärfen und ihre Anstrengungen zur Beendigung des Krieges Israels gegen die Palästinenser zu verdoppeln.

Das Zeitfenster für eine diplomatische Intervention zur Senkung der Temperatur könnte dieses Mal jedoch sehr klein sein.

Der Mord an Haniyeh, der weithin als gemäßigter Führer galt, und seinem Leibwächter ereignete sich gegen 2 Uhr morgens in der Residenz für Kriegsveteranen, in der er sich in Teheran aufhielt, wie die iranischen Staatsmedien berichteten.

Nach iranischen Medienberichten wurde das Gebäude, in dem Haniyeh untergebracht war, von einem „Projektil aus der Luft“ getroffen.

Die Tatsache, dass er der Amtseinführung des neunten iranischen Präsidenten, Masoud Pezeshkian, beiwohnte, ist nicht nur für die iranische Führung sehr peinlich, sondern wirft auch Fragen über ihre Sicherheitsvorkehrungen für einen hochgeschätzten Gast wie Haniyeh auf.

Der Zeitpunkt der Ermordung und ihre Symbolik haben Teheran in eine Zwickmühle gebracht. Einerseits wäre der Iran gezwungen, auf die eine oder andere Weise Vergeltung zu üben, und das zu einer Zeit, in der das Land alles daran setzt, seine Macht in der Region zu demonstrieren. Andererseits könnte die Eskalation einen hohen Preis für Teheran haben, da Israel die Unterstützung des von den USA geführten westlichen Blocks genießt.

Obwohl es bisher keine offizielle Stellungnahme Israels zu dem Attentat gibt, zeigen die iranischen Staatsmedien bereits mit dem Finger auf Tel Aviv. Israel bekennt sich nicht offen zu seinen Anschlägen im Iran. Es wurde jedoch in der Vergangenheit mit der Ermordung iranischer Atomwissenschaftler und Militärkommandeure in Verbindung gebracht.

Mehr lesen

Zionistische Barbarei wird scheitern – Erdogan zur Ermordung von Haniyeh

Die Welt hat gesehen, wie der Iran auf den israelischen Luftangriff auf sein Konsulat in Damaskus am 1. April reagiert hat, bei dem sieben Kommandeure des iranischen Revolutionsgardenkorps, darunter zwei Generäle, getötet wurden.

Zwei Wochen nach dem israelischen Angriff antwortete der Iran mit einem Sperrfeuer von Drohnen- und Raketenangriffen auf Israel. Die meisten dieser Drohnen und Raketen wurden jedoch abgefangen.

Obwohl Israel auf den Angriff mit einem Angriff auf einen iranischen Luftwaffenstützpunkt reagierte, kam es nicht zu einer Eskalation. Diese Gegenangriffe brachten jedoch den jahrelangen geheimen Krieg zwischen Iran und Israel ans Tageslicht.

Werden Israel und der Iran in der Lage sein, ihre Feindseligkeiten wie im April dieses Jahres einzudämmen? Diese Frage ist mit vielen Wenns und Abers verbunden.

Die Regierungen Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate, die nach dem Gaza-Krieg einen diplomatischen Drahtseilakt vollführen, könnten ebenfalls gezwungen sein, ihre Karten auf den Tisch zu legen und sich für eine Seite zu entscheiden, wenn die Spannungen zwischen Iran und Israel in offene Feindseligkeiten übergehen. Das Gleiche gilt für Pakistan, das eine 900 Kilometer lange Westgrenze mit dem Iran teilt.

Absolute diplomatische Neutralität aufrechtzuerhalten, wäre leichter gesagt als getan. Jede Eskalation würde viele muslimische Länder in eine Zwickmühle bringen, da sie sich auch auf die wirtschaftlichen Schocks eines größeren Konflikts im Nahen Osten einstellen müssten. Für Länder wie Pakistan, die mit einer noch nie dagewesenen Zahlungsbilanzkrise konfrontiert sind, wäre dies ein Albtraumszenario. Ein Aufschwung der weltweiten Ölpreise würde ihre wirtschaftlichen Probleme nur noch verschlimmern.

Und der Iran und Israel bleiben nur ein Aspekt des potenziellen Konflikts, den die Weltmächte auf Kriegsfuß bringen müssen.

Dieser Bereich ist der Nahe Osten selbst und der langwierige israelisch-palästinensische Konflikt. Der Nahe Osten steht bereits am Rande des Abgrunds, denn seit Oktober 2023 wütet der israelische Krieg gegen den Gazastreifen. Die Ermordung Haniyehs hat die Situation weiter verkompliziert und ist ein Rückschlag für die Bemühungen um einen Waffenstillstand im Gazastreifen, die in den letzten Monaten von den Vereinigten Staaten, Katar und Ägypten vermittelt wurden.

Die Ermordung ihres politischen Führers hat die Friedensoptionen für die Hamas weiter eingeschränkt, da sie gezwungen wäre, Vergeltung zu üben, obwohl ihr bewaffneter Flügel nun geschwächt ist und wegen Israels unerbittlichem Krieg im Gazastreifen weiterhin unter enormem Druck steht. Die Hamas hat die Tötung bereits als schwere Eskalation bezeichnet und geschworen, dass sie nicht unbeantwortet bleiben wird.

Israel ist nicht nur in Kämpfe mit der Hamas verwickelt, sondern hat auch eine Front mit der Hisbollah im Libanon eröffnet. Diese Gruppe hat enge Beziehungen zum Iran. Am Dienstag behauptete Israel, einen ranghohen Hisbollah-Kommandeur bei einem „Präzisionsschlag“ in Beirut getötet zu haben, was bereits zu Vergeltungsmaßnahmen der libanesischen Gruppe führen sollte.

Darüber hinaus gibt es weitere palästinensische und bewaffnete Gruppen und Zellen. Haniyehs Ermordung kann sie dazu veranlassen, gegen Israel und seine Interessen vorzugehen, nicht nur in der Region, sondern auch in anderen Teilen der Welt. Die eigentliche Gefahr ginge von kleinen, unkontrollierten Gruppen, Zellen und Einzelpersonen aus. Das bedeutet, dass nach der Ermordung des politischen Leiters der Hamas die Gefahr der Rache noch größer geworden ist.

Die Ermordung von Haniyeh wirft auch Fragen nach dem Motiv der Tat auf, da er als gemäßigtes Gesicht der Hamas galt, dessen Rolle bei den anhaltenden diplomatischen Bemühungen um einen Waffenstillstand im Gazastreifen wichtig war. Er galt als wichtiger Kontakt zu anderen hochrangigen Hamas-Führern, darunter Yahya Sinwar in Gaza.

Die beiden aufeinanderfolgenden Attentate – eines auf einen Hisbollah-Führer im Libanon und eines auf einen Hamas-Führer im Iran – könnten zu einer weiteren Eskalation und Ausweitung des Konflikts führen.

Mit geschickter, energischer und schneller Diplomatie lässt sich jedoch noch verhindern, dass die Krise außer Kontrolle gerät. Wie US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Mittwoch vor Reportern auf den Philippinen erklärte, hält er einen Krieg nicht für unvermeidlich. „Ich denke, dass es immer Raum und Möglichkeiten für Diplomatie gibt… Wir werden alles tun, was wir können, um zu verhindern, dass sich die Dinge zu einem umfassenderen Konflikt in der Region ausweiten.“

Aber können der von den USA geführte westliche Block und seine Verbündeten im Nahen Osten Israel und seine kriegerische Strategie in die Schranken weisen?

Werden sie in der Lage sein, den sich abzeichnenden größeren Konflikt zu verhindern? Und sind sie in der Lage, einen dauerhaften Frieden im Nahen Osten herbeizuführen, indem sie für eine faire und gerechte Lösung sorgen, die den Palästinensern das Recht einräumt, in Frieden und Ehre in ihrem eigenen Land zu leben?

Dies sind grundlegende Fragen, auf die es angesichts der blutigen und tragischen Geschichte des Palästinakonflikts keine einfachen Antworten gibt.

Doch im Moment ist nicht nur der Nahe Osten, sondern die ganze Welt wegen der Ermordung Haniyehs und ihrer möglichen Folgen in Aufruhr.

QUELLE: TRT Welt

Amir Zia

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …