Israel ist nicht an einem Frieden interessiert

Von Belén Fernández

Al Jazeera-Kolumnistin

31 Jul 2024

Mit der Ermordung eines der wichtigsten Unterhändler für ein Waffenstillstandsabkommen im Gaza-Streifen hat Israel seine Absicht deutlich gemacht, den Krieg fortzusetzen und auszuweiten.

Der politische Chef der Hamas, Ismail Haniyeh, wurde am Dienstag in Teheran getötet, wo er an der Amtseinführung des Präsidenten teilnahm [Sefa Karacan / Anadolu].

Gerade als man dachte, die Lage im Nahen Osten könnte nicht noch brenzliger werden, hat die Ermordung des politischen Führers der Hamas, Ismail Haniyeh, die regionalen Spannungen auf ein völlig neues Niveau gehoben.

Haniyeh wurde bei einem Anschlag am späten Dienstagabend in der iranischen Hauptstadt Teheran getötet, wo er an der Amtseinführungszeremonie des iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian teilgenommen hatte. Das Attentat ist zweifellos das Werk von – wem sonst? – des Staates Israel, auch wenn die israelische Regierung im Moment anscheinend keinen Kommentar abgeben will.

Ein israelischer Beamter, der Minister für Kulturerbe, Amichai Eliyahu, konnte seinen Überschwang offenbar nicht zügeln und verkündete auf X: „Das ist der richtige Weg, die Welt von diesem Dreck zu befreien … Haniyehs Tod macht die Welt ein bisschen besser.“

In seinem Social-Media-Posting schwor Eliyahu außerdem, dass es „keine imaginären Friedens- und Kapitulationsabkommen“ mehr geben werde und dass „die eiserne Hand, die zuschlagen wird, diejenige ist, die Frieden und ein wenig Trost bringt und unsere Fähigkeit stärkt, in Frieden mit denen zu leben, die Frieden wollen“.

Das ist eine Menge Verwendung des Wortes „Frieden“ für Leute, die im Grunde keinen Frieden wollen. Sicherlich ist die Ermordung eines der Hauptverhandlungsführer für ein Waffenstillstandsabkommen im Gazastreifen ein ziemlich guter Weg, um jegliche Aussicht auf Frieden vorerst zu vereiteln.

Und was weiß man schon? Wie die Nachrichtenagentur Reuters in ihrem Nachruf auf Haniyeh feststellte, wurde der Mann „von vielen Diplomaten als gemäßigt angesehen, verglichen mit den härteren Mitgliedern“ der Hamas.

Wie auch immer, es ist seit langem Israels Modus Operandi, jede Gelegenheit zur so genannten „Mäßigung“ zu unterdrücken, um sein eigenes, immerwährendes wahnsinniges Verhalten zu rechtfertigen. In einem kürzlich erschienenen Al Jazeera-Artikel mit dem Titel „Warum verstärkt Israel seine Angriffe, wenn die Waffenstillstandsgespräche im Gazastreifen voranschreiten?“ reflektierte der Journalist Justin Salhani über die Intensivierung der aktuellen völkermörderischen Angriffe Israels im Gazastreifen, obwohl die Waffenstillstandsgespräche voranschreiten.

Salhani erinnerte an einen wichtigen Präzedenzfall während der zweiten Intifada im Jahr 2002, als die mit der Fatah verbündete Tanzim-Miliz Berichten zufolge „einen einseitigen Waffenstillstand ankündigen wollte“. Dann warf Israel eine Ein-Tonnen-Bombe auf das Haus eines Hamas-Führers in Gaza-Stadt, und das war das Ende.

Nun hat Israel in weniger als 10 Monaten offiziell fast 40.000 Palästinenser in Gaza getötet, obwohl die tatsächliche Zahl der Todesopfer vermutlich astronomisch höher ist. So viel zur „Fähigkeit, in Frieden zu leben“, um es mit den Worten Eliyahus zu sagen.

Natürlich wird der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, wenn er den Krieg beenden lässt, mit vielen Dingen leben müssen, mit denen er nicht leben will – wie innenpolitische Opposition, Korruptionsvorwürfe und andere Dinge, die keinen Spaß machen. Im Mai beantragte der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs einen Haftbefehl gegen Netanjahu wegen angeblicher Kriegsverbrechen im Gazastreifen – eine Möglichkeit, die sich am besten dadurch vermeiden lässt, dass man einfach weiter Kriegsverbrechen begeht.

Und um ganz sicher zu gehen, dass es in naher Zukunft keine denkbare Möglichkeit für einen Frieden gibt, tut Israel sein Bestes, um seine Feinde zu kriegerischen Handlungen zu provozieren, die Israel dann selbst als Vorwand für weitere Kriege nutzen kann.

Erst gestern hat Israel ein Wohnhaus in der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen, wobei nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums eine Frau und zwei Kinder ums Leben kamen und 74 Menschen verletzt wurden. Ziel des Angriffs war ein Hisbollah-Kommandeur, der von Israel beschuldigt wird, den Raketenangriff vom 27. Juli auf die Stadt Majdal Shams in den von Israel besetzten syrischen Golanhöhen, bei dem mindestens 12 Kinder getötet wurden, geleitet zu haben.

Die Hisbollah, die normalerweise die Verantwortung für ihre Handlungen übernimmt, hat vehement bestritten, den Angriff auf Majdal Shams verübt zu haben – der, wie zu betonen ist, in einem Gebiet stattfand, das von Israel illegal besetzt ist. Aber hey, es war ein guter Grund, Beirut zu bombardieren.

Die Ermordung Haniyehs auf iranischem Territorium lässt dem Iran keine andere Wahl, als militärisch auf Israel zu reagieren, wozu er bereits bewiesen hat, dass er mehr als fähig ist. Nach dem tödlichen israelischen Angriff auf das iranische Konsulat in der syrischen Hauptstadt Damaskus im April hat der Iran Hunderte von Drohnen und Raketen auf Israel abgefeuert.

Zugegeben, dies war eher eine Machtdemonstration als ein Versuch, Schaden anzurichten. Doch mit der Ermordung von Haniyeh in Teheran spielt Israel buchstäblich mit dem Feuer.

Um die Aussichten auf einen Waffenstillstand zu vereiteln und das Töten im Gazastreifen aufrechtzuerhalten, wird Israel wohl noch viel mehr Blut in der Region vergießen.

Das Cambridge English Dictionary definiert einen „Schurkenstaat“ als eine „Nation, die als sehr gefährlich für andere Nationen angesehen wird“ – und es gibt derzeit keine Nation, die schurkischer ist als der Staat Israel.

Belén FernándezAlJazeera-KolumnistinBelén Fernández ist die Autorin von Inside Siglo XXI: Locked Up in Mexico’s Largest Immigration Detention Center (OR Books, 2022), Checkpoint Zipolite: Quarantäne an einem kleinen Ort (OR Books, 2021), Exil: Rejecting America and Finding the World (OR Books, 2019), Martyrs Never Die: Travels through South Lebanon (Warscapes, 2016), und The Imperial Messenger: Thomas Friedman at Work (Verso, 2011). Sie ist Redakteurin beim Jacobin Magazine und hat für die New York Times, den Blog der London Review of Books, Current Affairs und Middle East Eye geschrieben, neben zahlreichen anderen Publikationen.

Übersetzt mit deepl.com

