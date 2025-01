https://countercurrents.org/2025/01/al-haq-publishes-new-report-how-to-hide-a-genocide-the-role-of-evacuation-orders-and-safe-zones-in-israels-genocidal-campaign-in-gaza/



Haq veröffentlicht neuen Bericht ‚How to Hide a Genocide: Die Rolle von Evakuierungsbefehlen und Schutzzonen in Israels völkermörderischer Kampagne in Gaza“.

in Palästina

von Al-Haq

03. Januar/2025

Wir schreiben das Jahr 2025 und Israels völkermörderische Gewalt gegen die Palästinenser in Gaza nimmt an Umfang und Intensität zu. Al-Haq veröffentlicht einen neuen Bericht. How to Hide a Genocide: How to Hide a Genocide: The Role of Evacuation Orders and Safe Zones in Israel’s Genocidal Campaign in Gaza“ (Die Rolle von Evakuierungsbefehlen und sicheren Zonen in Israels völkermörderischer Kampagne im Gazastreifen) untersucht die zentrale Rolle, die rechtswidrige ‚Evakuierungsbefehle‘ in angebliche ‚sichere Zonen‘ bei Israels völkermörderischen Handlungen spielen, was das Kriegsverbrechen und das Verbrechen gegen die Menschlichkeit des gewaltsamen Transfers darstellt.

Die Palästinenser in allen Teilen des Gazastreifens verlieren schnell ihre Lebensgrundlage. Dies gilt vor allem für den Norden des Gazastreifens, der seit elf Wochen vollständig belagert wird, da die israelische Besatzungsmacht immer wieder Razzien in Beit Lahiya, Beit Hanoun und Jabalya durchführt und dabei Gebäude des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) angreift, in denen Hunderte von vertriebenen Frauen, Kindern und Männern untergebracht sind. Nach wochenlangen wiederholten Angriffen auf das Kamal-Adwan-Krankenhaus, die letzte halbwegs funktionierende Gesundheitseinrichtung im nördlichen Gazastreifen, sind nun alle Krankenhäuser im Norden des Landes beschädigt und nicht mehr in der Lage, die eingeschlossenen, verletzten und kranken palästinensischen Zivilisten zu versorgen, die weiterhin ständigem Beschuss und Bombardierungen ausgesetzt sind. Diese massenhaften Gräueltaten finden inmitten regelmäßiger Evakuierungsbefehle statt, mit denen die gesamte Bevölkerung des Nordens angewiesen wird, unverzüglich nach Süden zu ziehen, um das Gebiet neu zu besiedeln.

Seit der ersten Woche seines Völkermords hat Israel weite Teile des Gazastreifens systematisch von seinen Bewohnern geräumt, indem es rechtswidrige Evakuierungsbefehle ausgestellt hat. Diese werden der Öffentlichkeit als Beweis für die Bemühungen Israels um die Minimierung ziviler Opfer und die angebliche Einhaltung grundlegender Prinzipien des humanitären Völkerrechts (HVR) präsentiert. Sie bewirken jedoch genau das Gegenteil. Mehr als 90 Prozent der Bevölkerung des Gazastreifens (darunter ältere Menschen, Behinderte, Kranke, Verletzte sowie werdende und stillende Mütter) wurden gewaltsam aus ihren Häusern und Notunterkünften vertrieben, die meisten davon unzählige Male in angebliche „sichere Zonen“. Entgegen ihrer Bezeichnung gefährden diese Zonen die Palästinenser in Gaza nur noch mehr. Da diese „sicheren Zonen“ nicht genügend Platz, Unterkünfte, sanitäre Einrichtungen, Nahrungsmittel- und Wasserquellen oder medizinische Versorgung bieten, sind sie absichtlich so angelegt, dass alles Leben, das sich dort aufhält, vernichtet wird.

Obwohl sie einseitig von Israel eingerichtet wurden, nimmt das israelische Militär routinemäßig sowohl die Zonen selbst als auch die Routen ins Visier, die die gewaltsam vertriebenen Palästinenser auf der Suche nach immer größerer Sicherheit benutzen sollen. Die zusammengedrängten Palästinenser, die keinen Zufluchtsort haben, werden entweder durch israelische Angriffe getötet, durch die physische und psychologische Kriegsführung der IOF körperlich und geistig schwer verletzt oder sterben langsam an den Folgen der totalen Entbehrung, in die sie gestürzt worden sind.

Der Bericht von Al-Haq „How to Hide a Genocide: How to Hide a Genocide: The Role of Evacuation Orders and Safe Zones in Israel’s Genocidal Campaign in Gaza“ enthüllt die tödliche Taktik Israels, die massenhafte Zwangsumsiedlung und gezielte Tötung von Palästinensern im Gazastreifen mit einer humanitären Sprache zu verschleiern, die diese Handlungen irreführend als Präventivmaßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung darstellt. In Wirklichkeit dienen die illegalen Evakuierungsbefehle und die darauf folgende Zwangsumsiedlung von über 1,9 Millionen Palästinensern in Gebiete, die weniger als 20 Prozent des Gaza-Territoriums ausmachen, nur dazu, den Völkermord zu erleichtern und anzuheizen. Wie im gesamten Bericht dargelegt, verwendet Israel humanitäre Begriffe für seine Praxis der Zwangsumsiedlung von Palästinensern ohne jegliche Rechtsgrundlage und in einer Weise, die gegen das Völkerrecht verstößt, und bezeichnet Gebiete als „sichere Zonen“, obwohl sie ständig angegriffen werden und es ihnen an allem Überlebensnotwendigen fehlt, Israel argumentiert, dass es in Übereinstimmung mit seinen rechtlichen Verpflichtungen handelt, während es in Wirklichkeit weitere Beweise für seine völkermörderischen Absichten liefert, da es diese Maßnahmen nutzt, um die völkermörderischen Handlungen des Tötens, der Verursachung schwerer körperlicher und geistiger Schäden und der Schaffung von Bedingungen, die auf die Zerstörung der Palästinenser in Gaza abzielen, zu begehen und dazu beizutragen.

Den Bericht finden Sie hier im Anhang.

Al-Haq ist eine unabhängige palästinensische Nichtregierungsorganisation für Menschenrechte mit Sitz in Ramallah, Westjordanland. Sie wurde 1979 gegründet, um die Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit in den besetzten palästinensischen Gebieten zu schützen und zu fördern. Die Organisation hat einen besonderen Beraterstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen.

