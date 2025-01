Eine interessante Dokumentation!

Medienkrieg im Nahen Osten – Doku über Propaganda und konträre Narrative im Gaza-Konflikt Über den Terrorangriff auf Israel und den Krieg in Gaza wird sehr unterschiedlich berichtet. Auch um die Deutungshoheit wird gerungen. Was bewirken die konträren medialen Narrative? Von Marc Thörner

Feature | ARD Radiofeature Medienkrieg im Nahen Osten – Doku über Propaganda und konträre Narrative im Gaza-Konflikt

Marc Thörner

Medienkrieg im Nahen Osten – Doku über Propaganda und konträre Narrative im Gaza-Konflikt

00:0053:22

Der Gaza-Krieg spielt sich nicht nur auf den Schlachtfeldern ab. Genauso wichtig ist es den Kontrahenten, die Meinungshoheit zu erringen.

Konträre Berichterstattung in israelischen und arabischen Medien

In den konservativ-rechten israelischen Medien wird der Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 als „das schlimmste Pogrom seit dem Holocaust“ ausgelegt. In einem Videoauftritt schildert ein Offizier der israelischen Armee in der Rolle eines Bloggers die Lage aus der Perspektive der israelischen Armee. In der offiziellen Terminologie werden Feinde nicht getötet, sondern „neutralisiert“.

Wie kommentieren das kritische Stimmen aus der israelischen Zivilgesellschaft? Auf der arabisch-palästinensischen Seite bezeichnen Medien, allen voran Stimmen in Social-Media-Kanälen, die israelische Eskalation als „Genozid“ an den Palästinensern. Dies bekräftigen täglich Tausende nicht objektiv nachprüfbarer „realistischer“ Fotos und Videos von Toten, Verletzten und Gräueltaten auf Instagram oder TikTok.

Fragen nach der Unabhängigkeit von Medien

Was bewirken die konträren Narrative? Gibt es eine politische Dynamik, die kriegsentscheidend sein kann? Welche Rolle spielt der TV-Sender Al Jazeera im katarischen Doha? Gibt es journalistische Vorgaben der Leitungsebene über die Berichterstattung im Gaza-Krieg; sollen Images geschaffen werden?

Einst schien Al Jazeera einen Beitrag zur Demokratisierung zu leisten, demaskierte der Sender arabische Diktaturen. Heute scheint sich Al Jazeera als Sprachrohr des „globalen Südens“ zu verstehen, mit deutlicher Kritik am westlichen Demokratie-Modell. Inwieweit verändert sich auch die traditionell Israel gewogene Berichterstattung in Deutschland?

(Produktion: NDR 2025)

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …