Dank an Ali Abunimah für diesen brillanten Artikel zu Hassan Nasrallahs Ermordung, durch Israel. Evelyn Hecht-Galinski

https://electronicintifada.net/content/hassan-nasrallah-died-road-liberate-palestine/49071



Hassan Nasrallah starb auf dem Weg zur Befreiung Palästinas

Von Ali Abunimah

The Electronic Intifada

28. September 2024

Ein Porträt des Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah, aufgenommen am 21. September in Beirut. Der Anführer der libanesischen Widerstandsgruppe wurde am Freitag, dem 27. September, bei einem massiven Luftangriff auf den südlichen Vorort von Beirut von Israel ermordet.

OLA NEWS/SIPA/Newscom

Die Ermordung von Hassan Nasrallah, dem Generalsekretär der Hisbollah, durch Israel bei einem apokalyptischen Bombenangriff auf einen südlichen Vorort von Beirut am Freitag wird wahrscheinlich, zumindest kurzfristig, bei den Anhängern des Widerstands gegen den Zionismus im Libanon und in der gesamten Region für enormen Schock, Verzweiflung und Demoralisierung sorgen.

Genau das ist beabsichtigt.

Wie von der Hisbollah am Samstag bestätigt, kommt Nasrallahs Tod nach einer Reihe taktischer Erfolge in den frühen Phasen des sich entfaltenden Großangriffs Israels auf den Libanon, einem Angriff mit offenem Ende, der in seiner Barbarei durchaus dem andauernden Völkermord Tel Avivs in Gaza gleichkommen könnte.

Diese schrecklichen und schwierigen Gedanken sind nach fast einem Jahr des Völkermords nur schwer zu verdauen.

Zuerst gab es die Pager- und Walkie-Talkie-Angriffe, gefolgt von einer Reihe von Attentaten auf hochrangige Hisbollah-Führer und nun auf den Chef der Organisation selbst.

Wie Nasrallah selbst in seiner Abschlussrede zugab, erlitt die Organisation durch die Pager-Angriffe einen schweren Schlag. Es sollte noch schlimmer kommen. Offensichtlich gab es gravierende Sicherheitslücken.

Nasrallahs Stellung als taktischer und strategischer Denker, als prominentester und vertrauenswürdigster Anführer der Achse des Widerstands und als Persönlichkeit, die selbst in den schlimmsten Zeiten in der Lage ist, Anhänger zu inspirieren und zu beruhigen, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Die Euphorie in Israel, Washington und einigen arabischen Hauptstädten wird nur noch von der Trauer der Nasrallah-Anhänger übertroffen, die weitaus zahlreicher sind.

Und es besteht kein Zweifel daran, dass der Verlust aus der Sicht des Widerstands, der nicht nur Israels gewaltigem Arsenal, sondern auch allen Ressourcen der Vereinigten Staaten und des gesamten Westens gegenübersteht, real und groß ist.

Die Fähigkeit Israels, diese Serie von Angriffen in schneller Folge durchzuführen, wird das Vertrauen vieler in die legendäre Kampfkraft, das Selbstbewusstsein und die operative Sicherheit der Hisbollah erschüttern.

Die Angriffe werden dazu beitragen, das Ansehen Tel Avivs bei seinen westlichen und arabischen Unterstützern wiederherzustellen, das nach einem Jahr militärischen Scheiterns in Gaza und dem Versagen, die Militäroffensive der Hamas zu verhindern, die am 7. Oktober 2023 die Gaza-Division der israelischen Armee auslöschte, verloren gegangen ist.

Und obwohl die Hisbollah israelische Militäreinrichtungen und Siedlungen im Norden des historischen Palästinas mit Raketen beschossen hat, fragen sich viele in der Region, warum die Widerstandsgruppe nicht härter und schärfer auf die eskalierende Aggression Israels reagiert hat – selbst als Israel seine Bombardierung von Zivilisten im gesamten Libanon und in seiner Hauptstadt intensiviert.

Eine weitere Frage, die viele beschäftigt, ist, warum der Iran, der nach der Ermordung des Hamas-Führers Ismail Haniyeh durch Israel im Juli in Teheran Vergeltung geschworen hatte, so zurückhaltend reagiert hat. Es wächst die Auffassung, dass die ausbleibende Reaktion des Iran die immer dreistere Gewalt Israels nur ermutigt hat.

„Schock und Ehrfurcht“ ist kein Sieg

Angesichts der sich schnell verändernden Situation und der Flut von Emotionen nach einem Jahr des per Livestream übertragenen Völkermords in Gaza, der nun von Israel auf den Libanon ausgeweitet wird, ist es schwierig, einen langfristigen Blick zu bewahren. Dies ist jedoch für eine fundierte Analyse unerlässlich.

Es lohnt sich, sich Folgendes ins Gedächtnis zu rufen: In fast jedem asymmetrischen Krieg scheint die stärkere Seite – der Angreifer oder Kolonisator – oft schnelle und überwältigende Erfolge zu erzielen, wenn sie in die Offensive geht.

Tatsächlich ist „Schock und Ehrfurcht“ der Name einer westlichen, insbesondere amerikanischen Militärdoktrin, die in den 1990er Jahren entwickelt und ausdrücklich angepriesen wurde, als die USA 2003 in den Irak einmarschierten.

Auch als „schnelle Dominanz“ bezeichnet, zielt sie darauf ab, den Gegner durch den Einsatz überwältigender und spektakulärer Gewaltdarstellungen zu demoralisieren und zu lähmen.

Das Ziel laut den Autoren der Doktrin besteht darin, „die Wahrnehmung und das Verständnis eines Gegners für Ereignisse so zu überladen, dass der Feind auf taktischer und strategischer Ebene nicht in der Lage ist, Widerstand zu leisten“.

Wir haben dies in den letzten Jahrzehnten immer wieder erlebt und erleben es auch jetzt.

Nur wenige Wochen nach den Anschlägen vom 11. September 2001 griffen die Vereinigten Staaten Afghanistan an und stürzten schnell die Taliban-Regierung unter dem Vorwand, sie habe Osama bin Laden Unterschlupf gewährt.

Das Selbstbewusstsein der Amerikaner nach diesem schnellen, scheinbaren Erfolg spornte Washington zweifellos dazu an, sein nächstes Projekt in Angriff zu nehmen: die Invasion des Irak im März 2003.

Nachdem die Regierung von Saddam Hussein schnell gestürzt worden war und amerikanische Panzer die Kontrolle über Bagdad übernommen hatten, hielt Präsident George W. Bush am 1. Mai desselben Jahres seine berüchtigte Rede „Mission erfüllt“ – Worte, die ihn heimsuchen sollten, als die Vereinigten Staaten in einem Zermürbungskrieg gegen den Widerstand in Afghanistan und im Irak stecken blieben.

Diese schnellen Siege, so schien es zumindest, lösten damals echte Befürchtungen aus, dass die amerikanischen Streitkräfte weiter nach Damaskus und Teheran oder vielleicht zu anderen „Schurkenstaaten“ auf Amerikas Abschussliste vorrücken würden.

Aus den sogenannten Afghanistan-Papieren wissen wir heute, dass die Kriegstreiber in Washington die ganze Zeit über wussten, dass sie den Krieg verloren hatten, aber die amerikanische Öffentlichkeit fast zwei Jahrzehnte lang belogen, dass sie gewinnen würden.

Und als der Abzug der Amerikaner aus Afghanistan im August 2021 erfolgte, wurde der demütigende Abgang vom Flughafen Kabul weithin mit den chaotischen Szenen der besiegten Amerikaner verglichen, die in Hubschraubern vom Dach der US-Botschaft in Saigon, Vietnam, evakuiert wurden.

Auch in Bezug auf Israel ist dieses Muster offensichtlich. Als Israel 1982 in den Libanon einmarschierte – ein Angriff, den es als „Operation Frieden für Galiläa“ bezeichnete – stürmten seine Streitkräfte schnell nach Norden bis nach Beirut und belagerten und besetzten zum ersten Mal in der Geschichte des zionistischen Siedlerstaates eine arabische Hauptstadt.

Israel ermordete Zehntausende libanesischer und palästinensischer Zivilisten und vertrieb die Palästinensische Befreiungsorganisation. Doch der Erfolg wandelte sich aus der Sicht Tel Avivs schnell zum Misserfolg.

Während einer langen Besatzungszeit wuchs der Widerstand gegen Israel, insbesondere durch die Hisbollah, die zum Zeitpunkt der israelischen Invasion noch nicht einmal existierte.

Die Hisbollah und andere Widerstandsgruppen setzten den israelischen Besatzungstruppen zwei Jahrzehnte lang in einem zermürbenden Zermürbungskrieg zu, bis Israel sich im Mai 2000 geschlagen aus dem besetzten Südlibanon zurückzog.

Selbst im Zusammenhang mit dem von den USA unterstützten israelischen Völkermord in Gaza bröckelt Israels ständiges Beteuern, es habe diesen oder jenen Teil von Gaza unter seine vollständige Kontrolle gebracht, schnell. Tatsache ist, dass der Widerstand in jedem Teil von Gaza weiterkämpft.

Bisher ist jeder israelisch-amerikanische „Day After“-Plan, bei dem eine besiegte Hamas durch eine von den Arabern unterstützte palästinensische Kollaborationsarmee ersetzt werden sollte, gescheitert.

Die Ablenkung von den anhaltenden Misserfolgen eines erschöpften Israels in Gaza ist vielleicht einer der Faktoren, die Israel dazu antreiben, im Libanon einen spektakulären „Erfolg“ zu erzielen.

Wendepunkt

Dieser ernüchternde Moment ist ein Wendepunkt im langen regionalen Befreiungskrieg gegen den rassistischen, vom Westen unterstützten Siedlerkolonialismus des Zionismus. Doch nach einem Jahrhundert der Verwüstungen und Schrecken des Zionismus haben weder die Menschen im Libanon noch in Palästina aufgegeben, und es gibt keinen Grund zu glauben, dass sie es jetzt tun werden.

Im Gegenteil, nach dem ersten Schock wird die Entschlossenheit des Widerstands nur noch zunehmen und sich ausweiten, wie in jeder Phase des Befreiungskampfes.

Auch die Ermordung von Nasrallah mit amerikanischen Bomben und amerikanischen Kampfflugzeugen und vielleicht anderer Unterstützung aus Washington ändert nichts am Abwärtstrend der globalen Macht der USA – der Macht, auf die Israel für sein Überleben angewiesen ist.

Wir sollten uns auch daran erinnern, dass die Zionisten schon immer Mordanschläge als primäre Taktik eingesetzt haben. Ihr Krieg richtet sich jedoch nicht gegen einzelne Anführer, sondern gegen ganze Völker, deren Entschlossenheit nicht so einfach ausgelöscht werden kann.

Nasrallah selbst übernahm die Führung der Hisbollah, nachdem Israel 1992 seinen Vorgänger Abbas al-Musawi ermordet hatte. Nasrallah brachte die Organisation zu beispielloser Stärke.

Diese Stärke beruht nicht auf dem Willen eines Einzelnen, sondern auf einer Basis von Unterstützern, die sich der Sache zutiefst verpflichtet fühlen und bereit sind – wie Nasrallah selbst immer wieder betont – auf dem Weg zur Befreiung enorme Opfer zu bringen.

Wenn die israelische Armee zugegeben hat, dass die Hamas nicht zerstört werden kann, weil „die Hamas eine Idee ist, die Hamas eine Partei ist“, was ist dann mit der Hisbollah?

Am ernüchterndsten ist, dass der Krieg zur Befreiung Palästinas und der Region vom Zionismus für die Menschen in der Region nicht weniger brutal sein wird als die Kriege zur Befreiung Algeriens, Vietnams, Südafrikas und so vieler anderer Orte, die vom euro-amerikanischen Imperium ins Visier genommen wurden.

Schließlich sind die Besatzer und Kolonisatoren dieselben Länder, und der völkermörderische Hass ihrer herrschenden Klassen gegenüber den Menschen, deren Land und Rechte sie an sich reißen wollen, hat nie nachgelassen.

Wie andere vor ihm gab Nasrallah sein Leben auf dem Weg zur Befreiung Palästinas, und dieser Kampf ist heute noch nicht zu Ende.

Ali Abunimah ist Geschäftsführer von The Electronic Intifada.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …