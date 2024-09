Hisbollah, Hamas und iranische Persönlichkeiten, deren Tötung Israel angelastet wurde

Das israelische Militär behauptet, Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah sei bei einem massiven israelischen Angriff auf Beirut getötet worden.

Ein Porträt des Hisbollah-Chefs Hassan Nasrallah inmitten der Zerstörung in einem der Gebiete, die von israelischen Luftangriffen im Libanon getroffen wurden [Mahmoud Zayyat/AFP]

Veröffentlicht am 28. September 2024

Der Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah wurde bei einem massiven Bombenangriff Israels auf den zentralen Hauptsitz der Gruppe in den südlichen Vororten von Beirut getötet.

Die Hisbollah bestätigte später in einer Erklärung den Tod von Nasrallah, der die Gruppe 32 Jahre lang geführt hatte.

Mit seiner Tötung wurde Nasrallahs Name der jüngsten auf einer wachsenden Liste von politischen Führern und Kommandeuren im Nahen Osten, die in den letzten Monaten von Israel aufgespürt und getötet wurden, inmitten einer starken Eskalation der Gewalt in der Region seit dem 7. Oktober.

Hier ist eine Liste einiger Operationen gegen Hisbollah- und Hamas-Führer und -Kommandeure, die entweder von Israel beansprucht oder Israel angelastet wurden.

Hisbollah

Hassan Nasrallah – Ein israelischer Militärsprecher gab bekannt, dass der Hisbollah-Chef bei Angriffen auf die libanesische Hauptstadt am Freitag „eliminiert“ worden sei. Die Hisbollah bestätigte später seine Tötung. 2006 gab es Gerüchte, dass Nasrallah während des letzten Krieges Israels mit der Hisbollah getötet worden sei, aber er tauchte später unversehrt wieder auf.

Ibrahim Qubaisi – Bei einem Luftangriff auf die südlichen Vororte von Beirut am 24. September wurde Qubaisi, ein Kommandeur und führendes Mitglied der Raketendivision der Hisbollah, getötet, wie zwei Sicherheitsquellen berichteten.

– Bei einem Luftangriff auf die südlichen Vororte von Beirut am 24. September wurde Qubaisi, ein Kommandeur und führendes Mitglied der Raketendivision der Hisbollah, getötet, wie zwei Sicherheitsquellen berichteten. Ibrahim Aqil – Der Einsatzleiter der Hisbollah, der dem obersten Militärgremium der Gruppe angehörte, wurde am 20. September bei einem israelischen Angriff in den südlichen Vororten von Beirut getötet. Aqil, der auch unter den Decknamen Tahsin und Abdelqader bekannt war, war Mitglied des obersten Militärgremiums der Hisbollah, des Dschihad-Rates. Die Vereinigten Staaten beschuldigten ihn, an zwei tödlichen Bombenanschlägen im Libanon beteiligt gewesen zu sein, bei denen Hunderte von Menschen getötet wurden.

– Der Einsatzleiter der Hisbollah, der dem obersten Militärgremium der Gruppe angehörte, wurde am 20. September bei einem israelischen Angriff in den südlichen Vororten von Beirut getötet. Aqil, der auch unter den Decknamen Tahsin und Abdelqader bekannt war, war Mitglied des obersten Militärgremiums der Hisbollah, des Dschihad-Rates. Die Vereinigten Staaten beschuldigten ihn, an zwei tödlichen Bombenanschlägen im Libanon beteiligt gewesen zu sein, bei denen Hunderte von Menschen getötet wurden. Ahmed Wahbi – Er wurde als einer der obersten Befehlshaber identifiziert, der bis Anfang 2024 die Militäroperationen der Radwan-Spezialeinheiten im Gaza-Krieg leitete. Er wurde am 20. September bei einem israelischen Angriff auf mehrere hochrangige Befehlshaber, darunter Ibrahim Aqil, in einem Vorort von Beirut getötet.

Fuad Shukr – Bei einem israelischen Angriff auf die südlichen Vororte der libanesischen Hauptstadt am 30. Juli wurde der oberste Befehlshaber der Hisbollah, Fuad Shukr, getötet, der vom israelischen Militär als Nasrallahs rechte Hand identifiziert wurde. Shukr war eine der führenden Militärfiguren der Hisbollah, seit sie vor mehr als 40 Jahren vom Korps der Islamischen Revolutionsgarden des Iran gegründet wurde Die USA verhängten 2015 Sanktionen gegen Shukr und beschuldigten ihn, eine zentrale Rolle bei der Bombardierung der US-Marinekaserne in Beirut im Jahr 1983 gespielt zu haben, bei der 241 Militärangehörige getötet wurden

– Bei einem israelischen Angriff auf die südlichen Vororte der libanesischen Hauptstadt am 30. Juli wurde der oberste Befehlshaber der Hisbollah, Fuad Shukr, getötet, der vom israelischen Militär als Nasrallahs rechte Hand identifiziert wurde. Shukr war eine der führenden Militärfiguren der Hisbollah, seit sie vor mehr als 40 Jahren vom Korps der Islamischen Revolutionsgarden des Iran gegründet wurde Die USA verhängten 2015 Sanktionen gegen Shukr und beschuldigten ihn, eine zentrale Rolle bei der Bombardierung der US-Marinekaserne in Beirut im Jahr 1983 gespielt zu haben, bei der 241 Militärangehörige getötet wurden Muhammed Nasser – Der hochrangige Hisbollah-Führer wurde am 3. Juli bei einem israelischen Luftangriff in Tyre, Libanon, getötet. Israel übernahm die Verantwortung und gab an, dass er eine Einheit anführte, die für den Beschuss Israels aus dem Südwesten des Libanon verantwortlich war. Nasser, auch bekannt als Hadsch Abu Nimah, war Berichten zufolge auch für einen Teil der Operationen der Hisbollah an der Grenze zu Israel verantwortlich

– Der hochrangige Hisbollah-Führer wurde am 3. Juli bei einem israelischen Luftangriff in Tyre, Libanon, getötet. Israel übernahm die Verantwortung und gab an, dass er eine Einheit anführte, die für den Beschuss Israels aus dem Südwesten des Libanon verantwortlich war. Nasser, auch bekannt als Hadsch Abu Nimah, war Berichten zufolge auch für einen Teil der Operationen der Hisbollah an der Grenze zu Israel verantwortlich Taleb Abdallah – Der ranghohe Feldkommandeur der Hisbollah wurde am 12. Juni bei einem von Israel zugeschriebenen Angriff getötet, bei dem nach eigenen Angaben ein Kommando- und Kontrollzentrum im Südlibanon getroffen wurde. Sicherheitsquellen im Libanon zufolge war er der Kommandeur der Hisbollah für die zentrale Region des südlichen Grenzstreifens und hatte den gleichen Rang wie Nasser. Seine Tötung veranlasste die Gruppe, eine schwere Salve von Raketen über die Grenze auf Israel abzufeuern.

Hama

Mohammed Deif – Das israelische Militär gab bekannt, dass Deif am 13. Juli nach einem Angriff von Kampfflugzeugen im Gebiet von Khan Younis im Gazastreifen getötet wurde, nachdem der Geheimdienst eine entsprechende Einschätzung abgegeben hatte. Der schwer fassbare Deif hatte sieben israelische Mordanschläge überlebt. Deif, einer der Gründer des militärischen Arms der Hamas, der Qassam-Brigaden, gilt als einer der Drahtzieher des Angriffs auf Südisrael am 7. Oktober, am Vorabend des Gaza-Krieges

– Das israelische Militär gab bekannt, dass Deif am 13. Juli nach einem Angriff von Kampfflugzeugen im Gebiet von Khan Younis im Gazastreifen getötet wurde, nachdem der Geheimdienst eine entsprechende Einschätzung abgegeben hatte. Der schwer fassbare Deif hatte sieben israelische Mordanschläge überlebt. Deif, einer der Gründer des militärischen Arms der Hamas, der Qassam-Brigaden, gilt als einer der Drahtzieher des Angriffs auf Südisrael am 7. Oktober, am Vorabend des Gaza-Krieges Ismail Haniyeh – Haniyeh wurde nach Angaben der Hamas in den frühen Morgenstunden des 31. Juli im Iran ermordet. Berichten zufolge wurde er von einer Rakete getötet, die ihn direkt in einem staatlichen Gästehaus in Teheran traf, in dem er sich aufhielt. Israel hat sich nicht zu dem Angriff bekannt

– Haniyeh wurde nach Angaben der Hamas in den frühen Morgenstunden des 31. Juli im Iran ermordet. Berichten zufolge wurde er von einer Rakete getötet, die ihn direkt in einem staatlichen Gästehaus in Teheran traf, in dem er sich aufhielt. Israel hat sich nicht zu dem Angriff bekannt Saleh al-Arouri – Bei einem israelischen Drohnenangriff auf den südlichen Vorort Dahiyeh in Beirut wurde am 2. Januar 2024 der stellvertretende Hamas-Chef Saleh al-Arouri getötet. Arouri war auch der Gründer des militärischen Arms der Hamas, der Qassam-Brigaden.

Der iranische Beamte

Mohammad Reza Zahedi, ein hochrangiger Kommandeur der Eliteeinheit Quds Force des Korps der Islamischen Revolutionsgarden, und sein Stellvertreter Mohammad Hadi Hajriahimi wurden bei einem israelischen Luftangriff im April getötet, bei dem das iranische Konsulat in Damaskus zerstört wurde.

Quelle: Al Jazeera und Nachrichtenagenturen

