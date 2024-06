https://electronicintifada.net/content/soldiers-gaza-declare-support-hebron-killer-baruch-goldstein/47391



Soldaten im Gazastreifen erklären ihre Unterstützung für den Hebron-Mörder Baruch Goldstein

Von Donya Ahmad Abu Sitta

Die elektronische Intifada

27. Juni 2024

„Wir sind alle Baruch Goldstein“, lautet eine der Botschaften an dieser Wand.

Donya Ahmad Abu Sitta

Als wir nach monatelanger Vertreibung nach Khan Younis im südlichen Gazastreifen zurückkehrten, erwartete uns ein Bild der Massenvernichtung. Uns fiel unter anderem auf, dass israelische Soldaten in den von ihnen angegriffenen Gebieten hebräische Botschaften an die Wände geschrieben hatten.

Eine dieser Botschaften lautete: „Wir sind alle Baruch Goldstein“.

Baruch Goldstein war der New Yorker Siedler, der im Februar 1994 29 Männer und Jungen beim Gebet in der Ibrahimi-Moschee in Hebron im besetzten Westjordanland massakrierte.

Die in Gaza verfasste Botschaft scheint die wahllose Tötung von Palästinensern zu befürworten. Sie zeigt auch, dass einige der Truppen, die den gegenwärtigen Völkermord begehen, rechtsextreme Ansichten vertreten.

Obwohl das Massaker von Hebron international verurteilt wurde, sind Goldsteins Bewunderer nun in Israels Regierungskoalition vertreten. Itamar Ben-Gvir, Israels Minister für nationale Sicherheit und einer der Politiker, die eine unverminderte Fortsetzung des Krieges in Gaza fordern, hat Goldstein als seinen Helden bezeichnet.

Auf der gleichen Mauer machten sich die Soldaten über die Verwüstung des Gazastreifens lustig.

„Gebäude für die Räumung und den Wiederaufbau in Gaza“, heißt es in einer anderen Nachricht. Die offensichtliche „Unterschrift“ auf dieser Nachricht lautet „Ihr Immobilienmakler“.

Eine weitere Nachricht an der Wand lautet: „Wir sind auf dem Weg nach Jerusalem“.

An anderer Stelle haben die Soldaten den Wunsch geäußert, „Gaza auszulöschen“.

Bizarrerweise scheinen die Soldaten die Mauern auch dazu benutzt zu haben, israelische Frauen zu beeindrucken oder zumindest romantische Erklärungen abzugeben.

„Noa, jetzt weiß ganz Khan Younis, dass du die Liebe meines Lebens bist“, schrieb ein Soldat auf die Überreste eines Gebäudes. Unter diesen Worten befindet sich ein großer Trümmerhaufen.

Ich war erstaunt zu erfahren, dass Soldaten die Ruinen ziviler Infrastrukturen für solche Zwecke nutzen.

Vertrieben zu werden ist für Palästinenser eine zutiefst traumatische Erfahrung. Wenn sie in ihre Häuser zurückkehren und feststellen, dass israelische Soldaten Botschaften an ihren Wänden hinterlassen haben, wird die Situation noch schlimmer.

Donya Ahmad Abu Sitta ist Schriftsteller in Gaza.

Dena Shunra sorgte für die Übersetzung.

Übersetzt mit deepl.com

