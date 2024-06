https://redflag.org.au/article/the-presidential-debates-biggest-loser



Der größte Verlierer der Präsidentschaftsdebatte

Von Ben Hillier

28. Juni 2024

Donald Trump (links) und Joe Biden in der ersten US-Präsidentschaftsdebatte, 27. Juni 2024 FOTO: Justin Sullivan / Getty Images

Was kann man mit einer dreiviertel Milliarde Dollar an Spendengeldern im Präsidentschaftswahlkampf kaufen? Zwei alte Männer, die sich schwer tun, zusammenhängende Sätze zu bilden.

Bei der Debatte zwischen dem Republikaner, der zu den reichsten 1 Prozent der Amerikaner gehört, und dem Demokraten, der zu den obersten 2 Prozent gehört, gab es einen klaren Verlierer: alle, die eingeschaltet haben.

„Werden sich die beiden Kandidaten heute Abend die Hand geben?“, fragte ABC News-Moderator David Muir vor dem Beginn der Debatte. „Das ist eine der großen Fragen“, antwortete sein Kollege.

Eine große Frage. Sie steht in einer Reihe mit Diskussionen über die Natur des menschlichen Bewusstseins und den Ursprung des Universums.

„Was wirklich zählt, sind die Momente“, sagte der Stratege der Demokraten, Joshua Karp, der Washington Post im Vorfeld der Debatte, „und ich denke, darauf werde ich am meisten achten“.

Die Momente genießen – so spricht man normalerweise über den Umgang mit den letzten Wochen des Lebens. Doch in diesem Fall war es fast prophetisch: In der ersten Hälfte der Debatte schien Bidens Geist bereits auf halbem Weg ins Jenseits zu sein.

Es gab viele Momente zum Grübeln. Aber das ist eben die Natur der Zeit, in der die Augenblicke eine unendliche Abfolge bilden, bis das Universum in sich zusammenfällt und alles Sein ausgelöscht wird. Viele Zuschauer mögen sich das gewünscht haben, als die älteren Kandidaten begannen, darüber zu streiten, wer beim Golf gewinnen würde.

Die Momente kamen und gingen. Aber die Zeit, die man mit dem Zuschauen verbracht hat, wird man nie wieder zurückbekommen. Jeder, der zugeschaut hat, ist wahrscheinlich noch dümmer geworden, weil er es getan hat.

Doch der größte Verlierer werden diejenigen sein, die schon lange vorher ausgeschaltet hatten: die Millionen von US-Arbeitern, die die Wirtschaft für die 1 und 2 Prozent wie Biden und Trump über Wasser halten, aber dennoch darum kämpfen, über die Runden zu kommen – und die weiter kämpfen werden, egal welche Partei im November das Weiße Haus gewinnt.

„Auf die Frage, was die Wirtschaft antreibt, fällt vielen Amerikanern sofort eine einfache Antwort ein: ‚Gier'“, schrieb eine Gruppe von Forschern der American Academy of Arts and Sciences kürzlich. „Sie glauben, dass die Reichen und Mächtigen die Wirtschaft so gestaltet haben, dass sie selbst davon profitieren und andere zu wenig oder gar nichts haben.“

Diese Überzeugung stimmt mit der Realität überein. Die Federal Reserve Bank of St. Louis schätzt, dass die oberen 10 Prozent der US-Haushalte mehr als zwei Drittel des gesamten Haushaltsvermögens besitzen. Die unteren 50 Prozent besitzen nur 2,5 Prozent.

Die Verschuldung der privaten Haushalte beläuft sich auf 17,7 Billionen Dollar, wie aus dem jüngsten Bericht der Federal Reserve Bank of New York über die Verschuldung und die Kreditwürdigkeit der Haushalte hervorgeht. In den ersten drei Monaten des Jahres sind fast 9 Prozent der Kreditkartenguthaben und 8 Prozent der Autokredite in Verzug geraten“, heißt es darin.

Die im Mai durchgeführte Haushaltsbefragung des Census Bureau zeigt, dass fast ein Drittel der Erwachsenen – 81 Millionen Menschen – es „sehr schwierig“ oder „etwas schwierig“ finden, ihre üblichen Haushaltsausgaben zu bezahlen. Es überrascht nicht, dass sich die Probleme auf das untere Ende der Einkommensskala konzentrieren: Mehr als 50 Prozent der Erwachsenen, die in Haushalten mit einem Einkommen von weniger als 50.000 Dollar leben, haben mit Rechnungen zu kämpfen.

Mehr als 9 Prozent der Erwachsenen – 24 Millionen Menschen – haben oft oder manchmal nicht genug zu essen. Es überrascht nicht, dass die wohlhabendsten Menschen – diejenigen mit einem Haushaltseinkommen von über 200.000 Dollar – kaum Probleme haben, Essen auf den Tisch zu bringen. Aber der Anteil steigt auf 28 Prozent in Haushalten mit einem Einkommen von weniger als 25.000 Dollar, 18 Prozent in Haushalten mit einem Einkommen zwischen 25.000 und 34.999 Dollar und 14 Prozent in Haushalten mit einem Einkommen zwischen 35.000 und 50.000 Dollar.

Das ist keine Eintagsfliege. Die USA, das nach vielen Maßstäben reichste Land der Welt, stehen seit Jahrzehnten an der Spitze der „fortgeschrittenen“ Volkswirtschaften, was die höhere Armutsquote, die niedrigere Lebenserwartung, die größere Vermögensungleichheit und den niedrigeren Mindestlohn angeht.

Und seit Jahren sagen die meisten Amerikaner – etwa sieben von zehn -, dass die Wirtschaft manipuliert ist und die Mächtigen begünstigt. „Ich habe einfach das Gefühl, dass die Unterlegenen nicht weiterkommen und dass es nur um Gier und Profit geht“, sagte ein Einwohner von Kentucky den Forschern der American Academy.

Doch den Arbeitnehmern werden nur Parteien des Establishments und Politiker des Establishments angeboten – oder ein milliardenschwerer Betrüger, der vorgibt, der große Außenseiter und Verfechter der Entrechteten zu sein. Und sie bekommen Medien, die glauben, die größte politische Frage sei, ob die Gauner, die die Show leiten, höflich genug sind, um sich die Hand zu geben, während sie um ein hohes Amt buhlen.

„Wir sind eine scheiternde Nation“, erklärte Trump während der Debatte. Damit hat er nicht unrecht.

Übersetzt mit deepl.com

