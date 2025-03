Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/israel-news/2025-03-27/ty-article/.premium/israeli-hypocrites-encourage-gaza-protests-while-destroying-its-chance-to-succeed/00000195-d76d-d7e8-a7bf-ff7d0d4a0000



Analyse |

Heuchler in Israel unterstützen die Anti-Hamas-Proteste der Bewohner des Gazastreifens, während sie die Erfolgschancen der Proteste zunichte machen

Die Proteste brauchen einen Weg zum Erfolg, aber alles, was Israel den Bewohnern des Gazastreifens anbietet, ist die Kontrolle über ihr Leben, genau wie im Westjordanland, oder die Auswanderung. Auf diese Weise entmutigt Israel die Bewohner des Gazastreifens, auf die Straße zu gehen, noch bevor die Hamas ihre Waffen auf sie richtet

Ein Anti-Hamas-Protest in Beit Lahia am Mittwoch. Bildnachweis: Stringer/Reuters

Jack Khoury

27. März 2025, 21:10 Uhr IST

Die Euphorie, die die Medien und einen Teil der israelischen Öffentlichkeit nach dem Anti-Hamas-Protest in Gaza erfasst hat, bestätigt lediglich die Heuchelei Israels. Es stellt sich plötzlich heraus, dass nicht alle Bewohner des Gazastreifens die Hamas unterstützen und nicht alle von ihnen entbehrlich sind.

Das freie und demokratische Israel hat gerade erst entdeckt, dass es selbst in Gaza Menschen gibt, die es wagen, ihre Meinung zu äußern und zu protestieren.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Israel Katz fordern die Menschen im Gazastreifen auf, die Hamas zu vertreiben. Der arabische Sprecher des israelischen Militärs teilte Videos des Protests und führende Nachrichtensender und -webseiten berichteten über die neuesten Entwicklungen.

„Wird die Herrschaft der Hamas ein Ende haben?“, ‚Zeigen der erhöhte militärische Druck und die Verschärfung der Belagerung Wirkung?‘, ‚Ist die Revolution auf dem Weg?‘, fragten sich die Nachrichtensprecher.

Es ist wichtig zu betonen, dass die Proteste und die Wut im Gazastreifen gerechtfertigt sind. Kein vernünftiger Mensch kann 17 Monate lang ununterbrochenen Bombenangriffen, Zerstörung und wahllosem Tod ausgesetzt sein, ohne dabei gleichgültig zu bleiben. Kein Vater und keine Mutter ist bereit, eine solche Katastrophe zu erleben und zu schweigen. Auf die Straße zu gehen und ein Ende des Krieges und des Tötens zu fordern, ist legitim und menschlich.

Der Aufschrei gegen die Hamas, die seit 2007 in Gaza an der Macht ist, ist verständlich und notwendig. Eine Gruppe, die sich für den ruchlosen Angriff am 7. Oktober entscheidet, muss in erster Linie gegenüber ihrem Volk Rechenschaft ablegen, bevor sie sich dem Völkerrecht und den Konsequenzen aus Israels Reaktion stellen kann.

Demonstranten in Beit Lahia fordern am Mittwoch ein Ende des Krieges. Bildnachweis: Stringer/Reuters

Israels Wunsch nach Rache macht nicht vor Gaza halt. Was die israelische Zerstörungsmaschine in den Flüchtlingslagern im Westjordanland unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung – einschließlich der Hamas – tut, unterscheidet sich nicht wesentlich von dem, was in Gaza geschieht.

Alles wird als Reaktion auf den 7. Oktober bezeichnet, einschließlich der wiederholten Angriffe auf die Zivilbevölkerung und der Angriffe durch israelische Siedler.

Auch die arabisch-israelische Gesellschaft bekommt die Schläge zu spüren und stellt fest, dass der demokratische Spielraum immer enger wird – von der Meinungsfreiheit bis hin zum Wahlrecht. Alles geschieht im Namen der nationalen Sicherheit Israels.

Die Hamas wird den Protest gegen sie und in der Tat jede Kritik als Teil einer Verschwörung vieler in der palästinensischen und arabischen Welt betrachten, um sie und die Achse des Widerstands zu stürzen. Dies wird auch der Vorwand für die erwartete Unterdrückung des Protests sein, sollte er sich ausweiten, einschließlich des Einsatzes von Waffen gegen die Zivilbevölkerung.

Ungeachtet der Unterdrückung und Aggressivität braucht jeder Protest, selbst in Gaza, einen Horizont, um erfolgreich zu sein – etwas, das Israel unter seiner derzeitigen Herrschaft sicherlich nicht bieten kann.

Ohne Hoffnung wird alles ins Stocken geraten und sich auflösen. Israel – und vielleicht sogar die Palästinensische Autonomiebehörde und einige arabische Länder – erwarten, dass die Clanführer in Gaza jeden Tag auf die Straße gehen, die Proteste verstärken und die Hamas stürzen.

Aber was erwartet Israel, wenn das brutale Hamas-Regime fällt? Was erwarten Benjamin Netanjahu, Finanzminister Bezalel Smotrich und der Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir?

Dass die Palästinenser die Tore für eine neue Besatzung öffnen.

Israel bietet nichts anderes an als die Kontrolle über das Leben der Menschen in Gaza durch Verwaltung und Sicherheitskoordination, genau nach dem Vorbild der Westbank. Und wenn die Menschen in Gaza das nicht wollen, können sie freiwillig in den Sudan, nach Somalia und Somaliland auswandern. Weiterlesen bei haaretz.com

