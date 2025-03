Israelische Klagen gegen Amerikaner: Eine neue Bedrohung für den ersten Verfassungszusatz unter Trump

https://www.mintpressnews.com/israeli-lawsuits-target-americans-a-new-threat-to-the-first-amendment-under-trump/289334/



Robert Inlakesh

28. März 2025

Eine Welle von Klagen, die von israelischen Klägern gegen pro-palästinensische amerikanische Bürger, Interessengruppen und Medienunternehmen eingereicht wurden, ebnet den Weg für das Inkrafttreten des von der AIPAC unterstützten „Nonprofit Killer Bill“. Die größtenteils unbegründeten Klagen scheinen darauf abzuzielen, das zu rechtfertigen, was Kritiker als eine nahezu vollständige Unterdrückung der politischen Meinungsäußerung in Bezug auf die israelisch-palästinensische Frage bezeichnen.

Am Montag richtete sich die jüngste in einer Reihe von Klagen gegen die prominente New Yorker Aktivistengruppe „Within Our Lifetime“ sowie gegen die Ortsgruppen der „Jüdischen Stimme für den Frieden“ und der „Studenten für Gerechtigkeit in Palästina“ an der Columbia University. Laut dem Kläger Shlomi Ziv wurden die Gruppen angeblich von der Hamas finanziert.

Ziv, der zuvor in Gaza gefangen gehalten wurde und am 7. Oktober 2023 als Sicherheitsmann arbeitete, behauptet, seine Entführer hätten ihm gesagt, dass sie Studentengruppen an der Columbia University finanzieren würden. Die Anschuldigung basiert ausschließlich auf Hörensagen. Dennoch scheint die Absicht der Klage eindeutig darauf abzuzielen, die Studentenbewegung an der Columbia University zu zerschlagen.

In der Klage wird sogar Mahmoud Khalil genannt, ein US-Bürger mit ständigem Wohnsitz in den USA und Pro-Palästina-Aktivist, der sich derzeit in Haft befindet und dem auf Anordnung von Außenminister Marco Rubio die Abschiebung droht. Khalils angebliches Vergehen: die Ausübung seiner Rechte gemäß dem ersten Zusatzartikel zur Verfassung. Obwohl pro-israelische Organisationen ihn beschuldigten, die Hamas zu unterstützen, konnte die Canary Mission – eine Gruppe, die dafür berüchtigt ist, College-Studenten zu denunzieren und zu verleumden – lediglich ein Video vorweisen, in dem Khalil neben jemandem steht, der „Vom Fluss zum Meer“ skandiert.

Dies ist nicht Zivs erster juristischer Vorstoß. Im Februar reichten er und zwei weitere ehemalige israelische Geiseln eine geänderte Klage gegen das in den USA ansässige Medienunternehmen Palestine Chronicle ein, nachdem ihr ursprünglicher Fall aus Mangel an Beweisen abgewiesen worden war.

Die neue Klage, die beim Bundesgericht im US-Bundesstaat Washington eingereicht wurde, wird vom National Jewish Advocacy Center unter der Leitung von Mark Goldfeder unterstützt – einem ehemaligen Berater der Ständigen Vertretung Israels bei den Vereinten Nationen. Goldfeder hat bereits ähnliche Klagen angestrengt, darunter eine gegen die Nachrichtenagentur Associated Press wegen angeblicher „materieller Unterstützung des Terrorismus“ sowie Klagen gegen UNRWA-USA und Students for Justice in Palestine.

In der Klage gegen Palestine Chronicle behauptet Ziv, dass der Mitwirkende Abdallah AlJamal ein Hamas-Agent war, der in seinem Haus israelische Gefangene festhielt. Aufgrund dieser Behauptung argumentiert Ziv, dass die Nachrichtenagentur durch die Veröffentlichung von AlJamals Werken den Terrorismus materiell unterstützt habe. Als israelische Streitkräfte AlJamal und mehrere Familienmitglieder töteten, berichtete CNN, dass israelische Beamte keine Beweise für ihre Behauptung vorlegten, er sei ein Hamas-Kämpfer gewesen.

Trotz des Mangels an Beweisen trugen neokonservative Denkfabriken wie die Foundation for Defense of Democracies dazu bei, die Erzählung zu verbreiten. Der von Katar finanzierte Fernsehsender Al Jazeera geriet ebenfalls unter Beschuss, weil Al Jamal Artikel für seine Website verfasst hatte.

Im Februar reichte der israelische Staatsbürger Morris Schnaider eine separate Klage gegen Al Jazeera ein, in der er behauptete, der Sender unterstütze die Hamas und den Palästinensischen Islamischen Dschihad bei der Verbreitung von Propaganda und der Anstiftung zu Gewalt. Die Klage wurde von StandWithUs unterstützt, einer pro-israelischen Interessenvertretung, die dafür bekannt ist, sich bei ähnlichen Bemühungen mit der israelischen Regierung abzustimmen.

Obwohl nur wenige dieser Klagen vor Gericht Erfolg haben dürften, stehen sie im Einklang mit den umfassenderen Bemühungen pro-israelischer Lobbyisten und der Trump-nahen Rechten, gegen Kritik an Israel vorzugehen. Ende 2024 verabschiedete der Kongress die House Resolution 9495 – auch bekannt als „Nonprofit Killer Bill“ – trotz der weit verbreiteten Verurteilung durch Bürgerrechtsorganisationen.

Der Gesetzentwurf ermächtigt den US-Finanzminister, den Steuerbefreiungsstatus von gemeinnützigen Organisationen auf der Grundlage geheimer Beweise und ohne formelle Anklageerhebung zu widerrufen. Dadurch entsteht eine rechtliche Grauzone, in der Klagen – selbst wenn keine Beweise vorliegen – als Vorwand genutzt werden könnten, um Organisationen ihren rechtlichen Schutz zu entziehen. Obwohl Students for Justice in Palestine keine eingetragene gemeinnützige Organisation ist, erhält sie Mittel von American Muslims for Palestine, die eine solche ist.

Während die US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) weiterhin US-Bürger und Inhaber von Studentenvisa festnimmt und abschiebt – viele von ihnen werden keiner Straftat beschuldigt, sondern haben sich lediglich gegen den Krieg Israels im Gazastreifen ausgesprochen – warnen Kritiker vor einer koordinierten rechtlichen und legislativen Strategie zur Kriminalisierung von Dissens.

Angesichts der Welle von ICE-Verhaftungen und Abschiebungen von US-Bürgern und Inhabern von Studentenvisa – von denen keiner eines Verbrechens beschuldigt wird, außer dass sie sich gegen die israelischen Aktionen in Gaza ausgesprochen haben – ist es nicht schwer, sich vorzustellen, dass ein von der AIPAC unterstützter Gesetzesentwurf gegen amerikanische Bürger eingesetzt wird. Sollte dies geschehen, wäre dies eine gefährliche Eskalation in Präsident Donald Trumps anhaltendem Angriff auf den Ersten Verfassungszusatz.

Titelbild | Donald Trump spricht auf der AIPAC-Politikkonferenz (American Israel Public Affairs Committee) 2016 im Verizon Center am 21. März 2016 in Washington. Evan Vucci | AP

Robert Inlakesh ist ein politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer, der derzeit in London, Großbritannien, lebt. Er hat aus den besetzten palästinensischen Gebieten berichtet und dort gelebt und moderiert die Sendung „Palestine Files“. Regisseur von „Steal of the Century: Trump’s Palestine-Israel Catastrophe“. Folgen Sie ihm auf Twitter @falasteen47

Veröffentlichen Sie unsere Geschichten erneut! MintPress News ist unter einer Creative Commons Namensnennung-Nicht kommerziell-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 International Lizenz lizenziert.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …