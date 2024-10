https://thecradle.co/articles/obstacle-to-the-occupation-the-west-bank-frontline



Hindernis für die Besatzung: Die Frontlinie im Westjordanland

Von Aymun Moosavi

4. Oktober 2024

Während Israels Kampf um die Aufrechterhaltung der Kontrolle über das Westjordanland an Intensität zunimmt, stellt eine wachsende, vereinte Widerstandstruppe die bisher größte „interne“ Herausforderung dar und droht, die langfristige strategische Vision der Besatzung zunichte zu machen

Nach zwölf Monaten gescheiterter Abschreckung ist das Image Israels ramponiert und angeschlagen. In dem verzweifelten Bemühen, Stärke zu demonstrieren, hat der Besatzungsstaat auf verschiedene aggressive Maßnahmen zurückgegriffen, darunter die Drohung einer Bodeninvasion in den Libanon und die Ermordung des Generalsekretärs der Hisbollah, Hassan Nasrallah.

Zu demselben Zweck wurde parallel dazu die Aggression gegen den palästinensischen Widerstand in Gaza fortgesetzt. Während die Besatzung offiziell das Ende des größten militärischen Einfalls in die besetzte Enklave seit der Zweiten Intifada Anfang September markierte, bleibt die Aufmerksamkeit Israels auf das Westjordanland gerichtet, mit erneuten Angriffen auf Tulkarem.

Gestern Abend starben bei einem israelischen Luftangriff auf ein beliebtes Café im Flüchtlingslager Tulkarem Dutzende Zivilisten, darunter Frauen und Kinder, sowie einige Widerstandskämpfer und Kommandeure – darunter der Kommandeur der Quds-Brigaden in Tulkarem, Ghaith Radwan. Der Angriff stellt das größte Massaker durch einen einzelnen Angriff im besetzten Westjordanland seit 2002 dar. Obwohl israelische Beamte behaupteten, dass die Operation dazu gedacht war, den hochrangigen Anführer der Qassam-Brigaden, Zahi al-Aoufi, zu ermorden, lässt die hohe Zahl ziviler Opfer Zweifel an dieser Rechtfertigung aufkommen.

Als Reaktion darauf hat der palästinensische Widerstand zu einer massenhaften Mobilisierung im gesamten Westjordanland aufgerufen, und die Kämpfer von Tulkarem haben Vergeltung geschworen, was signalisiert, dass der zehntägige Angriff Israels im August wenig dazu beigetragen hat, den Widerstand zu schwächen. Die anhaltenden militärischen Misserfolge der Besatzung deuten auf ein tieferes Problem hin: Israels Unfähigkeit, den Widerstand im Westjordanland vollständig zu unterdrücken, trotz seiner Versuche, dies zu tun.

Verschärfung der Besatzung des Westjordanlandes

Die Besatzungsmacht wandte ihre Aufmerksamkeit bei diesen erneuten Angriffen jedoch nicht dem Westjordanland zu – sie war schon immer dort. Seit Monaten hat sie ihre verdeckten Operationen in dem Gebiet schrittweise intensiviert und dabei den Krieg gegen Gaza als Deckmantel benutzt.

Der Finanzminister der extremen Rechten, Bezalel Smotrich, forderte, die Schaffung neuer Siedlungen im Westjordanland zu verstärken, um „die Gründung eines palästinensischen Staates zu vereiteln“, nur wenige Wochen nachdem der IGH entschieden hatte, dass die Ausweitung der Siedlungen in diesem Gebiet nach internationalem Recht illegal sei. Dies geschah neben einer Vielzahl von Einschüchterungstaktiken, darunter eine Zunahme willkürlicher Verhaftungen mit Unterstützung der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) und Razzien in der Al-Aqsa-Moschee.

Diese Intensität wird jedoch mit beispielloser Härte durch den Westjordanland-Widerstand beantwortet, dessen Stärke neue Höhen erreicht hat. Eine neue Generation von Kämpfern steht im Mittelpunkt dieser Entwicklung.

Die Bewegung, die sich gegen den jüngsten militärischen Einfall in das Westjordanland, der als „Horror der Lager“ bezeichnet wird, gebildet hat, hat sowohl die neuen und fortgeschrittenen Fähigkeiten des Widerstands als auch die Unfähigkeit der Besatzung, ihre strategischen Ziele in dem Gebiet zu erreichen, unter Beweis gestellt.

Gaza vs. Westjordanland: Unterschiedliche Taktiken, unterschiedliche Bedrohungen

Bei der israelischen Besatzung des Westjordanlandes ging es nie nur um militärische Dominanz – es geht um die Kontrolle über ein Gebiet, das für die Vision des israelischen Staatsaufbaus von entscheidender Bedeutung ist. Das Westjordanland, das nach dem Krieg von 1967 von Israel annektiert wurde, ist aufgrund seiner Größe, seiner Ressourcen und seiner religiösen Bedeutung von immenser strategischer Bedeutung.

Im Gegensatz zur dicht besiedelten und begrenzten Geographie des Gazastreifens machen die riesige Landmasse und die Nähe zu israelischen Siedlungen die Westbank zu einer komplexeren und kritischeren Front für Israel. Dies hat zu einer anderen Art von Besatzungsstrategie in der Westbank geführt, als dies im Gazastreifen der Fall ist.

Gaza und das Westjordanland stellen Israel vor zwei unterschiedliche Herausforderungen, und dies hat die Art der Besatzung in jeder Region geprägt. Gaza, ein kleines und dicht besiedeltes Gebiet, ist seit dem Rückzug Israels im Jahr 2005 wiederholt Luftangriffen, Blockaden und anderen aggressiven militärischen Taktiken ausgesetzt.

Der Fokus in Gaza lag darauf, weitreichende Verwüstungen mit minimalem Risiko für israelische Siedler zu verursachen, die sich nicht in dem Gebiet aufhalten. Zu den Taktiken Israels gehören dort schwere Bombardierungen und Bevölkerungsverschiebungen innerhalb von Gaza, um die Kontrolle weiter zu verschärfen.

Das Westjordanland hingegen ist geografisch und strategisch weitaus stärker in die umfassenderen Pläne Israels eingebunden. Palästinensische Dörfer und illegale israelische Siedlungen existieren nebeneinander, wodurch ein komplexes Flickenteppich von Gemeinden entsteht und die mit jeder aggressiven Militäraktion verbundenen Risiken zunehmen.

Daher hat sich der Besatzerstaat für verdecktere Formen der Besatzung im Westjordanland entschieden. Dazu gehören der Bau von Siedlungen, die palästinensische Gemeinden fragmentieren, die Aufrechterhaltung der Überwachung durch Kontrollpunkte, die Durchsetzung von Bewegungseinschränkungen durch das Genehmigungssystem und die Nutzung der Palästinensischen Autonomiebehörde zur Unterdrückung von Widerstandsbewegungen. Auch die Gewalt israelischer Siedler wurde stillschweigend geduldet und eskalierte, wodurch palästinensische Gemeinden ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen terrorisiert wurden.

Trotz der verdeckten Natur der Besatzung hat sich der Widerstand im Westjordanland weiterentwickelt. Im Gegensatz zum Gazastreifen, wo Widerstandsgruppen mehr Freiheit hatten, sich zu organisieren und koordinierte Operationen durchzuführen, stützten sich die Widerstandsbewegungen im Westjordanland traditionell auf kleinere, lokal begrenzte Aktionen wie Schüsse aus nächster Nähe, Messerstechereien und Sprengstoffanschläge.

Die anhaltende israelische Präsenz in der Region verhindert groß angelegte Operationen, aber der Widerstand hat sich dieser Realität angepasst, indem er flexible, dezentralisierte Gruppen gebildet hat, die in der Lage sind, schnelle, gezielte Angriffe durchzuführen.

Der Aufstieg einer neuen Widerstandsgeneration

Die jüngste Entwicklung des Widerstands im Westjordanland wurde von einer neuen Generation von Kämpfern vorangetrieben, von denen viele im Schatten der anhaltenden israelischen Besatzung erwachsen wurden. Diese Kämpfer haben dem Widerstand eine neue Herangehensweise verliehen, indem sie sich darauf konzentrierten, zuvor zersplitterte Fraktionen unter einem gemeinsamen Ziel zu vereinen: bewaffneter Widerstand für die Befreiung.

Während der Schlacht „Sayf al-Quds“ im Jahr 2021 traten von Jugendlichen geführte Gruppen wie die „Lions‘ Den“ und die „Jenin Brigades“ als Gesicht dieser neuen Bewegung hervor. Obwohl viele ihrer Mitglieder Verbindungen zu traditionellen politischen Parteien wie der Hamas, der Fatah und der Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP) haben, haben sie sich dafür entschieden, ideologische Differenzen beiseite zu lassen und unter einem gemeinsamen Banner zu kämpfen.

Dieser neue Ansatz wurde bei den jüngsten Einsätzen deutlich, wie etwa bei der Jordan Valley-Schießerei als Reaktion auf das Fajr-Massaker in Gaza. Wie der verstorbene Widerstandskämpfer und Kommandeur der Tulkarem-Brigade Abu Shujaa vor seiner Ermordung bemerkte:

Meine Botschaft an die Menschen in Gaza lautet: Macht weiter, wir stehen an eurer Seite, und wir sehen euch als Mentoren und bitten Gott, euch zu belohnen. Ihr seid ein Volk der Geduld und Beharrlichkeit. Das war schon lange über die Menschen in Gaza bekannt, aber die Schlacht von al-Aqsa Flood hat der ganzen Welt bewiesen, dass die Menschen in Gaza in der Lage sind, „Israel“ zu beenden.

Die strategische Bedeutung des Westjordanlands

Israels Besorgnis über den wachsenden Widerstand im Westjordanland hängt auch mit seiner Nähe zu Jordanien zusammen, das nach Ansicht palästinensischer Widerstandsführer „eine der wichtigsten arabischen Fronten“ ist.

Jordanien, das eine lange Grenze mit dem Westjordanland teilt, beherbergt die größte palästinensische Flüchtlingsbevölkerung und ist zu einem wichtigen Schauplatz für palästinensische Solidaritätsdemonstrationen geworden. Dies zeigte sich am deutlichsten während der Operation „Allenby Bridge Crossing“, die von dem jordanischen Fahrer und pensionierten Soldaten Maher al-Jazi durchgeführt wurde.

Die Operation, die in der Nähe der Grenze zwischen dem Westjordanland und Jordanien stattfand, verstärkte die Befürchtungen Tel Avivs, dass die Unterstützung der jordanischen Bevölkerung für den palästinensischen Widerstand eine erhebliche Bedrohung für die Kontrolle des Westjordanlandes darstellen könnte.

Dass Israel während seines Krieges gegen Gaza seinen Fokus weiterhin auf das Westjordanland legt, zeigt, wie viel auf dem Spiel steht. Weitere Razzien und Militäroperationen im Westjordanland werden wahrscheinlich folgen, da Israel weiß, dass der Verlust der Kontrolle über das Gebiet einen schweren Schlag für seine langjährigen strategischen Ziele bedeuten würde.

Der Kampf um die Zerschlagung oder Stärkung des Widerstands

Um die größte Verwundbarkeit Israels zu verstehen, muss man nur dorthin schauen, wo es die meiste Gewalt anwendet – im Westjordanland. Neben Gaza und dem Libanon offenbart das immer härtere Durchgreifen im Westjordanland eine der größten Ängste Israels: den Verlust der Kontrolle über dieses strategisch wichtige Gebiet.

Für den Besatzerstaat ist der Kampf im Westjordanland nicht nur eine weitere Front im Konflikt mit der Hamas – es ist ein Kampf ums Überleben. Wenn Israel die Kontrolle über das Westjordanland verliert, riskiert es, sein umfassenderes Projekt des Staatsaufbaus zu gefährden und seine Siedlungen und Grenzen neuen Bedrohungen auszusetzen.

Trotz aller Bemühungen ist es Israel nicht gelungen, den wachsenden Widerstand im Westjordanland zu unterdrücken, der sich zu einer beeindruckenden und geeinten Kraft entwickelt hat.

Dieser Widerstand ist sowohl ein entscheidendes Hindernis für Israels langjähriges Ziel, das Westjordanland vollständig in sein Staatsgebiet zu integrieren, als auch ein langfristiges Bestreben der Widerstandsachse Westasiens, die lokalen Fraktionen mit Waffen und Vorräten zu unterstützen.

Der anhaltende Aufstieg des besetzten Westjordanlandes, der allen Widrigkeiten zum Trotz stattfindet, vertieft nur die existenziellen Ängste Israels.

