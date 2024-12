https://english.almayadeen.net/news/politics/hezbollah-fires-warning-strike-in-response-to-israeli-violat



Hisbollah feuert Warnangriff als Reaktion auf israelische Übergriffe

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Islamischer Widerstand im Libanon – Medien des Widerstands

2. Dezember.2024

Nach Dutzenden von israelischen Verstößen gegen den am 27. November in Kraft getretenen Waffenstillstand mit dem Libanon hat der Islamische Widerstand im Libanon eine vorläufige Verteidigungsreaktion durchgeführt, um die Besatzung vor weiteren Verstößen zu warnen.

Das libanesische Dorf Meiss el-Jabal ist von der Grenze im Norden Israels aus zu sehen, am 27. November 2024. (AP)

Der Islamische Widerstand im Libanon gab am Montag bekannt, dass er eine vorläufige Verteidigungsreaktion auf die wiederholten israelischen Verletzungen des Waffenstillstandsabkommens, das am 27. November 2024 im Morgengrauen in Kraft trat, durchgeführt hat.

Die Hisbollah griff die von Israel besetzte Anlage Ruwaysat al-Alam in den Bergen von Kfar Chouba im Südlibanon an.

In ihrer Erklärung erklärte die Widerstandsbewegung, dass sie die Operation als Reaktion auf die Verstöße durchführte, „zu denen verschiedene Formen der Aggression gehören, wie der Beschuss von Zivilisten und die Durchführung von Luftangriffen in verschiedenen Gebieten des Libanon, die zum Tod von Zivilisten und zu Verletzungen anderer geführt haben, sowie die fortgesetzte Verletzung des libanesischen Luftraums durch feindliche Flugzeuge, die sogar die Hauptstadt Beirut erreicht haben.“

Die Hisbollah bezeichnete die Operation als „erste Verteidigungs- und Warnreaktion“ und schloss ihre Erklärung mit den Worten: „Ihr seid gewarnt worden“.

Israels“ jüngste Verstöße am Montag

Die israelische Besatzung hat heute gegen das Waffenstillstandsabkommen mit dem Libanon verstoßen, indem sie Dörfer an der südlichen Grenze sowie Gebiete im Bekaa-Tal beschossen hat.

Der jüngste Verstoß bestand darin, dass das israelische Besatzungsmilitär am Montag einen Drohnenangriff auf einen Bulldozer in der Nähe eines libanesischen Armeepostens im Dorf Hosh al-Sayyed Ali, nördlich des Bezirks Hermel, durchführte und dabei einen libanesischen Soldaten verwundete.

Die libanesische Armee teilte am X mit, dass eine israelische Drohne einen Bulldozer der Armee angriff, als dieser innerhalb des Militärpostens al-Abbara in der Gegend von Hosh al-Sayyed Ali Befestigungsarbeiten durchführte, wobei ein Soldat leicht verletzt wurde.

Später gab die libanesische Generaldirektion für Staatssicherheit bekannt, dass eine feindliche Drohne eines ihrer Mitglieder, Mahdi Khreis, ins Visier genommen habe, was eine eklatante Verletzung des Waffenstillstandsabkommens darstelle.

Die Drohne habe den Unteroffizier Khreis mit einer Lenkrakete getroffen, während er seine nationale Pflicht erfüllt habe, was zu seinem Märtyrertod geführt habe, fügte sie hinzu und nannte den Angriff „eine schwere Eskalation und eine flagrante Verletzung der libanesischen Souveränität“.

Im Süden feuerten die israelischen Besatzungstruppen Maschinengewehrsalven auf Häuser in der Stadt al-Naqoura ab, während gleichzeitig Aufklärungsflugzeuge über Dörfer im Bezirk Tyrus flogen. Die Besatzungstruppen feuerten außerdem vier Artilleriegranaten auf al-Khiam ab, von denen eine eine Hütte in der Gegend zwischen der Marj’youn-Ebene und al-Khiam traf, wie die libanesische Nachrichtenagentur (NNA) berichtete.

