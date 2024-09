https://english.almayadeen.net/news/politics/hezbollah-says-senior-commander-alive-after-israeli-assassin



Hisbollah sagt, dass der Oberbefehlshaber nach einem israelischen Mordanschlag am Leben ist

Von Al Mayadeen English

Quelle: Agenturen

Heute 22:46

23. September 2024

Die israelische Besatzung hatte einen Luftangriff auf den südlichen Vorort von Beirut gestartet und behauptet, dass dieser auf die Ermordung eines hochrangigen Hisbollah-Kommandeurs abzielte.

Journalisten werden am Montag, dem 23. September 2024, am Ort eines israelischen Luftangriffs im südlichen Vorort von Beirut herumgeführt (AP)

Die Hisbollah bestätigte am Dienstag, dass die israelischen Behauptungen über die Ermordung des hochrangigen Kommandeurs Hajj Ali Karaki falsch sind.

„Die Behauptungen des zionistischen Feindes über die Ermordung von Bruder Ali Karaki sind falsch […] der Kommandeur ist am Leben und wohlauf, und er wurde an einen sicheren Ort gebracht“, heißt es in der Erklärung.

Die israelische Besatzung hat ihre Aggression gegen den Libanon verschärft und einen Angriff auf den südlichen Vorort von Beirut gestartet, als Teil ihres fortgesetzten Angriffs auf verschiedene libanesische Regionen und Dörfer im Bekaa-Tal und im Südlibanon.

Laut der Nationalen Nachrichtenagentur richtete sich der jüngste Angriff auf ein Gebäude im südlichen Vorort Bir al-Abed von Beirut.

Ein Korrespondent von Al Mayadeen berichtete, dass vier Raketen das Gebäude trafen, wobei nicht alle explodierten. Ersten Berichten zufolge wurden sieben Menschen verletzt.

Dies ist der zweite Angriff auf den südlichen Vorort innerhalb von zwei Tagen. Am Freitag griffen israelische Streitkräfte ein achtstöckiges Wohngebäude an und töteten 51 Menschen, während Dutzende weitere verletzt wurden. Mehrere Personen werden noch unter den Trümmern vermisst.

Gleichzeitig setzt die israelische Besatzung ihre weit verbreiteten und brutalen Angriffe auf verschiedene Städte und Dörfer in der Bekaa-Ebene und im Südlibanon fort. Bisher wurden bei den anhaltenden Angriffen nach vorläufigen Angaben 356 Menschen getötet und 1.246 verwundet.

Rettungs- und Zivilschutzkräfte haben unermüdlich versucht, die Trümmer zu beseitigen und die Opfer der weit verbreiteten israelischen Aggression, die sich gegen die südlichen Regionen des Libanon richtete, zu transportieren.

