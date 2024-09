https://www.aljazeera.com/news/2024/9/23/get-away-from-hezbollah-has-israel-hacked-lebanons-telecoms-networks



„Verschwindet von der Hisbollah“: Hat Israel die Telekommunikationsnetze des Libanon gehackt?

Von Shola Lawal

23. September 2024

Israel sendet Textnachrichten und Aufzeichnungen an zahlreiche Menschen und hackt Funknetze. Experten sagen, dass es diese Daten über die Bürger des Libanon seit Jahren heimlich sammelt.

Ein libanesischer Mann überprüft eine Nachricht, die er am 23. September 2024 auf seinem Mobiltelefon in Beirut erhalten hat und in der die Menschen aufgefordert werden, die Gebiete zu evakuieren, in denen die Hisbollah ihre Waffen versteckt [Joseph Eid/AFP]

Israelische Militärbeamte haben die Bewohner des Südlibanons und Teile Beiruts aufgefordert, Dörfer und Stadtviertel zu evakuieren, was die Sorge vor einer Bombenkampagne, die in einen ausgewachsenen Krieg ausartet, und die Befürchtung, Israel habe sich in die Telekommunikationsnetze seines nördlichen Nachbarn gehackt, schürt.

Die Bombardierung begann innerhalb weniger Stunden nach den Warnungen vom Montag, und bei Angriffen im Süden und Osten des Libanon wurden mehr als 270 Menschen getötet.

Und später am Abend gab Israel bekannt, dass es auch Teile von Beirut bombardiert habe.

Während die Angst vor einem eskalierenden Krieg wächst, sind die Warnungen, so Experten, an sich auch eine Erinnerung an die technologische Überlegenheit Israels gegenüber dem Libanon. Sie wiederholen auch ein Vorgehen, das Israel bereits im Gazastreifen angewendet hat.

Hier erfahren Sie, was passiert ist, warum die Warnungen von Bedeutung sind und wie Israel möglicherweise an die privaten Kommunikationsdaten von Menschen im gesamten Libanon gelangt ist.

Was ist passiert?

Einwohner von Dörfern im Südlibanon und in einigen Stadtteilen von Beirut erhielten am Montagmorgen Nachrichten und Anrufe von einer libanesischen Nummer, in denen sie aufgefordert wurden, sich von den Hochburgen der Hisbollah zu entfernen.

Einige Menschen erhielten aufgezeichnete Anrufe auf ihren Mobiltelefonen oder Festnetztelefonen, während andere Textnachrichten erhielten, berichtete Mazen Ibrahim von Al Jazeera aus Beirut. Die Nachrichten waren alle gleich, sagte er.

Eine Nachricht, die Al Jazeera gesehen hat, wurde gegen 8:20 Uhr [05:30 GMT] zugestellt und lautete: „Wenn Sie sich in einem Gebäude mit Hisbollah-Waffen befinden, halten Sie sich bis auf Weiteres vom Dorf fern.“

Auch Radiosendungen wurden gehackt, um die Nachrichten zu verbreiten, berichteten Al-Jazeera-Korrespondenten am Montag.

„Wir bitten die Bewohner libanesischer Dörfer, die vom [israelischen Militär] veröffentlichte Botschaft und Warnung zu beachten und zu befolgen“, sagte der israelische Armeesprecher Daniel Hagari in einer Videoerklärung, die am Montagmorgen auf der Plattform X veröffentlicht wurde.

Ibrahim von Al Jazeera sagte, dass die Gebiete, aus denen die Menschen evakuiert werden sollten, bereits seit dem 8. Oktober, dem Tag, an dem Israel und der Libanon das Feuer eröffneten, von einer hohen Zahl an Vertriebenen betroffen sind.

„In diesen Gemeinden haben in den elf Monaten des Krieges mehr als 100.000 Menschen die Flucht ergriffen“, sagte er. “Nur einige Menschen sind noch dort – diejenigen, die sich bisher geweigert haben, umzuziehen.“

In Beirut erhielt laut der staatlichen Nationalen Nachrichtenagentur unter anderem der libanesische Informationsminister Ziad Makary einen aufgezeichneten Anruf.

„Was wir nicht wissen, ist, wie Israel an diese Details von Menschen gelangt ist – Handynummern, Standorte. … Liegt es an Datenlecks oder daran, dass Israel die Telekommunikationsinfrastruktur des Libanon gehackt hat?“, sagte Ibrahim.

Rauch steigt von der Stelle der israelischen Luftangriffe auf libanesische Dörfer auf, gesehen von Marjayoun im Südlibanon am 23. September 2024 [EPA-EFE]

Sind das mehr als nur Warnungen?

Israel sagt, dass seine Armee vor Bombenangriffen Warnungen sendet, um zivile Opfer zu minimieren. Das war auch das Argument des Landes im Gazastreifen während des andauernden Krieges dort.

Aber die Fakten vor Ort stützen das nicht. In vielen Fällen sind Israels Bomben auf Gebäuden gelandet, deren Bewohner keine Warnungen erhalten haben. In anderen Fällen wurden flüchtende Zivilisten in Gaza von israelischen Streitkräften angegriffen.

Die Warnungen können in Form von Textnachrichten, Telefonanrufen oder abgeworfenen Flugblättern erfolgen. Doch die per Telefon übermittelten Warnungen in Gaza sind nach Ansicht von Experten im Laufe der Jahre auch ein Beispiel für psychologische Kriegsführung – eine Erinnerung an die Palästinenser, dass der israelische Sicherheitsapparat zu jedem Zeitpunkt genau weiß, wo sie sich aufhalten.

Dieselben Instrumente, die für präzise Warnungen eingesetzt werden, haben Israel auch dabei geholfen, seine Raketen gezielt einzusetzen.

Am Montag schien sich dieses Muster, das Gaza nur zu gut kennt, auf den Libanon ausgeweitet zu haben.

Wie hat Israel libanesische Telekommunikationsnetze infiltriert?

Letzte Woche starben mindestens 37 Menschen, nachdem Tausende von Low-Tech-Pagern und Walkie-Talkies, die vermutlich Mitgliedern der libanesischen bewaffneten Gruppe Hisbollah gehörten, explodierten. Fast 3.000 Menschen wurden verletzt. Der Libanon, die Hisbollah und die Verbündeten der Gruppe wie der Iran gaben Israel die Schuld. Israel hat sich zwar nicht zu den Anschlägen bekannt, doch die meisten Experten gehen davon aus, dass Israel hinter den Explosionen steckt.

Experten glauben zwar, dass Israel die Sprengsätze Monate vor der Detonation in den Geräten platziert hat, doch die Möglichkeit, gezielte Warnungen an Personen in bestimmten Teilen des Libanon zu senden, deutet darauf hin, dass Israel Zugang zu Echtzeitinformationen über libanesische Zivilisten hat – nicht nur über seine vermeintlichen Feinde in der Hisbollah.

Das sei nicht überraschend, sagte Elijah Magnier, ein Risiko- und Konfliktanalyst.

Magnier, der die Konflikte Israels im Nahen Osten genau beobachtet, sagte gegenüber Al Jazeera, dass Israel libanesische Netzwerke schon lange vor dem 8. Oktober gehackt habe.

„Sie haben Zugang zu Festnetzanschlüssen, Autokennzeichen, Mobiltelefonen – und zwar so weit, dass sie mit jedem im Süden des Libanon genauso kommunizieren können wie mit jedem im Westjordanland oder im Gazastreifen“, sagte er.

Dank hochentwickelter Spyware-Technologie und -Ausrüstung kann der israelische Geheimdienst Mossad genau feststellen, wer wo wohnt, welche Telefonnummern die Menschen haben und wer ihre Häuser besucht, so Magnier.

Spione, fügte er hinzu, können Tausende von IP-Adressen in Städten sammeln, indem sie einfach mit ihrer Ausrüstung durch die Straßen fahren. Wenn der israelische Geheimdienst in einem bestimmten Gebiet eine größere Anzahl von Telefonen als üblich entdeckt, kann er daraus schließen, dass ein ungewöhnliches Ereignis stattfindet – wie zum Beispiel ein Treffen der Hisbollah – und Raketen einsetzen, fügte er hinzu.

Hat Israel schon einmal solche Warnungen herausgegeben?

Während des aktuellen Krieges hat Israel bisher Flugblätter abgeworfen, um libanesische Grenzgemeinden vor einer bevorstehenden Bombenkampagne zu warnen.

Aber es wurde in der Vergangenheit auch beschuldigt, libanesische Telekommunikationsnetze gehackt zu haben.

Im Jahr 2018 beschuldigte Amal Mudallali, der ständige Vertreter des Libanon bei den Vereinten Nationen, Israel, Mobilfunkleitungen gehackt und aufgezeichnete Nachrichten an Zivilisten im Dorf Kafr Kila gesendet zu haben, um sie vor bevorstehenden Explosionen inmitten der Spannungen zwischen der Hisbollah und Israel in diesem Jahr zu warnen.

„Dies stellt einen neuen und äußerst schwerwiegenden Angriff auf die Sicherheit der Bürger des Libanon dar, bei dem Israel die Würde und Privatsphäre von Einzelpersonen verletzt und eine direkte Bedrohung für ihr Leben darstellt“, schrieb Mudallali in einem Brief an den UN-Sicherheitsrat und forderte eine Verurteilung des ‚feindseligen‘ Verhaltens Israels.

Israel ist auch für seine starken Fähigkeiten bekannt, mit Malware in elektronische Geräte einzudringen.

Pegasus, eine Art solcher Malware, wurde von dem israelischen Unternehmen NSO Group entwickelt und von mehreren Ländern eingesetzt, um ihre Bürger auszuspionieren, wie aus einer Untersuchung von Amnesty International, Forbidden Stories und einer Reihe von Medienhäusern aus dem Jahr 2021 hervorgeht.

Die illegale Datenerfassung im Libanon geht wahrscheinlich auf das Jahr 2007 zurück, als der Fokus der Spionagenetzwerke des Mossad auf Kommunikationssysteme erstmals im Libanon aufgedeckt wurde, so Magnier. Diese Enthüllungen erfolgten nach dem Krieg zwischen dem Libanon und Israel im Juli 2006, bei dem 1.191 bis 1.300 libanesische und weitere 165 israelische Todesopfer zu beklagen waren. Seitdem wurden weitere Spione in Kommunikationsnetzen aufgedeckt.

„Israel genießt eine vollständige nachrichtendienstliche Überlegenheit gegenüber seinen regionalen Feinden – selbst wenn es den Angriff der Hamas am 7. Oktober verpasst hat“, schrieb der israelische Wissenschaftler Ori Goldberg in der Zeitschrift New Lines Magazine.

Ein Zweig der israelischen NSO-Gruppe in der Nähe der südisraelischen Stadt Sapir [Datei: Sebastian Scheiner/AP]

Ist der Datenschutzrahmen des Libanon schwach?

So leistungsfähig Israels technologische Fähigkeiten auch sind, Schwächen in den Datensicherheitsstrukturen des Libanon haben seinen Bürgern auch nicht geholfen, sagen Experten und Datenschutzgruppen.

Manchmal haben libanesische Staatsakteure selbst zu Datenschutzverletzungen beigetragen.

Berichten zufolge haben libanesische Botschaften die persönlichen Daten von Tausenden libanesischen Bürgern in der Diaspora offengelegt, die sich im Vorfeld der Parlamentswahlen 2018 als Wähler registriert hatten, wie die Überwachungswebsite Privacy International berichtet.

Im selben Jahr wurde festgestellt, dass der libanesische Sicherheitsnachrichtendienst seit 2012 mehrere Hacking-Kampagnen durchgeführt und Tausende Gigabyte an Daten von Nutzern von Messaging-Apps wie WhatsApp und Telegram gestohlen hat, so Forscher des Mobilfunksicherheitsunternehmens Look Up und der Digital Rights Group Electronic Frontier Foundation. Die staatlich unterstützten Hacker wurden Dark Caracal genannt.

Die libanesische Verfassung garantiert den Datenschutz nicht ausdrücklich, und die Gesetze zum Schutz elektronischer Daten sind laut Privacy International „schwach“. Das Telekommunikationsgesetz von 1999 schützt zwar die Menschen vor Überwachung und Abhören (außer bei strafrechtlichen Ermittlungen), doch eine Richtlinie aus dem Jahr 2013 verpflichtet Internetdienstanbieter, Cafés und andere internetfähige Geschäfte dazu, die Benutzerdaten mindestens ein Jahr lang aufzubewahren.

In diesem Monat berichteten libanesische Publikationen über eine Zunahme von versuchten WhatsApp-Hacking-Angriffen, bei denen Menschen Nachrichten erhielten, in denen sie aufgefordert wurden, auf verdächtige Codes und Links zu klicken, und dann eine Benachrichtigung erhielten, dass ihre WhatsApp auf einem anderen Gerät geöffnet worden war. Auch auf der Social-Media-Plattform Reddit berichteten Kommentatoren über dasselbe.

Laut Informationen, die auf der Seite „Häufig gestellte Fragen“ (FAQs) von WhatsApp veröffentlicht wurden, sendet die Anwendung einen Verifizierungscode an die Benutzer, wenn jemand versucht, ein anderes WhatsApp-Konto mit denselben Nummern zu registrieren.

„Wenn Sie diese Benachrichtigung erhalten, bedeutet dies, dass jemand Ihre Telefonnummer eingegeben und den Registrierungscode angefordert hat“, so WhatsApp. “Dies passiert häufig, wenn ein anderer Benutzer Ihre Nummer falsch eingegeben hat, als er versuchte, seine eigene Nummer zur Registrierung einzugeben, und kann auch passieren, wenn jemand versucht, Ihr Konto zu übernehmen.“

Quelle: Al Jazeera

