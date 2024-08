https://thegrayzone.com/2024/08/05/us-russia-prisoner-swap-cia-chechen-jihad/



Historischer Gefangenenaustausch zwischen den USA und Russland enthüllt CIA-Unterstützung für den tschetschenischen Dschihad

Von Kit Klarenberg

-August 5, 2024

Westliche Medien konzentrierten sich auf einen russischen „Mörder“, der im Rahmen des Gefangenenaustauschs mit Washington freigelassen wurde, beschönigten jedoch die Geschichte seines Ziels – eines tschetschenischen Kämpfers, der jetzt als CIA-Agent bestätigt wurde.

Am 1. August fand der größte Gefangenenaustausch zwischen Moskau und Washington seit dem Ende des Kalten Krieges statt. Unter den Freigelassenen befanden sich der Wall Street Journal-Reporter Evan Gershkovich und der ehemalige US-Marine Paul Whelan, die jeweils eine 16-jährige Haftstrafe wegen Spionage verbüßt hatten.

Umgekehrt haben sich russische Oppositionelle, die wegen ihrer Kritik an der so genannten „besonderen Militäroperation“ inhaftiert waren, in westliche Länder abgesetzt. Dazu gehört der Politiker Ilya Yashin, der im Dezember 2022 zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt wurde. Auf einer Pressekonferenz in Bonn am 2. August beschrieb er das Gefühl, am „wunderschönen Rhein“ zu sein, während er noch eine Woche zuvor in Sibirien inhaftiert war, als „wirklich surreal“. Jaschin erklärte jedoch, dass es ihm persönlich schwer falle, seine Freilassung zu akzeptieren, „weil ein Mörder frei ist“.

Er bezog sich dabei auf Vadim Krasikov, einen Russen , der wegen der Ermordung des in Georgien geborenen tschetschenischen Kämpfers Zelimkhan Khangoshvili im August 2019 in Berlin verurteilt wurde und der ebenfalls im Rahmen des Deals freigelassen wurde. Berichten zufolge war er für den Kreml von extrem hohem Wert. In einem Interview mit dem US-Journalisten Tucker Carlson im Februar 2024 schlug der russische Präsident Wladimir Putin vor, Gerschkowitsch gegen einen ungenannten russischen „Patrioten“ einzutauschen, der in einem „mit den USA verbündeten Land“ für die „Liquidierung eines Banditen“ inhaftiert sei.

Krasikow war dieser „Patriot“ und Khangoshvili dieser „Bandit“. Im Jahr 2004 leitete Changoschwili eine tödliche Guerilla-Operation, bei der vier russische Soldaten getötet wurden. Krasikow wurde vom russischen Staat beauftragt, dem Tschetschenen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, indem er ihn 2019 am helllichten Tag in Berlin niedermetzelte.

Während der russische Agent seit dem Austausch im Mittelpunkt des Interesses des Mainstreams steht, haben die Medien Changoschwilis Hintergrund weitgehend beschönigt. Sofern er überhaupt erwähnt wurde, wurde er lakonisch als „tschetschenischer Kämpfer“ oder besser als „Dissident“ bezeichnet. Für einige antirussische Ideologen war das Versäumnis der westlichen Medien, Khangoshvili völlig zu verherrlichen, eine Rüge wert. Giorgi Kandelaki, ein ehemaliger georgischer Abgeordneter der Vereinigten Nationalen Bewegung des inzwischen inhaftierten ehemaligen Präsidenten und US-Posterboy Micheil Saakaschwili, war so angewidert, dass er sich bei „X“ meldete, um die Sache richtigzustellen.

Kandelaki wetterte, Khangoshvili sei in Wirklichkeit ein patriotischer georgischer Bürger und ein „Sicherheitsagent“ des Staates. Außerdem sei er „Teil der amerikanisch-georgischen Sicherheitskooperation“ und „hoch angesehen bei der CIA“. Der wütende ehemalige Abgeordnete behauptete, Changoschwili sei zum Teil deshalb ermordet worden, weil er Tiflis zu einer Zeit loyal gedient habe, als das Land unter der Herrschaft der Marionette Saakaschwili eine effektive US-Kolonie war.

Mit seinem Versuch, Changoschwili zu heroisieren, hat Kandelaki eine unbequeme Wahrheit ans Licht gebracht, die stark vertuscht und konsequent geleugnet wurde: Die CIA hat im Geheimen fundamentalistische tschetschenische Separatistenmilizen unterstützt, als diese in den 1990er und frühen 2000er Jahren einen Guerillakrieg gegen die russische Herrschaft führten und dabei Gräueltaten an Zivilisten und Kriegsgefangenen verübten.

Die Weigerung der westlichen Medien, Khangoshvilis Verbindungen zum US-Geheimdienst anzuerkennen, zeigt, dass diese schmutzige, geheime Geschichte bis heute vertuscht wird.

Tschetschenischer Agent arbeitete für mehrere westliche Spionageagenturen

Ein Bericht des neokonservativen Agenten Michael Weiss in der Tageszeitung „Daily Beast“ vom September 2019 enthüllte Einzelheiten über Changoschwilis Bündnis mit der CIA und seine Geschichte im Tschetschenienkrieg. Er wird als „kampferprobter Veteran“ dieser Konflikte beschrieben und genießt Berichten zufolge „enormen Respekt“ bei ethnischen Tschetschenen, die in der georgischen Pankisi-Schlucht leben. Changoschwili war auch ein „enger Vertrauter“ von Aslan Maschadow, dem separatistischen Präsidenten Tschetscheniens, der im März 2005 bei einer FSB-Razzia getötet wurde. Auch zu den westlichen Spionageagenturen unterhielt er ein äußerst herzliches Verhältnis.

Weiss zufolge hielten amerikanische Beamte der Terrorismusbekämpfung Khangoshvilis Informationen nicht nur für glaubwürdig und nützlich, sondern rekrutierten auf der Grundlage seiner Einschätzungen auch neue tschetschenische Agenten. Diese Agenten wurden anschließend „von der CIA ins Ausland geschickt“. Gleichzeitig informierte er „Mitglieder seiner Heimatgemeinde“ in Georgien. Schräg wird auch erwähnt, dass er „sechs Jahre lang ein geschätzter Mitarbeiter eines europäischen Sicherheitsdienstes“ war und dass sein Wohnsitz in Berlin „direkt gegenüber der Zentrale des deutschen Auslandsgeheimdienstes BND“ lag.

Unerwähnt blieb in diesem Bericht, dass Changoschwili im Juni 2004 die gewaltsame Übernahme der inguschetischen Stadt Nasran durch militante Tschetschenen befehligte. Dutzende von russischen Sicherheitsbeamten wurden getötet, darunter auch hochrangige FSB-Offiziere. In der Folge wurde er auf eine Liste von 19 gesuchten „Terroristen“ gesetzt, die Moskau den westlichen Behörden mitteilte, obwohl sich sowohl die Empfänger- als auch die Gastregierungen weigerten, einen von ihnen auszuliefern, was den Zorn des Kremls auf sich zog. Die deutschen Ermittler vermuten, dass der Mord an Khangoshvili eine klare Botschaft an diejenigen senden sollte, die Russland durchqueren und sich im Ausland verstecken.

Ob das Attentat in irgendeiner Weise mit der CIA koordiniert oder sogar von ihr finanziert und geleitet wurde, bleibt eine offene Frage. Die BBC hat bestätigt, dass Khangoshvili in der Pankisi-Schlucht, wo er geboren wurde, tschetschenischen Separatisten Unterschlupf gewährte und als wichtiger Stützpunkt für Angriffe auf Russland sowie für die Beförderung von Kämpfern und Nachschub nach Russland diente.

Im Jahr 2002 drohte Moskau deshalb mit grenzüberschreitenden Angriffen auf das Gebiet. Georgien reagierte daraufhin mit der Zusage, die Ordnung in dem Gebiet wiederherzustellen, und lud US-Militärberater zur Unterstützung der Mission ein. Doch wie der Journalist Mark Ames berichtet, bestand das eigentliche Ziel Washingtons darin, die Streitkräfte von Tiflis in „wichtigen imperialen Outsourcing-Aufgaben“ zu schulen und die Umwandlung des Landes in „ein Flaggschiff der America Inc“ zu vollenden. Der Vorteil für Georgien war, dass „Russland sich nicht mit ihnen anlegen würde“. Diese vermeintliche Unbesiegbarkeit ermutigte die tschetschenischen Kämpfer, einschließlich des CIA-Agenten Changoschwili, ihre Aktivitäten fortzusetzen.

Khangoshvilis Status als „enger Vertrauter“ von Aslan Maschadow ist ebenfalls bemerkenswert, denn der tschetschenische Separatistenführer suchte entschlossen die Unterstützung der CIA für seinen antirussischen Dschihad. Seine rechte Hand, der tschetschenische Kämpfer und Separatistenaktivist Iljas Achmadow, hat enthüllt, dass Maschadow vor seinem Besuch in Washington Anfang 2001 zu „unauffälligen“ Treffen mit US-Beamten vorschlug, er solle sich an „große Organisationen mit enormen Kapazitäten“ wie die CIA wenden, um „der tschetschenischen Sache zu helfen … so wie sie den Afghanen 1979 gegen die russische Invasion geholfen hat.“

„[Maschkadow] glaubte, dass die CIA, die Bin Laden geholfen hatte, immer noch Einfluss auf sie hatte. In diesem Glauben glaubte er, dass die CIA verschiedene muslimische Organisationen im Ausland dazu bewegen könnte, finanzielle Hilfe zu leisten“, schrieb Achmadow. „Ich erinnere mich, dass er einmal zu mir sagte, als er sich auf die Vereinigten Staaten bezog: ‚Warum schicken sie mir nicht das Geld? Ich werde mich als ein sehr zuverlässiger Partner erweisen.'“

Spur des Terrors beginnt in Bosnien

Achmadow behauptet, er habe sich während seines Besuchs in Washington nie mit der CIA getroffen. Dennoch erhielt er 2004 in den USA Asyl, obwohl das Heimatschutzministerium aufgrund seiner militanten Vergangenheit heftigen Widerstand leistete. Im darauf folgenden Jahr erhielt er ein Stipendium von der National Endowment for Democracy, einer Front der US-Regierung für Regimewechsel. Achmadow hatte den Auftrag, „die internationale Aufmerksamkeit auf die humanitäre Tragödie in Tschetschenien zu lenken“.

In der Zwischenzeit waren mehrere „muslimische Organisationen im Ausland“ Gegenstand strafrechtlicher Ermittlungen in den USA geworden, weil sie tschetschenische Militante finanziell und in vielerlei anderer Hinsicht unterstützt hatten – ganz im Sinne Maschadows. Vor dem 11. September 2001 hatte das FBI jahrelang die Aktivitäten von in den USA ansässigen islamischen Wohltätigkeits- und Hilfsorganisationen genau beobachtet, die unter dem Deckmantel der Humanität Kämpfer, Waffen und Geld in zahlreiche „Dschihads“ in aller Welt einschleusten.

Es wurden keine Maßnahmen gegen diese Organisationen ergriffen, zum Teil weil sie fundamentalistische Kämpfer in von den USA geführten Stellvertreterkriegen in Ländern wie Afghanistan unterstützten. Nach dem 11. September 2001 gingen die Behörden jedoch schnell dazu über, ihre Aktivitäten zu verbieten, und klagten ihre Gründer und Mitarbeiter wegen schwerer Terrorismusvorwürfe an. Zu ihnen gehörte auch die Benevolence International Foundation (BIF). Im Oktober 2002 wurde ihr syrisch-amerikanischer Direktor Enaam Arnaout wegen „materieller Unterstützung für Al-Qaida und andere gewalttätige Gruppen“ in Bosnien, Tschetschenien und anderswo angeklagt.

Arnaouts Anklageschrift zeichnete ein reißerisches Bild von einer Person und einer Organisation, die eng mit Bin Laden verbunden ist und ausdrücklich zum „Märtyrertod“ aufruft. Ihm wurde vorgeworfen, persönlich den Transport von hochrangigen Al-Qaida-Mitarbeitern zu den Kriegsschauplätzen erleichtert zu haben, indem er sie als BIF-Mitarbeiter tarnte, und ihm drohten deshalb 90 Jahre Gefängnis. Im Februar 2003 einigte er sich jedoch mit der Staatsanwaltschaft darauf, sich in einem relativ geringfügigen Fall des Betrugs von BIF-Investoren schuldig zu bekennen, indem er ihnen verheimlichte, dass:

„Ein wesentlicher Teil der Spenden, die BIF aufgrund der irreführenden Darstellungen von BIF erhielt, wurde zur Unterstützung von Kämpfern in Übersee verwendet.“

Im Gegenzug wurde Arnaout zu einer Haftstrafe von nur zehn Jahren verurteilt. In Anbetracht des Rummels und der Sensationslust, die seiner Anklage vorausgegangen waren, und der Anschuldigungen von US-Beamten waren die Medien verblüfft über seine milde Behandlung. In einem zeitgenössischen Leitartikel der New York Sun hieß es, die Behörden wollten „einen riskanten Prozess vermeiden“, den sie möglicherweise verloren hätten, wenn die Terrorismusvorwürfe gegen den BIF-Chef aufrechterhalten worden wären.

Das Gerichtsurteil räumte jedoch ein, dass Arnaout erklärtermaßen Stiefel, Zelte, Uniformen, Röntgengeräte, Krankenwagen, Walkie-Talkies und andere Ressourcen speziell für die Verwendung durch extremistische, mit Al-Qaida verbundene Kämpfer zur Verfügung stellte. Dies führte jedoch nicht zu einer Anklage wegen Terrorismus, da die US-Behörden angeblich „nicht nachweisen konnten, dass die bosnischen und tschetschenischen Empfänger der BIF-Hilfe an einem Bundesverbrechen des Terrorismus beteiligt waren.“

Es stellt sich also die Frage, ob die Strafverfolgung von Arnaout absichtlich sabotiert wurde, um Enthüllungen zu vermeiden, die die CIA in die Aktivitäten des BIF und damit in den Bosnien- und Tschetschenienkrieg verwickelt hätten. Es wurde bestätigt, dass während des gesamten Konflikts Mudschaheddin-Kämpfer aus aller Welt mit CIA-Flugzeugen nach Sarajewo geflogen wurden und unter Verstoß gegen ein UN-Embargo umfangreiche US-Waffenlieferungen erhielten. Ihre Anwesenheit war für die Kriegsanstrengungen der Bosniaken von grundlegender Bedeutung.

Gemäß dem Dayton-Abkommen von 1995, das diesen Stellvertreterkonflikt beendete, mussten die Mudschaheddin-Kämpfer Bosnien verlassen. Unmittelbar nach der Unterzeichnung des Abkommens begannen die kroatischen Streitkräfte, die an der Seite britischer und amerikanischer Söldner im Lande kämpften, mit der Ermordung der Führung der Gruppe, um die Islamisten in die Flucht zu schlagen. Einige flohen mit ihren von den USA gelieferten Waffen nach Albanien, wo sie sich der im Entstehen begriffenen Kosovo-Befreiungsarmee anschlossen, einer weiteren vom Westen unterstützten Einheit, die mit Al-Qaida in Verbindung steht und aus religiösen Extremisten besteht.

Andere wurden mit Hilfe der CIA abgefangen und in ihre Herkunftsländer abgeschoben, wo sie sich wegen schwerer terroristischer Straftaten vor Gericht verantworten mussten. Dies wurde von der Führung der Mudschaheddin in Übersee, zu der auch Osama Bin Laden gehörte, als grober Verrat empfunden. Es löste eine Kette von Ereignissen aus, die schließlich in 9/11 gipfelte. Mehrere der mutmaßlichen Flugzeugentführer waren Veteranen aus Bosnien und Tschetschenien. Wie The Grayzone aufgedeckt hat, waren mindestens zwei der Entführer zum Zeitpunkt der Anschläge wahrscheinlich von der CIA rekrutiert worden.

Die Vertreibung der Mudschaheddin-Kämpfer aus Bosnien mag Bin Laden wütend gemacht haben, doch ein französischer Bericht zur Terrorismusbekämpfung kam später zu dem Schluss, dass diese „Exfiltration“ für Al-Qaida von großem Nutzen war. Ihre Kämpfer wurden danach „wieder nützlich, um den Dschihad in anderen Ländern zu verbreiten“. Viele gingen direkt in den Kampf gegen Russland. Berichten zufolge „zogen sie es vor, nach Tschetschenien zu gehen, anstatt in europäischen Staaten politisches Asyl zu beantragen“, da sie befürchteten, in ihre Heimat abgeschoben zu werden, um sich dort einer Terroranklage zu stellen.

Dies macht deutlich, dass Khangoshvili, der so genannte „Dissident“, kaum der Einzige unter den „von der CIA hochgeschätzten“ Kämpfern war , die im Tschetschenienkonflikt gegen Russland kämpften.

Kit Klarenberg

Kit Klarenberg ist ein investigativer Journalist, der die Rolle der Geheimdienste bei der Gestaltung von Politik und Wahrnehmung untersucht.

Übersetzt mit deepl.com

