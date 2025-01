Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Hitlers Erben: Österreichs antisemitische, autoritäre Rechtsextreme sind auf dem Vormarsch

Benjamin Guttmann

9. Januar 2025

Österreich ist nur eine zweckdienliche politische Entscheidung von einem neofaschistischen Kanzler, Herbert Kickl, entfernt, der eine rechtsextreme Partei anführt, die von Neonazis, strukturellem Antisemitismus, Hass auf Minderheiten und offener Feindseligkeit gegenüber der Rechtsstaatlichkeit durchsetzt ist

Der Vorsitzende der Freiheitlichen Partei Österreichs, Herbert Kickl, der den Auftrag erhalten hat, die erste rechtsextreme Regierung seit dem Zweiten Weltkrieg zu bilden. Bildnachweis: Heinz-Peter Bader, AP

Die rechtsextreme Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) war schon immer eine direkte Bedrohung für das jüdische Leben und die Demokratie in Österreich. Jetzt steht ihr Vorsitzender, der Neofaschist Herbert Kickl, kurz davor, österreichischer Kanzler zu werden.

Die FPÖ ist keine Partei wie jede andere. Sie ist durchdrungen von Antisemitismus und Rassismus, wird von rechtsextremen Netzwerken unterstützt und hat unter Herbert Kickl ihr radikales Programm weiter verschärft.

Ihre Jugendorganisation ist personell und ideologisch kaum von der neofaschistischen Gruppe Generation Identity zu unterscheiden. Ihre Forderungen – nach einem ethnisch „reinen“ Österreich, nach dem Ausschluss all derer, die nicht in das ultranationalistische Weltbild passen – sind längst in das Parteiprogramm der FPÖ eingeflossen. Weiterlesen in haaretz. com

Übersetzt mit Deepl.com

