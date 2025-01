https://strategic-culture.su/news/2025/01/11/trump-hasnt-even-taken-office-yet-and-he-already-promising-total-war/



Trump hat noch nicht einmal sein Amt angetreten und verspricht bereits einen totalen Krieg

Lorenzo Maria Pacini

11. Januar 2025

Erinnern Sie sich noch an den Donald Trump in seiner ersten Amtszeit als Präsident, der keine neuen Kriege begonnen hatte? Keine Sorge, das ist nur eine schlechte Erinnerung.

Das Amerika des Jahres 2025 kehrt zur Eroberung zurück.

Eine schlechte Angewohnheit, die nie vergeht

Für ein paar Tage (wirklich nur ein paar Tage) hatte die ganze Welt wirklich geglaubt, dass Donald Trump durch seinen Wahlsieg die Welt in ein Zeitalter des Friedens und des Wohlstands führen würde, indem er mit den anderen Ländern der entstehenden multipolaren Welt Beziehungen eingeht, anstatt mit ihnen zu konkurrieren; es gab sogar diejenigen, die geglaubt hatten, dass die US-Regierung sich wieder sich wieder den Problemen der Amerikaner zuwenden würde, die keineswegs gering sind und die dringend gelöst werden müssen, wenn ein innerer Zusammenbruch vermieden werden soll; es gab auch diejenigen, die eine Art „Befreiung“ vom Globalismus und seinen Folgen theoretisiert hatten, um die wahre Politik wieder in den Mittelpunkt zu rücken und eine Wiedergeburt der amerikanischen Geopolitik und der internationalen Beziehungen zu gewährleisten.

Leider muss ich alle enttäuschen, die ihm gratuliert haben: Trump ist Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika und als solcher scheint er das tun zu wollen, was alle amerikanischen Präsidenten bisher getan haben, nämlich einen globalen Eroberungskrieg zu führen.

Trump hat sein Amt im Weißen Haus noch nicht angetreten und hat bereits damit gedroht, den Iran zu zerstören, Kanada zu erobern, Grönland zu enteignen und Land am Polarkreis auszubeuten, Taiwan China zu entreißen, Panama zu annektieren und den Namen des Golfs von Mexiko in Golf von Amerika zu ändern, während er Europa dazu drängt, die Militärausgaben zu erhöhen, und Sanktionen gegen den Osten verhängt.

Währenddessen plant sein engster Mitarbeiter (oder sein Meister) Elon Musk nicht nur den Übergang zum Massentranshumanismus, sondern auch die Ersetzung aller Personen, die sich der Hegemonie der US-Regierung widersetzen, sowohl im Inland als auch im Ausland. All dies wird durch Zugeständnisse in Bezug auf die Presse- und Meinungsfreiheit in seinen persönlichen sozialen Medien versüßt, wodurch die Menschen glauben, dass dies echte Freiheit ist, obwohl es sich in Wirklichkeit um einen interaktiven bunten Käfig handelt.

Ein wahres Meisterwerk.

Macht Amerika wieder zu Mexiko

Es ist eine Frage der Perspektive.

Die echten Amerikaner sind nicht die Amerikaner, die aus der Alten Welt kamen, die eine Ansammlung krimineller Ausgestoßener waren, die aus überfüllten Gefängnissen weggeschickt wurden. Der Kontinent hieß nicht einmal „Amerika“, aber die Cancel Culture ist etwas, das lange vor dem Aufkommen des heutigen Globalismus begann, und die Briten, ähm, Amerikaner, mögen sie wirklich. Echte Amerikaner wurden ausgerottet oder dezimiert und wie gefährdete Tiere in Reservate gesperrt. Niemand hat sie gefragt, was sie davon halten, „Amerika wieder groß zu machen“. Ich frage mich, warum …

Dasselbe gilt für den Golf von Mexiko, den Trump gerne zum Golf von Amerika machen würde. Schlägt er geografisch gesehen das Verschwinden oder die Annexion Mexikos vor? Er hat uns noch nicht über seinen persönlichen Truth-Newsroom informiert, aber wir haben keinen Zweifel daran, dass dieser Zweifel bald ausgeräumt sein wird.

In dieser Hinsicht war die Antwort der mexikanischen Präsidentin Claudia Sheinbaum auf Trump auf einer Pressekonferenz am vergangenen Mittwoch brillant: „Natürlich wird der Golf von Mexiko von den Vereinten Nationen anerkannt, aber warum nennen wir ihn nicht Mexikanisch-Amerika? Seit 1607 war die Verfassung von Apatzingán die von Mexikanisch-Amerika. Nennen wir es also Mexikanisch-Amerika. Und der Golf von Mexiko ist seit 1607 auch international anerkannt“, und er fügte hinzu: “Ich glaube, Präsident Trump war gestern falsch informiert, bei allem Respekt, denn ich glaube, man hat ihm gesagt, dass Felipe Calderón und García Luna immer noch in Mexiko regieren, aber nein, in Mexiko regiert das Volk.“

Es wäre interessant, wenn die Mexikaner die – legitimen – Ansprüche geltend machen würden, ihre „amerikanischen“ Gebiete zurückzubekommen, da sie lange vor den britischen Siedlern dort waren. Ein passendes Motto könnte Make America Mexico Again sein, wie der befreundete Journalist Pepe Escobar feststellte.

Den roten Drachen ärgern

China und die Vereinigten Staaten könnten mit einer großen Krise in ihren bilateralen Beziehungen und der Gefahr eines militärischen Konflikts konfrontiert sein, heißt es in einem Bericht des Instituts für Weltwirtschaft und Internationale Beziehungen der Russischen Akademie der Wissenschaften (verfügbar bei RIA Novosti).

Die Autoren des Berichts weisen darauf hin, dass Trump, wenn er bis Ende des Jahres zu der Überzeugung gelangt, dass wirtschaftlicher Druck auf China unnötig ist, versuchen könnte, den Einsatz zu erhöhen, indem er die Taiwan-Frage aufwirft.

Vor einigen Tagen hat Trump den Neokonservativen Elbridge Colby, einen China-Krieger und Unterstaatssekretär im Verteidigungsministerium unter dem Neokonservativen Pete Hegseth, einem Iran-Krieger, nicht nominiert.

Colby ist einer der gestörtesten kriegsfreundlichen Neokonservativen, der oft fälschlicherweise als Anti-Interventionist bezeichnet wird, weil er Kriege mit Russland und dem Iran ablehnt, aber nur, weil er der Meinung ist, dass alle Anstrengungen und Ressourcen für einen Krieg mit China aufgewendet werden sollten.

Er unterstützt den Separatismus in der chinesischen Inselprovinz Taiwan, fordert die Regierung des Landes auf, mehr für US-Waffen auszugeben, und besteht darauf, dass der Chiphersteller TSMC vernichtet werden sollte, anstatt in die Hände von „China“ zu fallen (Taiwan wird auch von den USA als China anerkannt).

Trump trat mit einem Programm für drastische Veränderungen an, aber er hat eine Regierung aufgebaut, die sich der eisernen Kontinuität der imperialistischen Expansionsagenda mit der Flagge der Vereinigten Staaten verschrieben hat.

China zu necken ist nach wie vor eine der leidenschaftlichsten Freizeitbeschäftigungen des blonden Präsidenten, der bereits 2016, während seiner ersten Präsidentschaft, die China-Frage in nicht geringem Maße verschärft hat.

In diesem Zusammenhang sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow in seinem Jahresendinterview mit TASS: „Wir spekulieren nicht über die Pläne der künftigen US-Regierung; dies ist der Beitrag von Politikwissenschaftlern. Wenn wir die Gesamtsituation in der Region beurteilen, verschlechtert sie sich weiter. Die Vereinigten Staaten und ihre Satellitenstaaten bekennen sich zum Prinzip des ‚einen China‘, bestehen aber auf der Beibehaltung des Status quo, was bedeutet, dass die derzeitige Situation auf unbestimmte Zeit beibehalten wird.“ Und er fügte hinzu: „In der Zwischenzeit unternehmen die Amerikaner provokative Aktionen in der Taiwanstraße, liefern Waffen an Taipeh und entwickeln einen quasi-politischen Dialog mit den Behörden des Landes. All dies zusammen trägt zweifellos zur Zunahme separatistischer Gefühle bei. Diese Methoden ähneln sehr denen, die die Amerikaner in der Vergangenheit angewandt haben, um in der Ukraine ein antirussisches Standbein zu etablieren.“

Ob die USA wirklich in der Lage sein werden, einen konventionellen Konflikt mit China aufrechtzuerhalten, wissen wir nicht genau, aber sicher ist, dass China unter keinen Umständen beabsichtigt, der chinesischen Einheitsdoktrin nachzugeben, und sich der Arroganz der USA nicht beugen wird.

Der Iran gibt keinen Frieden

Ähnlich verhält es sich mit dem Iran, der der Regierung in Washington ein Dorn im Auge ist.

Es ist die einzige Region im Nahen Osten, die sich der Kontrolle der USA entzogen hat. Es gibt dort keine Banken mit Sitz in den USA, keine Militärstützpunkte der USA und keinen Schutz der politischen Interessen der USA. Kurz gesagt, das „Reich des Bösen“. Wenn man dann noch die Tatsache hinzufügt, dass sie auch antizionistisch sind, hat man den Teufel höchstpersönlich vor sich.

Trump kann es sich nicht leisten, die Entwicklung des Projekts „Groß-Israel“ und den Wiederaufbau des Dritten Tempels zu stören, für die er sich seit langem für die Abrahamitischen Abkommen einsetzt.

In einem Gespräch mit Mark Levin von Fox News behauptete Mike Waltz, der nächste nationale Sicherheitsberater der USA, dass „Terroristen unsere Grenzen infiltriert haben“ und erklärte, dass „[ISIS, al-Qaida, Hamas] das Memo nicht erhalten haben, dass die Biden-Regierung beschlossen hat, dass der Krieg gegen den Terror vorbei ist.“ Waltz betonte, dass die Trump-Regierung beabsichtige, „aus nationaler Sicherheitsperspektive die richtige Haltung im Ausland sicherzustellen“.

Im Rahmen einer „umfassenderen, mittelfristigen Anstrengung“ erörterte er Pläne für eine zwischenstaatliche Initiative zur Bekämpfung der „Radikalisierung“ durch die Überwachung von „Moscheen, Einzelpersonen, Universitäten, Professoren – und was auch immer – die eine Bedrohung für die Vereinigten Staaten darstellen und Einzelpersonen radikalisieren, um den Vereinigten Staaten zu schaden“. Insbesondere warnte er vor Personen mit Studentenvisum, die an Protesten teilnehmen oder andere radikalisieren, und betonte, dass sie schnell abgeschoben werden.

Er fügte hinzu, dass die Trump-Regierung eine vollständige philosophische und nationale Sicherheitswende in der Nahostpolitik plane, und argumentierte, dass „die Probleme im Nahen Osten größtenteils von Teheran und nicht von Tel Aviv ausgehen“. Es versteht sich von selbst, dass er das Engagement der Regierung für die Unterstützung Israels bekräftigte. Zu den Prioritäten der Regierung gehören die Annäherung Israels an die arabischen Golfstaaten, um dem Iran entgegenzuwirken, die Wiederherstellung des maximalen wirtschaftlichen Drucks auf den Iran und die Einstellung des Verkaufs von iranischem Öl.

In Waltz‘ Worten kommt Trumps Begeisterung für „historische Fortschritte“ bei der Reduzierung langjähriger Konflikte im Nahen Osten, die er als „kleiner werdend“ durch strategische Diplomatie beschreibt, durch einen unerbittlichen Angriff auf die Huthis zum Ausdruck, deren Dezimierung Teil der amerikanischen Agenda ist.

Rührt mich nur nicht an meiner Hegemonie

Denn letztendlich geht es immer um dasselbe: Die regelbasierte Ordnung darf nicht in Frage gestellt werden. Wer dies dennoch tut, muss früher oder später neutralisiert werden.

Auf diese Weise ist Trump bereit, einen globalen Krieg vom Zaun zu brechen und dann die Schuld auf eine lange Reihe von Sündenböcken zu schieben, die bereits im internationalen politischen Bestiarium identifiziert wurden. Natürlich werden, wo immer möglich, nur Stellvertreterkriege gefördert, denn es ist immer besser, wenn jemand anderes den schmutzigen Beitrag leistet.

Angesichts der vorliegenden Fakten ist es irreführend, Trump als Retter zu betrachten: Er will seine Interessen und die des imperialistischen Amerikas retten, aber ganz sicher nicht den multipolaren Frieden und eine neue Weltordnung.

Lorenzo Maria Pacini

außerordentlicher Professor für politische Philosophie und Geopolitik an der UniDolomiti in Belluno. Berater für strategische Analyse, Nachrichtendienste und internationale Beziehungen

