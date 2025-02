Hören Sie auf, die enorme Unterzahl der Todesfälle im Gazastreifen zu wiederholen. Sie ist zehnmal höher.

https://www.counterpunch.org/2025/02/24/stop-repeating-the-vast-undercount-of-gazan-deaths-it-is-ten-times-greater/



Ralph Nader

24. Februar 2025

Es reicht mit der faulen Gleichgültigkeit der Medien gegenüber der enormen Unterzahl der palästinensischen Todesopfer durch Netanyahus tägliche völkermörderische Bombardierung und Beschießung der wehrlosen Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Ich beziehe mich auf alle Medien – die kommerziellen Medien, die öffentlichen Medien und die unabhängigen Medien. Sie alle halten sich an die Opferzahlen des Gesundheitsministeriums der Hamas (MOH), bei denen es sich um namentlich bekannte Opfer handelt, deren Leichen von Krankenhäusern und Leichenhallen identifiziert wurden. Seit Monaten gibt es keine funktionierenden Krankenhäuser und Leichenhallen mehr, die ihre grausigen Daten an das Gesundheitsministerium senden könnten.

Die offizielle Zahl der Hamas, die von allen Seiten gerne zitiert wird, liegt jetzt bei über 48.000 Toten. Wie amerikanische Ärzte, die vor der Schließung von Rafah im vergangenen Jahr aus Gaza zurückgekehrt sind, sagten – fast jeder, der in Gaza überlebt, ist krank, verletzt oder liegt im Sterben. Sie schätzten die Zahl der Toten vor fast einem Jahr auf mindestens 95.000, ohne die Zehntausenden von Familien zu berücksichtigen, die unter den Trümmern begraben wurden, als israelische F-16 ganze Wohnhäuser in die Luft sprengten.

Warum sollten sich alle Seiten dieses einseitigen israelischen Vernichtungskrieges auf die Zahlen der Hamas verlassen? Nun, die Hamas hat ein Interesse daran, die Zahl der Toten niedrig anzusetzen, um die Wut ihrer Bewohner und Verbündeten im Ausland zu begrenzen, weil sie die Menschen in Gaza nicht geschützt und ihnen keine Schutzräume zur Verfügung gestellt hat. Die israelischen Super-Falken wollen die Unterzahl niedrig halten, um die internationale Wut, die Boykotte und die Forderung nach mehr Sanktionen und Strafverfolgung durch den IStGH zu dämpfen. Die Biden-Regierung und jetzt auch das Trump-Regime profitieren ebenfalls von einer niedrigen Zahl.

Hier ist die Antwort der geschätzten Außenpolitik-Redakteurin der Washington Post, Karen DeYoung, vom 6. September 2024 auf meine Anfrage:

„Wir verwenden die Zahlen des Gesundheitsministeriums von Gaza – wie auch die Vereinten Nationen, Weltgesundheitsorganisation und praktisch jede andere humanitäre Organisation – und stellen fest, dass unabhängige Medien nicht in den Gazastreifen einreisen dürfen und die Zahl der Opfer mit Sicherheit untertrieben ist … Der Bericht von The Lancet [British Medical Journal] stellt fest, dass es auf der Grundlage anderer „jüngster Konflikte … nicht unplausibel ist, zu schätzen“, dass viermal so viele Menschen gestorben sind wie die vom Gesundheitsministerium aufgeführten … Ich glaube, dass die Zeit kommen wird, in der eine unabhängige Bilanz gezogen werden kann.“

Aber sechs Monate später ist es immer noch nicht so weit. Das Außenministerium von Biden hatte eine viel höhere Schätzung der Todesfälle, weigerte sich jedoch, seine Analyse zu veröffentlichen, und blockierte damit unseren Antrag auf Informationsfreiheit, der am 24. Mai 2024 gestellt wurde. Alle Arten von Schätzungen und Prognosen von renommierten Universitäten, Fachleuten, globalen Gesundheitsgruppen und UN-Organisationen deuten auf eine viel höhere Zahl an Toten und Verletzten hin. Aber das Außenministerium weigert sich, eine vernünftige Schätzung vorzulegen, die die statistische Brandopferzahl der Hamas ersetzen könnte.

So sagte beispielsweise Ende 2023 die Vorsitzende des Fachbereichs Global Public Health an der Universität Edinburgh, Professor Devi Sridhar, dass bei anhaltender Zerstörung im Jahr 2024 eine halbe Million Palästinenser sterben würden. Die Verwüstung hat sich verschlimmert – die Bombenangriffe, die völkermörderische Verweigerung von „Nahrung, Wasser, Medikamenten, Strom und Treibstoff“ in den mörderischen Worten hoher israelischer Militärbeamter, die Ausbreitung von Krankheiten, unbehandelte Verletzungen, Babys, die in den Trümmern geboren werden, verhungerte Säuglinge, Trinkwassermangel, kranke ältere Menschen ohne lebenswichtige Medikamente und vieles mehr. Dies ist das Ergebnis von 110.000 Tonnen Bomben (nach israelischen Angaben), täglichem Beschuss durch Panzer und gezielten Zerstörungen. Doch weder sie noch die meisten anderen Experten, die ein anhaltendes Chaos prognostiziert haben, haben eine Zahl genannt.

Interessanterweise haben die Medien keine Probleme, die Zahl der syrischen Toten durch die Hand des Diktators Assad (500.000) oder die Zahl der Toten in den Kriegen im Sudan oder in der Ukraine zu schätzen. Nur die Palästinenser, denen es nicht erlaubt ist zu leben, erhalten nicht den Respekt, dass ihre Todesfälle genau geschätzt werden. Ein Team von Bestattern aus Gaza gab an, bis Februar 2024 17.000 Leichen in Massengräbern beerdigt zu haben, davon 800 an einem Tag.

Wäre der Spieß umgedreht, hätte der Kongress nicht nur intensive öffentliche Anhörungen abgehalten, sondern auch der Hamas den Krieg erklärt. Mit der uneingeschränkten Unterstützung der USA – von riesigen Waffenlieferungen bis hin zum Veto bei den Vereinten Nationen – kommt Netanjahu ungestraft davon, wenn er israelischen und allen anderen Reportern den freien Zugang nach Gaza verwehrt und die gewissenhaften israelischen Soldaten zum Schweigen bringt, die von dem, was sie zerstören sollten, angewidert sind. Einer von ihnen sagte: „Ich fühlte mich wie ein Nazi … es sah genau so aus, als wären wir tatsächlich die Nazis und sie die Juden.“

Einige Kolumnisten in den USA wie Charles Lane und Ruth Marcus von der Washington Post und Netanjahus Sprachrohr Bret Stephens von der New York Times glauben nicht, dass das israelische Militär bewusst Zivilisten und zivile Infrastruktur ins Visier nimmt. Israelis verspotten solche Naivität; viele wollen mehr Vernichtung aller Palästinenser, die sie als „Untermenschen“, „Ungeziefer“, „Schlangen“ oder „Tiere“ betrachten (rassistische Worte hochrangiger israelischer Politiker im Laufe der Jahrzehnte).

Vor etwa 45 Jahren schrieb der ehemalige UN-Botschafter und Außenminister Abba Eban – unter dem damaligen Premierminister Menachem Begin – dass Israel „der Zivilbevölkerung mutwillig jede nur erdenkliche Form von Tod und Leid zufügt, in einer Stimmung, die an Regime erinnert, die weder Herr Begin noch ich zu nennen wagen würden“.

Im August 2024 schätzten wir auf der Grundlage verfügbarer historischer, empirischer und klinischer Aufzeichnungen, dass etwa 300.000 Palästinenser getötet worden waren. (Siehe die Ausgabe August/September 2024 des Capitol Hill Citizen). Inzwischen sind es über 400.000. Dennoch verwenden die Medien immer noch die Zahl der Hamas und ignorieren die Leben, die auf den Schlachtfeldern in Gaza ausgelöscht wurden.

Mit 400.000 und mehr sind in Gaza weit mehr Palästinenser getötet worden als die Gesamtzahl der Toten von Hiroshima, Nagasaki und Dresden im Zweiten Weltkrieg zusammen. Diese Woche ließ Netanjahu Flugblätter in arabischer Sprache abwerfen, die eine bevorstehende gewaltsame Vertreibung der eingeschlossenen, schutzlosen Palästinenser aus ihrer Heimat ankündigten. Eine genauere Schätzung der zivilen Opfer ist von moralischer Bedeutung und für die Intensität des politischen, diplomatischen und bürgerlichen Widerstands von Bedeutung, wenn die Welt die tatsächliche Zahl der Toten und Verletzten in dieser winzigen Enklave von der Größe Philadelphias erfährt.

Um die Welt an die täglichen israelischen Verstöße gegen das geltende Völkerrecht zu erinnern, die den Bewohnern von Gaza (auch im Westjordanland und im Libanon) zugefügt werden, hat der Völkerrechtler Bruce Fein diese kurze Liste zusammengestellt:

ISRAELS ZEHN VERSTÖSSE GEGEN DAS VÖLKERRECHT IN GAZA

1. Völkermord I. Tötung von Palästinensern in Gaza.

2. Völkermord II. Vorsätzliche Zufügung von Lebensbedingungen für Palästinenser in Gaza, die auf ihre vollständige oder teilweise physische Zerstörung abzielen.

3. Völkermordanklage III. Zerstörung von Krankenhäusern und Mutterfürsorgeeinrichtungen, die dazu bestimmt waren, Geburten palästinensischer Frauen in Gaza zu verhindern.

4. Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ausrottung und Verfolgung von 2,3 Millionen Palästinensern in Gaza als Teil eines systematischen Angriffs auf palästinensische Zivilisten.

5. Vorsätzliche Zerstörung von Zivilisten und zivilem Eigentum.

6. Versäumnis, für die Sicherheit und das Wohlergehen der von den israelischen Streitkräften besetzten Einwohner in Gaza zu sorgen.

7. Behinderung der Lieferung humanitärer Hilfsgüter

8. Zwangsumsiedlung der Zivilbevölkerung

9. Einsatz militärischer Gewalt, bei dem die Zahl der Opfer unter der Zivilbevölkerung in einem Missverhältnis zur Bedeutung eines legitimen militärischen Ziels steht

10. Angriffskrieg gegen die Palästinenser in Gaza

Ralph Nader ist ein Verbraucherschützer, Rechtsanwalt und Autor des Buches „Only the Super-Rich Can Save Us!“

