https://electronicintifada.net/content/i-witnessed-worse-horrors-gaza-ukraine/50431



Ich habe in Gaza schlimmere Gräuel erlebt als in der Ukraine

Olena Boyko

The Electronic Intifada

24. Februar 2025

Zerstörung im Stadtteil Sheikh Radwan in Gaza-Stadt, Oktober 2023. (Khaled El-Hissy)

Es war 1996 in der Ukraine.

Meine ältere Tochter Oksana studierte Medizin und lernte einen jungen Mann namens Mohammed El-Hissy aus Gaza kennen. Mohammed war ebenfalls Medizinstudent und wollte nach seiner Rückkehr in die Heimat als Augenarzt einen Beitrag leisten.

Zwei Jahre später heirateten Oksana und Mohammed.

Im Jahr 2001 erwarb Mohammed einen Master-Abschluss. Fünf Jahre später beschloss er, nach Gaza zurückzukehren.

Am 27. Januar 2006 mussten mein Mann und ich uns von unseren beiden geliebten Enkeln und unserer Tochter verabschieden.

Es war ein nebliger und bitterkalter Tag. Der Schnee reichte uns bis zu den Knien.

2007 starb mein lieber Mann an Hautkrebs.

Diese Jahre waren extrem hart. Aber jedes Mal, wenn ich einen Anruf oder eine Nachricht von meinen Enkeln in Gaza erhielt, fühlte ich mich erleichtert.

Mein ältester Enkel Emad schrieb mir Briefe und fragte, ob ich jemals seine Familie in Gaza besuchen würde. Drei seiner Geschwister wurden geboren, nachdem seine Eltern aus der Ukraine dorthin gezogen waren.

Ich wusste, dass eine Reise nach Gaza gefährlich und kräftezehrend sein würde. Aber ich beschloss, 2012 und 2018 dorthin zu fahren, weil ich meine geliebte Familie sehen wollte.

Im Jahr 2012 musste ich über einen Tunnel nach Gaza ein- und ausreisen.

Ich habe meine Tochter und meine Enkelkinder immer vermisst. Und nach und nach ist meine Liebe zu diesem Ort namens Gaza gewachsen.

Am 24. Februar 2022 wachte ich auf und machte mich bereit, meinen Beitrag zu leisten. Dann hörte ich Sirenen aus allen Richtungen.

Plötzlich fiel der Strom aus und die Telefon- und Internetverbindungen brachen zusammen.

Es stellte sich heraus, dass Russland das Gebiet der Ukraine angegriffen und mit der Bombardierung und Tötung von Menschen begonnen hatte.

Diese Zeit war für mich sehr schwer zu bewältigen. Meine Gesundheit begann sich aufgrund des ständigen Stresses zu verschlechtern.

Ich dachte, der Krieg würde bald enden. Aber das tat er nicht.

Er verschärfte sich von Tag zu Tag.

Von vorne anfangen

Meine Enkelkinder und meine Tochter in Gaza blieben in Kontakt und versuchten immer, mich zu trösten. Da kein Ende des Krieges in der Ukraine in Sicht war, schlugen sie mir vor, zu ihnen nach Gaza zu ziehen.

Ich zögerte. Ein Umzug nach Gaza würde bedeuten, bei null anzufangen. Aber meine Tochter und ihre Söhne versicherten mir, dass sie mich auf jede erdenkliche Weise unterstützen würden.

Im Januar 2023 kam meine Tochter aus Palästina in die Ukraine. Ich verkaufte alles, was ich hatte, und reiste im darauffolgenden Monat mit ihr nach Gaza.

Emad und Khaled, meine Enkelsöhne, warteten am Grenzübergang Rafah, der den Gazastreifen von Ägypten trennt, auf mich. Ich hatte sie seit meinem Besuch in Gaza vor fünf Jahren nicht mehr gesehen.

Ich stieg aus dem Taxi, umarmte sie und weinte. Ich war so erleichtert, sie wiederzusehen.

Alle halfen mir, mein neues Leben zu beginnen. Der Vater meines Schwiegersohnes gab mir eine Wohnung, die ich mit meinem Enkelsohn Khaled teilte.

Ich verbrachte viel Zeit mit Khaled. Ich weckte ihn morgens und machte ihm Frühstück, bevor er zu seinen Vorlesungen an der Universität ging.

Da Khaled in seinem Studium hervorragende Ergebnisse erzielte, begann er im dritten Jahr, einen Beitrag zu leisten.

Er kam nie mit leeren Händen nach Hause. Er kaufte mir immer Schokolade und lud mich zu Tagesausflügen ein.

Khaled bereitete mir große Freude. Meine Gesundheit verbesserte sich und ich begann, wieder kleine Momente des Glücks zu genießen.

Ich schloss Gaza und seine wunderbare Kultur in mein Herz.

Ich liebte es, wie stark die familiären Bindungen waren. Ich liebte die Zusammenkünfte im Ramadan, die Rituale zu Eid, die tiefe Liebe zur Bildung, die ich erlebte, und den tiefen Respekt vor älteren Menschen.

Horror

Am 7. Oktober 2023 wurde ich von den schrecklichen Geräuschen von Raketen und Explosionen geweckt.

Ich war sehr besorgt. Aber meine Tochter beruhigte mich.

Sie sagte mir, dass die Gewalt wahrscheinlich innerhalb weniger Wochen ein Ende haben würde.

Am 8. Oktober spitzte sich die Lage zu. Überall war der Lärm von israelischen Bomben und Granaten zu hören.

Mit jedem Tag wurde die Lage schlimmer und schlimmer. Strom und Wasser wurden abgestellt, die Geschäfte leerten sich, die Preise stiegen stetig.

Am schlimmsten war jedoch, dass die Israelis nie aufhörten zu bombardieren und zu beschießen. Es entwickelte sich ein Muster: Zuerst hörte man ein Pfeifen, dann eine herzzerreißende Explosion.

Ich verbrachte die Tage mit der Familie im Stadtteil Sheikh Radwan in Gaza-Stadt und versuchte, trotz des Grauens einen Anschein von Normalität zu bewahren. Aber das Grauen ließ nie nach.

Inmitten all der Gewalt wurde Khaled krank.

Er musste sich täglich Blutuntersuchungen unterziehen. Ich begleitete ihn zu einem seiner Tests ins Krankenhaus – das war am 16. Oktober 2023.

Der Anblick im Krankenhaus war apokalyptisch. Es waren Menschen dort zusammengepfercht.

Verwundete – von denen einige Körperteile verloren hatten – lagen blutüberströmt in den Gängen. Die Schmerzensschreie hallten durch das ganze Gebäude.

Ich hatte ein Jahr lang den Krieg in der Ukraine miterlebt.

Aber das hier? Das war kein Krieg – es war etwas so Schreckliches, dass es sich nicht in Worte fassen lässt.

Auf dem Heimweg vom Krankenhaus machten wir Halt, um nach meinem älteren Enkel Emad im Stadtteil al-Rimal in Gaza-Stadt zu sehen.

Israel hatte eine Woche zuvor die al-Sousi-Moschee bombardiert, die sich gegenüber Emads Wohnung befand. Eine Gebetsstätte war in einen Trümmerhaufen verwandelt worden.

Obwohl eine Woche vergangen war, waren die Straßen immer noch blutbefleckt. Überreste von Leichen waren noch sichtbar.

Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich die Auswirkungen eines Massakers sah.

Ein Lastwagen war angekommen und hatte Trinkwasser geladen. Eine Menschenmenge hatte sich um ihn versammelt; alle versuchten, einen Behälter mit Wasser zu füllen.

Unerwartet fanden wir Emad in der Menge. Auch er wartete darauf, an der Reihe zu sein, um etwas Wasser zu holen.

Nachdem er seinen Behälter gefüllt hatte, eilte Emad auf uns zu und umarmte uns.

Emad erzählte mir, dass er seine restlichen Habseligkeiten zusammenpackte. Am nächsten Tag würde er zu uns ziehen.

Als ich ihn nach dem Grund fragte, sagte er mir, ich solle mitkommen und mir seine Wohnung ansehen.

Die Wohnung sah aus, als hätte darin eine Schlacht stattgefunden. Die Eingangstür war zerbrochen, weil die Explosion, die bei dem Angriff Israels auf die Moschee stattgefunden hatte, so heftig gewesen war.

Die ganze Wohnung war nun voller Glassplitter aus den Fenstern und anderem Schutt. Der Staub in der Luft war erstickend.

Es war klar, dass die Wohnung nicht mehr bewohnbar war.

Unheimlich

Als der Sonnenuntergang näher rückte, verabschiedeten wir uns von Emad in der Hoffnung, ihn am nächsten Tag wiederzusehen. Es wurde bereits dunkel und es gab keine Straßenlaternen.

Es dauerte lange, bis wir ein Taxi gefunden hatten. Und als wir endlich in einem saßen, explodierte etwas vor dem Auto.

Die Atmosphäre war unheimlich. Wir waren den Dämpfen der Explosion ausgesetzt, die zweifellos giftig waren.

Der Fahrer fuhr trotz allem weiter. Als wir zu Hause ankamen, schwitzten Khaled und ich stark und hatten Schwierigkeiten zu atmen.

Wir fielen beide auf ein Bett, sobald wir drinnen waren.

Meine Tochter sprang sofort ein und legte uns warme Kompressen auf die Nase. Dadurch konnten wir wieder leichter atmen.

Nach einer Woche voller Bluttests stellten die Ärzte fest, dass Khaleds Hämoglobinwert gesunken war und seine Thrombozytenzahl gefährlich niedrig wurde. Am Abend des 17. Oktobers erhielten wir dann die schlimmste Nachricht: Bei Khaled war Blutkrebs diagnostiziert worden.

Als ich diese Nachricht erhielt, weinte ich bitterlich. Khaled ist ein Enkel, dessen Güte keine Grenzen kennt.

Am 19. Oktober ging ich mit meinem Enkel Zamzam, damals 8 Jahre alt, die Treppe zum Flur meines Hauses hinunter. In einem Augenblick durchdrang ein Pfeifton unsere Ohren.

Rauch und Staub erfüllten die Luft.

Vier Fenster wurden durch den Luftangriff eingeschlagen. Sie stürzten um Zamzam und mich herum ein.

Sekunden später hörten wir die Schreie der Nachbarn, die den Luftangriff überlebt hatten. Die Schreie waren schaurig.

Abgesehen von Schürfwunden durch Glassplitter blieben Zamzam und ich unverletzt.

Nur wenige Meter von unserem Gebäude entfernt sah ich einen riesigen Krater, der von der Explosion hinterlassen worden war.

Vierzehn Mitglieder der erweiterten Familie El-Hissy wurden bei diesem Luftangriff von Israel getötet. Die Hitze der Explosion war so stark, dass einige Körper fast verdampften und nur kleine Überreste zurückblieben.

Diese schrecklichen Szenen haben meine Gesundheit stark beeinträchtigt. Ich bekam Herzprobleme und litt unter schweren Angstzuständen.

Khaled brauchte eindeutig eine Behandlung für seinen Krebs. Doch als seine Mutter und ich ihn zu einem Termin im Türkisch-Palästinensischen Freundschaftskrankenhaus begleiteten, stellten die Ärzte fest, dass sie nicht über ausreichende Ressourcen verfügten, um seine Krankheit zu behandeln.

Sie empfahlen ihm, sich im Ausland behandeln zu lassen.

Israel griff das Türkisch-Palästinensische Freundschaftskrankenhaus an, während wir dort waren.

Scharfschützen nahmen jeden ins Visier, der versuchte, das Krankenhaus zu verlassen. Bei einem Angriff wurde ein Fenster in dem Raum zerschmettert, in dem Khaled behandelt wurde.

Wir waren gezwungen, im Keller des Krankenhauses Zuflucht zu suchen. Dort kauerten wir tagelang, bis es uns ermöglicht wurde, das Krankenhaus in einem Krankenwagen zu verlassen und nach Hause zurückzukehren.

Lehrer des Lebens und der Hoffnung

Am 6. November 2023 floh unsere gesamte Familie aus dem nördlichen Gazastreifen nach Rafah im Süden. Wir mussten durch einen von Israel als „sicherer Korridor“ bezeichneten Bereich gehen.

Nicht in meinen dunkelsten Albträumen hätte ich mir vorstellen können, dass ich unter den wachsamen Augen von Scharfschützen in der sengenden Nachmittagssonne gehen und den schrecklichen Anblick von explodierten Fahrzeugen, verwesenden Leichen, verstreuten Gliedmaßen und Knochen erleben müsste.

Ich musste vier Stunden lang weitergehen. Das war schmerzhaft, da ich seit 2018 eine Kniegelenkentzündung habe.

Ich war von der Sonne überwältigt und brach auf dem Bürgersteig zusammen. Mein Schwiegersohn musste mich wiederbeleben, indem er mir Wasser – das er bei sich trug – auf den Kopf spritzte.

Ich kann immer noch nicht begreifen, wie ich diese Tortur überlebt habe, und ich kann auch nicht verstehen, mit welchen Schwierigkeiten andere Frauen in meinem Alter (ich werde bald 68) – oder älter – konfrontiert sind.

Israels Behauptungen, Rafah sei eine humanitäre Zone, waren falsch. Wir hörten täglich Bombenanschläge in unserer Nähe.

Einen ganzen Laib Brot zu finden, wurde zu einer täglichen Herausforderung, da Weizen zu einem knappen Gut geworden war.

Trinkwasser war schwer zu finden.

Da wir im dritten Stock eines Gebäudes wohnten – die Freundin meiner Tochter hatte uns bei sich aufgenommen – mussten wir Behälter ein paar Treppen hochtragen. Dann mussten wir das Wasser auf sieben Familienmitglieder aufteilen.

Duschen, die Toilette benutzen oder eine zuverlässige Internetverbindung nutzen – all das wurde zum Luxus, der oft unerreichbar war. Der Versuch, auf den Märkten nach Grundnahrungsmitteln zu suchen, führte nur zu Enttäuschungen, da wir immer wieder mit leeren Regalen konfrontiert wurden.

Am 9. November 2023 verließen Khaled und ich Gaza in Richtung Jordanien, um dringend benötigte medizinische Behandlung zu erhalten. Meine vier anderen Enkelkinder und ihre Eltern blieben in Rafah.

Als ich Gaza hinter mir ließ, war ich auf eine Vision von Frieden fixiert, die so weit entfernt schien, wie es nötig war.

Gaza mit seinen unerbittlichen Herausforderungen war mehr als nur ein Ort, der angegriffen wurde. Für mich war es zu einem Lehrer des Lebens und der Hoffnung geworden.

Es ist ein Ort, der sich trotz allem mehr wie ein Zuhause anfühlt als jeder andere Ort, ein Zufluchtsort, an dem mich die Bande der Familie und der Gemeinschaft das wahre Wesen von Widerstandsfähigkeit und Freude gelehrt haben.

Meine Reise geht weiter, aber mein Herz bleibt in der Hoffnung verankert, dass Gaza eines Tages in Frieden gedeihen wird.

Olena Boyko, eine ukrainische Staatsbürgerin, floh vor dem Krieg in der Ukraine und zog im Februar 2023 nach Gaza. Derzeit befindet sie sich in Jordanien, um ihren Enkel zu einer medizinischen Behandlung zu begleiten.

Khaled El-Hissy sorgte für die Übersetzung aus dem Russischen.

Übersetzt in Deutsch mit Deeeop.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …