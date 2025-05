Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Hört auf, es einen „Krieg in Gaza“ zu nennen, hört auf, Teil von Netanjahus Völkermord-Erbe zu sein

Palästinenser sitzen am Sonntag in Jabalya im nördlichen Gazastreifen an der Stelle, an der ein israelischer Angriff auf ein Haus stattfand. Bildnachweis: Mahmoud Issa/Reuters

Gideon Levy

19. Mai 2025, 5:32 Uhr IDT

Am Wochenende startete das israelische Militär eine Zerstörungsaktion in Gaza, an der ganz Israel beteiligt ist, sei es durch Taten, durch Ignoranz oder durch Gleichgültigkeit. Niemand wird davon freigesprochen werden. Natürlich ist Benjamin Netanjahu in erster Linie mitschuldig.

Der Ministerpräsident schreibt das entscheidende Kapitel seiner politischen Biografie. So wird man sich an ihn erinnern. Nicht wegen des Regierungsstreichs, nicht wegen seiner frühen Erfolge, nicht wegen seiner gescheiterten Regierung, nicht wegen seiner strafrechtlichen Anklagen und Prozesse. Die Wagen des Völkermords, die die israelische Armee unter seinem Kommando jetzt fährt, werden sein Vermächtnis bestimmen.

Er wird für immer als der Zerstörer Gazas in Erinnerung bleiben. Alles andere verblasst im Vergleich dazu und wird vergessen sein wie schmelzender Schnee. In 50 Jahren wird Benjamin Netanjahu in seinem Wikipedia-Eintrag als Zerstörer Gazas bezeichnet werden. Zum Glück für sie werden alle seine Kabinettsminister in Vergessenheit geraten. Nicht ein einziger dieser hirnlosen, rückgratlosen Sammelsurium wird in Erinnerung bleiben, nicht einmal Verteidigungsminister Israel Katz.

Der Hauptauftragnehmer ist IDF-Stabschef Eyal Zamir. Er hat dieses Vernichtungsunternehmen versprochen und durchgeführt. So wird man sich an ihn, Zamir, den Stabschef der Vernichtung, erinnern. Der Kommandeur der israelischen Luftwaffe, Tomer Bar, wird sein oberster Partner sein, der Chefpilot der Luftvernichtungsstreitmacht, deren Piloten wahllos und rücksichtslos eine große Anzahl von Menschen aus der Luft abgeschlachtet haben und nun noch härter, ziellos und sinnlos vorgehen werden. Ihre Verbrechen können niemals vergeben werden. Ihre Hände sind blutrot. Wenn noch jemand Zweifel hatte, haben die letzten 19 Monate gezeigt, dass die Piloten der Luftwaffe das Falsche tun.

Die Geschichte wird sie zusammen mit den höchsten Militärs Israels vor Gericht stellen, von denen keiner den Mut hatte, sich zu weigern, seine Meinung zu sagen oder seinen Rang aufzugeben. So werden diese IDF-Kommandeure in Erinnerung bleiben, auch wenn sie für viele Israelis noch immer Helden sind. Ob sie nun in Den Haag vor Gericht stehen oder nicht, sie werden vor der Geschichte stehen, und das ist das Wichtigste.

Sie haben die IDF nicht in einen weiteren Krieg geschickt – es gibt niemanden mehr, gegen den sie ihn führen könnten –, sondern in eine Operation der expliziten und erklärten Zerstörung. Kürzlich wurden nicht nur die Tarnnetze von den Tötungsmaschinen entfernt, sondern auch die Schlüsselbegriffe: Israel sagt, dass es die vollständige und endgültige Zerstörung Gazas herbeiführen will, dass es die verbliebenen Flüchtlinge Gazas in einem dicht besiedelten Gebiet konzentrieren will, nachdem es sie zweieinhalb Monate lang ausgehungert hat, und dass es sie besiegen will. Das ist kein Krieg – in einem Krieg gibt es zwei Konfliktparteien –, sondern ein barbarischer Angriff auf Trümmerhaufen und zwei Millionen mittellose Vertriebene, die geschockt, erschöpft, behindert und krank sind und keine Unterkunft oder Zuflucht haben. Wenn die IDF es wagt, nach diesem „Krieg“ Verdienstmedaillen zu vergeben, werden es Medaillen für Völkermord an ihre herausragenden Kommandeure sein.

Wie die Kommandeure sind auch die Soldaten, die daran beteiligt sind, mitschuldig. Eine Minderheit von ihnen wird es eines Tages bereuen. Die anderen werden ihre Schuld verdrängen. Und was werden sie ihren Kindern erzählen? Dass sie Gaza dem Erdboden gleichgemacht haben? Dass sie Krankenhäuser und Schulen beschossen haben? Aber es blieb nicht bei der Regierung und der Armee. Es gab diejenigen, die Deckung gaben, die ermutigten, anstachelten, verschleierten und logen – die überwiegende Mehrheit der israelischen Medien. Auch ihnen wird die Zerstörung Gazas zugeschrieben werden. Sie waren daran beteiligt – und wie. Das ist der Tiefpunkt der israelischen Medien.

In den Fernsehstudios herrschte eine Stimmung der Aufstachelung, von den freundlichen Moderatoren über die faschistischen Diskussionsteilnehmer bis hin zu den meisten „Militärreportern“. Sie waren eine große Armee nationalistischer Propagandisten, die dazu angestiftet und es legitimiert haben.

Eine mutige, anständige Medienlandschaft hätte diese Militäroperation verhindern können, aber so etwas gibt es bei uns kaum. Professionelle Medien, die uns in den letzten 19 Monaten Gaza gezeigt hätten, anstatt es auf verabscheuungswürdige Weise zu verschleiern, nur um den Zuschauern ein gutes Gefühl zu geben; Medien, die die Wahrheit über den erneuten „Krieg“ gesagt hätten, die viele Israelis dazu gebracht hätten, nicht nur für die Geiseln, sondern für zwei Millionen unschuldige Menschen auf die Straße zu gehen. Die Enkelkinder der Nachrichtensprecher Yonit Levy und Dany Cushmaro könnten sie eines Tages auch fragen: „Wart ihr dafür? Und wenn nicht, warum habt ihr alles normalisiert?“ Die Enkelkinder der Militärreporter Nir Dvori, Or Heller und anderer Kriegshetzer werden sie nichts fragen. Sie werden sich schämen. Weiterlesen in haaretz.com

