Israel nimmt palästinensische Jungen ins Visier

Dalal Yassine

The Electronic Intifada

19. Mai 2025

Israel tötet absichtlich Kinder in Gaza.

Doaa el-Baz APA-Bilder

Am 6. April töteten israelische Soldaten den 14-jährigen Amer Rabee und verletzten zwei weitere palästinensische Kinder, Ayub Jabar und Abdulrahman Shihada, beide 15 Jahre alt. Die Jungen sammelten grüne Mandeln in der besetzten Stadt Turmusaya im Westjordanland.

Israelische Soldaten feuerten 47 Kugeln auf die Kinder ab.

Amer wurde elfmal getroffen, darunter zweimal in den Kopf. Ayub wurde in den Bauch geschossen, Abdulrahman in den Oberschenkel.

Israel veröffentlichte eine Erklärung zusammen mit einem verpixelten Video, in dem es behauptete, seine Streitkräfte hätten eine Anti-Terror-Operation durchgeführt, um „Terroristen“ daran zu hindern, Steine auf eine darunter liegende Autobahn zu werfen und Zivilisten zu gefährden.

Amer war palästinensischer Amerikaner – ebenso wie die beiden anderen Jungen – und das US-Außenministerium gab eine Erklärung ab, in der es die Behauptungen Israels anerkennt. Obwohl es der Familie Rabee sein Beileid aussprach, verurteilte es Israel nicht für die Tötung und Verwundung unbewaffneter amerikanischer Staatsbürger und stellte auch nicht die Frage, warum tödliche Gewalt gegen Kinder eingesetzt wurde.

Weder das Außenministerium noch die New York Times erkannten an, dass Israel selbst nach den Schüssen auf die Jungen die Ankunft eines Krankenwagens verzögerte.

Dies passt zu einem Muster israelischer Handlungen.

Zwischen Oktober 2023 und September 2024 dokumentierte die Palestine Red Crescent Society 160 Fälle, in denen Krankenwagen daran gehindert wurden, Patienten im Westjordanland zu erreichen, 132 Verzögerungen und 129 Angriffe auf Krankenwagen.

Die Tötung von Amer Rabee war kein Einzelfall.

Von Oktober 2023 bis April 2025 haben israelische Streitkräfte und Siedler mindestens 180 palästinensische Jungen im Westjordanland getötet. In den allermeisten Fällen wurden diese Jungen mit scharfer Munition gezielt erschossen.

Daten verschiedener Menschenrechtsorganisationen verdeutlichen die Gefahren, denen palästinensische Kinder sowohl im Westjordanland als auch im Gazastreifen ausgesetzt sind.

Laut UNICEF stieg die Zahl der palästinensischen Kinder, die in den Monaten nach Oktober 2023 allein im Westjordanland getötet wurden, um 200 Prozent pro Monat. Seit Beginn seiner jüngsten Großoffensive im Westjordanland am 21. Januar hat Israel mehr als 15 Jungen getötet.

In Gaza hat Israel noch weitaus mehr Kinder getötet. In den ersten 17 Monaten des Völkermords Israels waren die meisten der 17.400 palästinensischen Kinder, die getötet wurden, Jungen.

Noch ausgeprägter ist dies bei palästinensischen Teenagern.

Von den palästinensischen Kindern, die im Alter zwischen 11 und 14 Jahren getötet wurden, waren etwa 59 Prozent Jungen. In der Altersgruppe der 15- bis 17-Jährigen war der Anteil der Jungen mit 67 Prozent noch deutlich höher.

Als Untermenschen behandelt

Die tragischen Geschichten hinter diesen Zahlen setzten sich im April fort.

Fast drei Wochen nach der Ermordung von Amer Rabee in Turmusaya wurde der 12-jährige Mahmoud Methqal Ali Abu al-Haija in der Nähe von Jenin von israelischen Soldaten erschossen und getötet.

In Gaza starb der elf Monate alte Odeh Ahmad aus dem Flüchtlingslager Nuseirat an Unterernährung.

Ahmad Abu al-Rous, ein zwölfjähriger Junge, der im Rollstuhl saß, wurde im April durch eine israelische Rakete verbrannt.

Hamza Issa Abu Issa, ein vierjähriger Junge aus Deir al-Balah im Zentrum Gazas, wurde in diesem Monat bei einem israelischen Angriff enthauptet.

Das Völkerrecht sieht einen besonderen Schutz für Kinder in bewaffneten Konflikten vor. Kinder haben nach dem humanitären Völkerrecht und der Kinderrechtskonvention ein anerkanntes Recht auf Schutz.

Die Konvention definiert ein Kind eindeutig als „jeden Menschen unter 18 Jahren“ und verpflichtet die Staaten, alle möglichen Maßnahmen zum Schutz und zur Versorgung von Kindern zu ergreifen. Konflikte oder die Anwesenheit bewaffneter Gruppen entbinden nicht von der Verantwortung, Zivilisten, einschließlich Kinder, zu schützen.

Im Dezember 2024 erklärte Agnès Callamard, Generalsekretärin von Amnesty International, dass „Israel Monat für Monat die Palästinenser in Gaza wie eine untermenschliche Gruppe behandelt, die keine Menschenrechte und Würde verdient, und damit seine Absicht bekundet, sie physisch zu vernichten“.

Callamard fügte hinzu: „Israel hat wiederholt argumentiert, dass seine Aktionen in Gaza rechtmäßig sind und durch sein militärisches Ziel, die Hamas zu vernichten, gerechtfertigt werden können. Aber Völkermordabsichten können neben militärischen Zielen bestehen und müssen nicht Israels einzige Absicht sein.“

Ein Bericht der israelischen Gruppe Breaking the Silence enthüllt, dass die gezielte Verfolgung palästinensischer Jungen ein Aspekt der allgemeinen Entmenschlichung des Lebens der Palästinenser ist. Israelische Soldaten, die 2014 in den Gazastreifen einmarschierten, berichteten, dass ihnen keine Einsatzregeln ausgehändigt worden seien.

„Sie sagten uns, sie hätten Informationen, dass sich praktisch keine Zivilisten mehr in dem Gebiet befänden, und wenn jemand auf uns zukäme, sei diese Person ein Terrorist“, sagte ein Soldat.

Ein anderer Soldat sagte: “Nach drei Wochen in Gaza, in denen man auf alles schießt, was sich bewegt – und auch auf das, was sich nicht bewegt, in wahnsinnigen Mengen.“

Geschützt durch Amerika

Israel hat diese Politik des „Schießens auf alles, was sich bewegt“ in den letzten 19 Monaten fortgesetzt. Begleitet wurde diese Politik von Israels wahllosen Bombenangriffen, durch die 70 Prozent aller Gebäude in Gaza zerstört oder beschädigt wurden.

Unterdessen haben Chirurgen in Gaza erklärt, dass eine große Anzahl von Kindern durch israelische Scharfschützen getötet worden sei.

Die Regierungen Biden und Trump haben Israel vor den Folgen seiner Handlungen geschützt.

Als Präsident behauptete Joe Biden, dass Daten über zivile Opfer falsch sein könnten, und blockierte Resolutionen für einen Waffenstillstand im UN-Sicherheitsrat.

Biden lehnte die Haftbefehle des Internationalen Strafgerichtshofs gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant ab.

Bidens Nachfolger Donald Trump hat Washingtons eifrige Unterstützung fortgesetzt, insbesondere nachdem Israel den Waffenstillstand, den seine Regierung im März mitvermittelt hatte, einseitig beendet hatte.

Auch die US-Medien haben dazu beigetragen, Israels gezielte Angriffe auf Kinder herunterzuspielen. In den Nachrichten wurde oft nicht ausdrücklich erwähnt, dass Kinder von Israel getötet oder inhaftiert wurden.

Im vergangenen Jahr veröffentlichte die Associated Press Beiträge und Schlagzeilen, in denen tote Kinder als „palästinensische Minderjährige“ oder „Häftlinge unter 18 Jahren“ bezeichnet wurden.

Der Sender NPR hat versucht, seine Verwendung des Begriffs „Minderjährige“ in Bezug auf Kinder, die aus israelischen Gefängnissen entlassen wurden, zu verteidigen, indem er behauptete, „es sei die beste Option gewesen, die zum Zeitpunkt der Berichterstattung zur Verfügung stand“. Greg Myre, NPR-Korrespondent für nationale Sicherheit, erklärte: „Die palästinensischen Aktivisten wollen, dass wir immer ‚Kinder‘ sagen. Die Israelis wollen, dass wir immer ‚Terroristen‘ sagen. Und keines dieser Wörter wäre in diesem Fall zutreffend gewesen.“

Die Gleichsetzung palästinensischer Kinder mit Terroristen ist eine langjährige Praxis Israels. Wie Achiya Schatz, damals Vertreterin von Breaking the Silence, erklärte, werden palästinensische Kinder, die des Steinwerfens beschuldigt werden, vor ein israelisches Militärgericht gestellt, wo „sie von einem Militärgericht mit minimalen Rechten verurteilt werden, weil wir sie nicht als Menschen behandeln, sondern als potenzielle Bedrohung als besetzte Bevölkerung“.

Israel hält derzeit etwa 400 palästinensische Kinder in Haft.

Laut Defense for Children International (DCI) verhaftet Israel systematisch Kinder aufgrund bloßer Verdächtigungen. DCI berichtet, dass Israel mehr als 110 Kinder ohne Gerichtsverfahren oder Anklage in Verwaltungshaft hält, in Gefängnissen, in denen ihre Rechte täglich verletzt werden.

Sie sind verschiedenen Formen physischer und psychischer Folter ausgesetzt, die gegen internationales Recht verstoßen.

Einer der bekanntesten Fälle ist Ahmad Manasra. Im Jahr 2015 wurde Ahmad im Alter von 13 Jahren wegen angeblicher Beteiligung an Messerangriffen auf Israelis im besetzten Ostjerusalem verhaftet.

Ein Video von Ahmads Verhör ohne Anwesenheit eines Anwalts oder eines Elternteils wurde veröffentlicht. Ahmad wurde verletzt und von israelischen Sicherheitsbeamten beleidigt und eingeschüchtert, um ein Geständnis zu erzwingen.

Ahmad wurde über einen längeren Zeitraum in Einzelhaft gehalten und leidet nun an Schizophrenie. Es wurden keine Beweise dafür vorgelegt, dass er jemanden niedergestochen hat.

Nach fast zehn Jahren im Gefängnis wurde Ahmad kürzlich freigelassen, aber unter Hausarrest gestellt.

Mit 23 Jahren ist Ahmads Zuhause zu einem Gefängnis geworden. Seine Geschichte steht stellvertretend für die vieler anderer palästinensischer Jungen, denen durch die israelische Besatzung ihre Kindheit geraubt oder abrupt beendet wurde.

Vor fast elf Jahren tötete Israel vier palästinensische Jungen, die an einem Strand in Gaza rannten.

Aber das letzte tragische Bild der Baker-Jungen war nur der Auftakt. Es wurde durch einen endlosen Strom schrecklicher Bilder von trauernden Eltern ersetzt, die die leblosen Körper ihrer Söhne in den Armen halten, die Israel als potenzielle Bedrohung angesehen hatte.

Dalal Yassine ist nicht-residente Fellow beim Jerusalem Fund/Palestine Center in Washington, DC. Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die der Autorin und spiegeln nicht unbedingt die des Jerusalem Fund und des Palestine Center wider.

Übersetzt mit Deepl.com

