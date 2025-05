https://www.commondreams.org/opinion/gaza-mother-and-doctor-hope



Hoffnung für die Zukunft in einer Mutter und einer Ärztin aus Gaza

Das ist Frieden – das ist Liebe – nach dem Krieg zu stehen und sich zu weigern, aufzugeben.

Robert C. Koehler

30. Mai 2025

Das Gemetzel geht weiter, meist im Namen des Krieges, der menschliches Leben bestenfalls zu einer strategischen Abstraktion reduziert. Tote Zivilisten – tote Kinder – sind Kollateralschäden, was bedeutet, dass sie nichts wert sind.

Wie können wir mehr sein als nur Zuschauer, wenn wir jeden Tag mehr erschreckende Details über die Hölle erfahren, die sich auf unserem Planeten abspielt? Wie kann die Menschheit gemeinsam gegen den Krebsgeschwür Krieg vorgehen? Im Namen des Nationalismus hat sich die Menschheit im Grunde gegen sich selbst organisiert: Wir haben uns gegenseitig zum „Feind“ erklärt, was bedeutet, dass nur einige von uns Menschen sind. Die anderen sind einfach nur im Weg.

Und nirgendwo, wie wir alle wissen, sind die Nachrichten schrecklicher und schockierender als die Berichte, die täglich aus dem Gazastreifen kommen, wo vor den Augen der Weltöffentlichkeit in den sozialen Medien weiterhin ein Völkermord stattfindet. Laut CNN sieht das so aus:

Dr. Alaa al-Najjar ließ ihre zehn Kinder am Freitag zu Hause, als sie ihren Beitrag in der Notaufnahme des Nasser Medical Complex im Süden Gazas leisten ging.

Stunden später wurden laut Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza die Leichen von sieben Kindern – die meisten von ihnen schwer verbrannt – im Krankenhaus eingeliefert. Es handelte sich um Dr. Najjars eigene Kinder, die bei einem israelischen Luftangriff auf das Haus ihrer Familie getötet wurden… Die Leichen von zwei weiteren Kindern – einem sieben Monate alten Säugling und einem zwölfjährigen Jungen, die von den Behörden als tot vermutet werden – werden weiterhin vermisst.

Nur eines ihrer zehn Kinder, der 11-jährige Adam, überlebte. Dr. Najjars Ehemann Hamdi, selbst Arzt, wurde bei dem Angriff ebenfalls schwer verletzt.

Vor diesem Hintergrund taucht eine weitere Nachricht auf, ein gegenteiliges Ereignis, ein Lichtstrahl, von dem ich, oh Gott, bete, dass er den Beginn einer neuen Zukunft für die Menschheit darstellt: Veterans For Peace hat zusammen mit 28 mitunterstützenden Organisationen einen 40-tägigen Hungerstreik gestartet, um ein Ende des Völkermords und der Aushungerung Gazas durch Israel zu fordern. Einige der Teilnehmer versammeln sich täglich vor dem Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York und schließen sich – in ihrer ganzen verletzlichen Menschlichkeit – dem Gründungszweck der Organisation an.

Ein Brief, den die Fastenden an UN-Generalsekretär António Guterres geschrieben haben, schließt mit den Worten: „Bei unserer Bitte um ein baldiges Treffen mit Ihnen steht für uns das Gründungsziel der Vereinten Nationen im Vordergrund, ‚künftige Generationen vor der Geißel des Krieges zu bewahren‘.“

Ich zitiere diese Worte nicht mit einem abstrakten „Ja, ja“, sondern weil die Verfasser Menschen wie Sie und ich sind, die aus ihrem Alltag heraustreten und entschlossen sind, Teil einer Welt jenseits des Krieges zu sein und diese mitzugestalten – beginnend mit einem Waffenstillstand in Israel und der Rettung Palästinas, aber keineswegs darauf beschränkt.

Mit anderen Worten: Die Worte versuchen, Einzelpersonen mit einer globalen Institution zu verbinden. Was ich in diesen Worten höre, ist der Aufruf zu einer kollektiven, planetarischen Anstrengung, um den Krieg zu überwinden. Diese Anstrengung muss jeden einzelnen Menschen auf diesem Planeten einschließen, auch Sie und mich, und erfordert unsere Beteiligung und Opferbereitschaft, nicht nur unser hoffnungsvolles Achselzucken. Ich höre einen Aufruf an die Vereinten Nationen, sich neu zu erfinden als Vereinigte Menschheit. Und so entsteht die Zukunft.

Eine der Teilnehmerinnen des Fastens ist meine alte Freundin Kathy Kelly. Ich habe am sechsten Tag des Fastens mit ihr gesprochen. Die Teilnehmer beschränken sich auf 250 Kalorien pro Tag, was in etwa der Menge entspricht, die den Palästinensern zur Verfügung steht. Mehrere hundert Menschen nehmen in New York an dem Fasten teil, insgesamt sind es etwa 600 Menschen in den Vereinigten Staaten und darüber hinaus. Wenn Sie sich dieser Initiative anschließen möchten, besuchen Sie die Websites von Veterans for Peace oder Friends of Sabeel North America.

Der Fastenprotest ist eine sehr öffentliche Veranstaltung, erzählte mir Kathy. Am Memorial Day, also am Gedenktag für die Kriegsopfer, haben sie nicht nur Veteranen geehrt, sondern auch einige Opfer des aktuellen Völkermords. Sie haben die al-Najjar-Familie öffentlich trauern lassen, indem sie die Namen der getöteten Kinder vorgelesen haben.

Kathy gab mir eine Liste mit ihren Namen und ihrem Alter. Ich finde, sie gehören hierher: Yahya: 12 Jahre alt; Rakan: 10 Jahre alt; Eve: 9 Jahre alt; Jubran: 8 Jahre alt; Ruslan: 7 Jahre alt; Reval: 5 Jahre alt; Sadin: 3 Jahre alt; Luqman: 2 Jahre alt; Sidra: 6 Monate alt. Adam, 11 Jahre alt, das einzige überlebende Kind, wurde schwer verletzt.

Ja, das ist Krieg. Die Details sind wichtig. Und als Amerikanerin bin ich mitschuldig an der Hölle, die der Militarismus dieses Landes während meines gesamten Lebens angerichtet hat: die Kollateralschäden, die Umweltschäden, die er dem Planeten Erde hinterlassen hat, gefolgt von nichts weiter als einem gleichgültigen, strategischen Achselzucken.

Deshalb fühle ich mich verpflichtet, noch einmal kurz auf Alaa al-Najjar zurückzukommen, die Ärztin und Mutter, die kürzlich 9 ihrer 10 Kinder verloren hat, wobei ihr Mann und ihr letztes überlebendes Kind schwer verletzt wurden. Ihre Nichte erzählte CNN, dass

Dr. Alaa zusammenbrach, als sie die letzte Flasche Muttermilch zeigte, die sie für ihre kleine Tochter Sidra abgepumpt hatte, deren Leiche noch immer vermisst wird.

Sie erzählte mir heute, dass ihr die Brust so wehtut, als hätte sie gestillt. Jeden Tag bei der Arbeit pumpte Dr. Alaa Milch ab, um Sidra zu versorgen, und heute zeigte sie mir die letzte Flasche, die sie für sie vorbereitet hatte.

Dr. Alaa kann kaum sprechen. Wenn Sie ihr Gesicht sehen könnten, würden Sie ihren Schmerz verstehen. Sie betet nur dafür, dass ihr Sohn und ihr Mann wieder gesund werden.

Und noch etwas: Laut einem Kollegen aus dem Krankenhaus hat Alaa al-Najjar „trotz des Verlusts ihrer Kinder weitergearbeitet und sich regelmäßig nach dem Zustand ihres Mannes und Adams erkundigt“.

Das ist Frieden – das ist Liebe – nach einem Krieg nicht aufzugeben. Ich sehe hier Hoffnung für die Zukunft. Ich sehe ein Vorbild für die Menschheit.

