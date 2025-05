https://www.jungewelt.de/artikel/500965.repression-gegen-pal%C3%A4stina-bewegung-faz-you-will-see-palestine-will-be-free.html



Aus: Ausgabe vom 30.05.2025 , Seite 8 / Inland Repression gegen Palästina-Bewegung

»FAZ, you will see, Palestine will be free«

Hauptsitz der Zeitung wegen »Mittäterschaft an Israels Genozid in Gaza« blockiert. Ein Gespräch mit Meryem F.

Interview: Sofia Willer

Lucia Kara

Meryem F. spricht für das Palästina-Aktionsbündnis Frankfurt am Main, dessen Blockade von YUNA, »Young Struggle« und »Zora« organisiert wurde

Warum haben Sie am Montag die Lobby der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) besetzt?

Die deutsche Presse verharmlost bis heute den Genozid in Gaza und hat mit kritischem Journalismus nichts zu tun. Mit der »Operation Gideons Streitwagen« droht der israelische Apartheidstaat, diesen Genozid zu vollenden. Die andauernde Vertreibung und das Aushungern von Millionen Palästinensern haben uns keine andere Wahl mehr gelassen, als zu handeln. Während ihre Kollegen in Palästina ermordet werden, schweigen deutsche Journalisten in ihren luxuriösen Redaktionen voller bequemer Büros oder diffamieren diese Helden als Terroristen. So wird das journalistische Sprachrohr Palästinas in Deutschland systematisch erstickt. Das Hauptgebäude der FAZ haben wir blockiert, weil sie eines der einflussreichsten Medienhäuser in Deutschland ist. Wir klagen damit den deutschen Staat und die deutsche Presse für ihre Mittäterschaft an!

Was haben Sie gefordert?

