Hollywood reagiert bizarr auf die Proteste in Palästina

William Johnson

The Electronic Intifada

14. April 2025

Hollywood ist wegen seiner Unterstützung für Israels völkermörderischen Krieg gegen Gaza auf Protest gestoßen. (Michelle Felix)

Dutzende Film- und Fernsehschaffende demonstrierten am 31. März vor dem Hauptsitz der Academy of Motion Picture Arts and Sciences – der Organisation, die die Oscars vergibt – in Los Angeles und forderten die Akademie auf, sich für den palästinensischen Filmemacher Hamdan Ballal einzusetzen.

Anfang März gewann Ballal einen Oscar für die Co-Regie des Dokumentarfilms No Other Land. Einige Wochen später stürmten israelische Siedler das Dorf Susiya im Westjordanland und schlugen Ballal brutal zusammen. Danach wurde er von israelischen Streitkräften entführt und inhaftiert.

Während Ballals Co-Regisseur Basel Adra gegenüber der Associated Press äußerte, dass er glaube, der Angriff und die Inhaftierung könnten „eine Rache an uns für die Produktion des Films“ gewesen sein, weigerte sich die Akademie, israelische Siedler ausdrücklich für den Angriff auf einen Künstler zu verurteilen, den sie nur wenige Wochen zuvor gefeiert hatte.

Die Akademie gab später eine Entschuldigung dafür ab, dass sie Ballal in ihrer ersten Erklärung nicht namentlich genannt hatte. Die Entschuldigung beschränkte sich jedoch auf eine vage Erklärung der Besorgnis über „Berichte über Gewalt“ gegen Ballal und die Tragödie der „Gewalt dieser Art überall auf der Welt“.

Der Protest am 31. März wurde von Entertainment Labor for Palestine (EL4P) organisiert, einem Zusammenschluss palästinenserfreundlicher Mitarbeiter der Film- und Fernsehbranche. Ein EL4P-Mitglied, ein Drehbuchautor für Fernsehserien, der aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen der Studiobetreiber anonym bleiben möchte, sagte, dass die Weigerung der Akademie, Israel in ihrer Erklärung zu erwähnen, im Einklang mit der Vorgehensweise der Hollywood-Bosse während des Völkermords an den Palästinensern durch Israel stehe.

„Sie sagen, sie können keine Erklärung abgeben [in der Israel kritisiert wird], weil es zu politisch ist“, erklärte der Autor, “aber sie wehren sich nicht gegen all die Prominenten, die schreckliche Dinge über Palästinenser gesagt haben.“

Der Autor beschreibt weiterhin eine „Kultur der Straflosigkeit“ für Befürworter Israels und seiner Staatsideologie Zionismus in Hollywood. Diese Kultur ähnelt der, die Israel weltweit genießt, wo Befürworter des israelischen Völkermords „sehr ermutigt sind, zu sagen, was sie sagen wollen … mit einer Green Card für Rassismus“.

Daher, so der Autor weiter, „herrscht [in Bezug auf Palästina] viel Schweigen“ an den Produktionssets und in den Schreibstuben, wo „es ihnen gelungen ist, den Leuten Angst vor dem Gespräch zu machen“.

Trotz dieser Unterdrückung hat EL4P in den letzten Monaten eine Reihe von pro-palästinensischen Aktionen organisiert, die große Branchenveranstaltungen gestört haben.

Im Februar protestierten EL4P-Mitglieder bei der Premiere von Captain America: Brave New World und störten die Zeremonie auf dem roten Teppich so sehr, dass laut mehreren EL4P-Mitgliedern die Livestream-Übertragung der Feierlichkeiten auf dem roten Teppich abgesagt werden musste. EL4P – zu der Schauspieler, Autoren, Designer und technische Mitarbeiter gehören – rief zum Boykott des neuen Captain America-Films auf, da darin ein israelischer Superheld namens Sabra vorkommt.

Sabra basiert auf einem Agenten des Mossad, der israelischen Spionage- und Attentatsagentur, der in Comics auftaucht.

Während die traditionellen Medien den Protest der EL4P ignorierten, sorgte er in einflussreichen Branchenpublikationen wie Variety sowie in zahlreichen Schlagzeilen in der israelischen Presse für Schlagzeilen.

EL4P schloss sich dem Protest gegen Captain America mit einer Demonstration am 2. März bei der Oscar-Verleihung an. Der Protest bei der Oscar-Verleihung soll den Verkehr nur wenige Blocks von Hollywoods größtem jährlichen Event entfernt zum Erliegen gebracht haben.

Wie bei der Premiere von „Captain America“ sorgte auch der Protest bei der Oscar-Verleihung sowohl innerhalb als auch außerhalb der Branche für Schlagzeilen.

Fans aussperren

Als die Premiere von Disneys „Snow White“ am 15. März näher rückte, alarmierte die Berichterstattung über eine wachsende Pro-Palästina-Bewegung in der Unterhaltungsindustrie offenbar Hollywoods überwiegend pro-israelische Führungsriege.

Noch bevor Snow White – mit der ehemaligen israelischen Soldatin Gal Gadot und der bekennenden Palästina-Unterstützerin Rachel Zegler in den Hauptrollen – überhaupt in die Kinos kam, beschloss das Studio, die Premiere in Großbritannien komplett abzusagen.

Dann kündigte Disney an, dass die Hollywood-Premiere von Snow White – eine der wichtigsten Veröffentlichungen des Studios im Jahr 2025 – eine begrenzte Veranstaltung sein würde, bei der keine externen Medien zugelassen waren.

Wie das EL4P-Mitglied erklärte, war der Ausschluss externer Medien von einer Filmpremiere – buchstäblich eine Werbeveranstaltung – nicht die einzige Änderung, die Disney an seinen traditionellen Red-Carpet-Protokollen vorgenommen hat.

„Sie haben viel mehr Polizisten und Sicherheitskräfte eingesetzt [als sonst]“, erklärte das EL4P-Mitglied. “Sie hatten die Vorderseite des Theaters mit grünen Wänden abgetrennt und Absperrungen aufgestellt, um zu verhindern, dass Fans kommen.“

Im Gegensatz zu Filmpremieren in der Vergangenheit, bei denen Kinobesucher die Möglichkeit hatten, ihre Lieblingsschauspieler zu sehen, „sollte dies keine Fanveranstaltung sein, bei der die Leute die Stars beim Hereinkommen beobachten können.“

Das bizarre Bild von Prominenten, die über einen roten Teppich defilieren, ohne dass externe Medien oder jubelnde Fans anwesend sind, fängt den Moment, den pro-israelische Unterhaltungsmanager geschaffen haben, gut ein. Nachdem sie sich zur vollen Unterstützung des israelischen Völkermords verpflichtet haben, sind sie nun bereit, sowohl ihr Publikum als auch den Gewinn zu opfern, um den Anschein von Hegemonie zu wahren.

Bei der Demonstration am 31. März zur Unterstützung von Hamdan Ballal, die EL4P zusammen mit der Antikriegsgruppe Codepink organisierte, brachten Dutzende von Mitarbeitern der Film- und Unterhaltungsindustrie eine Petition zur Academy, in der sie forderten, dass die Organisation eine stärkere Position zur Unterstützung von Ballal einnimmt. Die Academy reagierte, indem sie ihre Türen verschloss und die Demonstranten ignorierte.

Das EL4P-Mitglied, mit dem ich sprach, sagte, dass diese Reaktion typisch für die widersprüchliche Haltung ist, die die Führungskräfte in Hollywood gegenüber der palästinensischen Solidaritätsbewegung einnehmen: „Sie planen ihre Veranstaltungen um unsere Proteste herum und tun gleichzeitig so, als gäbe es uns nicht.“

Führungskräfte können so tun, als gäbe es uns nicht, aber die Unterstützung für Palästina in der Kunst- und Unterhaltungsindustrie wächst eindeutig. Dasselbe EL4P-Mitglied stellte fest, dass die Unterstützung für Palästina in Hollywood sogar noch zugenommen hat, seit lokale Aktivistengruppen die Führung bei der Organisation von Hilfsmaßnahmen nach den Waldbränden in Los Angeles und bei der Verteidigung von Einwanderern und Studenten vor laufenden ICE-Razzien übernommen haben.

Das EL4P-Mitglied sagte, dass bei den Hilfsveranstaltungen nach den Waldbränden „immer viele Menschen mit Kufiya [dem palästinensischen karierten Schal] zu sehen sind. Es gibt viele Überschneidungen und Solidarität zwischen diesen Gruppen. Die meisten Menschen, die sich gegen die ICE organisieren, sehen die Verbindung zu Palästina.“

Obwohl das Erkennen dieser Zusammenhänge für den Aufbau von Solidarität von entscheidender Bedeutung ist, sagte dieses EL4P-Mitglied, dass das Ziel der Gruppe darin bestehe, „den Fokus auf Palästina zu halten“. Das Mitglied merkte an, dass die pro-israelischen Führungskräfte Hollywoods seit Beginn des Völkermords „keinen Millimeter nachgegeben“ hätten, und fügte hinzu: „Deshalb protestieren wir, um sicherzustellen, dass sich das ändert.“

William Johnson ist Organisator bei Theater Workers for a Ceasefire und Mitglied der in New York ansässigen Art Workers Inquiry.

