https://www.wsws.org/en/articles/2025/04/15/ppyc-a15.html?pk_campaign=wsws-newsletter&pk_kwd=wsws-daily-newsletter



Der künftige deutsche Kanzler beabsichtigt, Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern

Peter Schwarz

15. April 2025

Auf diesem Foto, das vom südkoreanischen Verteidigungsministerium zur Verfügung gestellt wurde, fliegt eine Taurus-Rakete während einer Übung vor der Westküste des Landes in Südkorea am Mittwoch, dem 13. September 2017 [AP Photo/South Korea Defense Ministry].

Der designierte Kanzler Friedrich Merz hat seine Absicht bekräftigt, die Ukraine mit deutschen Taurus-Marschflugkörpern auszustatten. Auf die Frage der ARD-Sendung „Caren Miosga“ am Sonntagabend, ob er zu seiner Forderung stehe, antwortete Merz: „Ja, ich habe genau das gesagt, was ich gemeint habe.“

Merz‘ Drohung ist unglaublich leichtsinnig und gefährlich. Er plant, am 6. Mai zum Rektor gewählt zu werden, genau 80 Jahre nach dem Tag, an dem Hitlers Wehrmacht in der Nacht vom 6. auf den 7. Mai 1945 in Reims die bedingungslose Kapitulation unterzeichnete. Dies markierte das Ende der größten Verbrechen in der Geschichte der Menschheit.

In der Sowjetunion fielen etwa 27 Millionen Menschen – und nach neueren Untersuchungen sogar bis zu 40 Millionen – der Grausamkeit der deutschen Invasoren zum Opfer. Millionen von ihnen wurden erschossen, vergast und bei lebendigem Leibe verbrannt, nur weil sie Juden, Kommunisten oder Partisanen waren oder weil sie als Zivilisten dem deutschen Streben nach Lebensraum im Weg standen. Allein die 28 Monate andauernde Belagerung Leningrads forderte 1,1 Millionen zivile Opfer, von denen 90 Prozent verhungerten. Weitere Millionen wurden in deutschen Fabriken als Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene buchstäblich zu Tode geschunden.

Achtzig Jahre später droht Merz Russland mit dem Einsatz einer Waffe, die eine ernsthafte Bedrohung für das Land darstellt. Die Taurus, die von Kampfflugzeugen gestartet wird, fliegt in einer Höhe von weniger als 50 Metern unter dem feindlichen Radar und verfügt über vier unabhängige Navigationssysteme, die sich am Gelände orientieren. Es ist daher schwierig, die Rakete abzuschießen oder ihre Flugbahn zu stören.

Mit einer Reichweite von mehr als 500 Kilometern fliegt die Taurus weiter als vergleichbare britische, französische und amerikanische Waffen und kann vom ukrainischen Luftraum aus Moskau erreichen. Ihr Gefechtskopf kann in Bunkersysteme eindringen und dann eine 480 Kilogramm schwere Ladung zur Detonation bringen. Für die Programmierung und den Einsatz der komplexen Flugmaschine ist die Beteiligung deutscher Spezialisten erforderlich.

Merz selbst nannte die „Zerstörung der wichtigsten Landverbindung zwischen Russland und der Krim“, d. h. der Kertsch-Brücke, als Beispiel für den möglichen Einsatz des Taurus. Laut Merz befindet sich der Großteil der militärischen Vorräte der russischen Armee auf der Krim.

Die russische Regierung würde die Lieferung und den Einsatz dieser Waffe als Kriegserklärung betrachten. Niemand könne garantieren, dass sie nicht mit Angriffen auf deutsche Ziele reagieren werde. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hat Merz bereits vorgeworfen, Maßnahmen zu unterstützen, „die zu einer neuen Eskalation führen werden“. Merz‘ Vorgänger, der noch amtierende Kanzler Olaf Scholz, hat die Lieferung von Taurus-Raketen deshalb bisher abgelehnt, wenn auch nie ganz ausgeschlossen.

Doch obwohl Merz mit dieser Provokation einen Atomkrieg riskiert, gibt es in den etablierten Parteien und Medien niemanden, der sich ihm entgegenstellt. Die Sozialdemokraten, Merz‘ zukünftiger Koalitionspartner, haben gemeinsam mit ihm das größte Aufrüstungsprogramm seit Hitler in Höhe von 1 Billion Euro auf den Weg gebracht, um den Krieg gegen Russland zu intensivieren. Die Grünen, die jetzt aus der Regierung ausscheiden, haben sich lange für die Lieferung von Taurus eingesetzt. Auch die Linkspartei hat die Kriegskredite unterstützt.

Dieselben Politiker und Journalisten, die jedes Kriegsverbrechen Israels mit der deutschen Verantwortung für den Holocaust rechtfertigen, haben keine derartigen Skrupel, wenn es darum geht, Krieg gegen Russland zu führen. Im Gegenteil, der Feldzug gegen Russland nimmt immer offenere revanchistische Züge an. In herrschenden Kreisen wird der Sieg der sowjetischen Roten Armee über Hitlers Wehrmacht wieder als Niederlage und nicht als Befreiung angesehen. Die Geschichtsbücher werden entsprechend umgeschrieben.

Das gesamte offizielle politische Leben in Deutschland ist von einer wahnsinnigen Kriegshysterie geprägt, die jedoch in der Bevölkerung wenig Anklang findet und auf Misstrauen und Widerstand stößt.

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), der wahrscheinlich im Amt bleiben wird, gab bereits im vergangenen Sommer die Parole aus, Deutschland müsse bis 2029 „kriegsfähig“ sein, um einen Krieg gegen Russland führen zu können. Die neue Regierung will in diesem Jahr die Wehrpflicht wieder einführen, um genügend junge Menschen für den freiwilligen oder obligatorischen Militärdienst zur Verfügung zu haben.

Generalinspekteur Carsten Breuer hat sich zum Ziel gesetzt, 200.000 aktive Soldaten und 260.000 Reservisten zu erreichen, um den NATO-Verpflichtungen Deutschlands und seiner Rolle als logistische Drehscheibe für einen Truppeneinsatz an der Ostflanke des Bündnisses gerecht zu werden. Um dies zu erreichen, müssen 20.000 zusätzliche aktive Soldaten rekrutiert und 100.000 weitere Reservisten ausgebildet werden.

Dem Christdemokraten Patrick Sensburg, Präsident des Reservistenverbands, reicht das nicht. Da man nach NATO-Berechnungen „in einem möglichen Krieg“ an der Ostfront der NATO davon ausgehen müsse, dass täglich 5.000 eigene Soldaten sterben, müssten diese ersetzt werden, sagte er. Sonst könne man leicht „ausrechnen, wie lange es dauert, bis die Front zusammenbricht“. Um „Deutschland flächendeckend mit modernem Kriegsmaterial zu verteidigen“, seien 300.000 bis 350.000 Soldaten und fast 1 Million Reservisten erforderlich.

Selbst die widersprüchlichen Bemühungen von US-Präsident Donald Trump, einem Waffenstillstand mit Russland zuzustimmen, stoßen in Berlin auf offene Ablehnung. Deutschland und andere europäische Mächte sind entschlossen, den kostspieligen Krieg gegen Russland um jeden Preis fortzusetzen.

Deutschland und Großbritannien haben jetzt die Führung der Ukraine-Kontaktgruppe von den USA übernommen, um die Versorgung der Ukraine mit Waffen und Munition sicherzustellen. Und Frankreich und Großbritannien führen die sogenannte „Koalition der Willigen“ an, die versucht, westliche Truppen in die Ukraine zu schicken.

Nachdem eine russische Rakete in der ukrainischen Stadt Sumy über 30 Opfer gefordert hatte, spottete Merz über „Caren Miosga“:

Ich sage allen, die naiv Putin an den Verhandlungstisch bitten: Das ist die Antwort. Das macht Putin mit denen, die mit ihm über einen Waffenstillstand reden.

Die offizielle Propaganda, Russland werde ganz Europa angreifen, wenn es in der Ukraine nicht militärisch besiegt werde, ist eine Lüge. Es hat weder die wirtschaftlichen und militärischen Mittel noch das politische Motiv dazu. Das Putin-Regime, das die Interessen der russischen Oligarchen vertritt, strebt seit langem danach, in den Kreis der imperialistischen Mächte aufgenommen zu werden. 2001 wurde Putin deshalb vom Deutschen Bundestag begeistert gefeiert.

Doch die imperialistischen Mächte wollten mehr. Im Irak, in Libyen und Syrien stürzten sie gewaltsam Regierungen, zu denen Russland gute Beziehungen hatte, und dehnten die NATO immer weiter in Richtung Russland aus. 2014 unterstützten Washington und Berlin einen Putsch in Kiew, der – unterstützt von faschistischen Kräften – ein prowestliches Regime an die Macht brachte, begannen, die ukrainische Armee systematisch zu bewaffnen und provozierten damit Russlands reaktionären Angriff auf die Ukraine.

Jetzt, angesichts des wachsenden Konflikts mit den USA, versuchen die europäischen Mächte, den Krieg gegen Russland auf eigene Faust fortzusetzen.

Wie wir in einem früheren Artikel geschrieben haben: „Die herrschende Klasse Deutschlands hat sich nie damit abgefunden, dass sie nach dem Scheitern von Hitlers Vernichtungskrieg militärisch in den Hintergrund treten musste.“ Der eigentliche Zweck ihres gigantischen Aufrüstungsprogramms besteht darin, „Deutschland wieder zu einer großen Militärmacht zu machen, die sich von der amerikanischen Vorherrschaft befreien, Europa dominieren und es mit anderen Großmächten – Russland, China und den USA – im Kampf um die gewaltsame Neuaufteilung der Welt aufnehmen kann“.

Nur die Arbeiterklasse kann diesen Rückfall in Krieg und Barbarei stoppen. Sie trägt die Kosten für Aufrüstung und Krieg in Form von sinkenden Löhnen und Sozialleistungen, der Unterdrückung demokratischer Rechte und letztlich Krieg und Zerstörung. Und sie produziert den gesamten Reichtum der Gesellschaft.

Europa wird bereits wiederholt von heftigen Klassenkämpfen und Protesten erschüttert. Aber diese Kämpfe brauchen eine Perspektive. Die Arbeiterklasse muss sich von dem lähmenden Einfluss der Gewerkschaften und der pseudolinken Organisationen befreien, die das Kriegsprogramm offen unterstützen oder den Widerstand dagegen in die Sackgasse ohnmächtiger Appelle an die herrschende Klasse lenken.

Sie muss sich europaweit und weltweit zusammenschließen und den Kampf gegen Sozialabbau und für bessere Löhne und demokratische Rechte mit dem Kampf gegen den Krieg und seine Ursache – den Kapitalismus – verbinden. Dafür kämpfen die Sozialistische Gleichheitspartei (SGP) und ihre Schwesterorganisationen im Internationalen Komitee der Vierten Internationale.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …