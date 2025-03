https://www.middleeasteye.net/news/holocaust-survivors-denounce-uk-police-questioning-stephen-kapos



Holocaust-Überlebende verurteilen die britische Polizei für die Befragung von Stephen Kapos

Der 87-jährige Holocaust-Überlebende wird wegen angeblicher Beteiligung an einer pro-palästinensischen Demonstration im Januar verhört

Der 87-jährige Stephen Kapos soll von der Metropolitan Police wegen seiner angeblichen Rolle bei einer pro-palästinensischen Demonstration am 18. Januar 2025 verhört werden (YouTube)

Von MEE-Mitarbeitern

Veröffentlicht am: 20. März 2025

Vierzig Überlebende des Holocaust und ihre Nachkommen haben einen Brief unterzeichnet, in dem sie die Metropolitan Police dafür kritisieren, dass sie Stephen Kapos, 87, wegen eines pro-palästinensischen Protests in London am 18. Januar zur Befragung vorgeladen hat.

Kapos ist ein Überlebender des Holocaust, der 1937 in Budapest, Ungarn, geboren wurde. Seit Beginn des Krieges Israels gegen das Gebiet nimmt er regelmäßig an Solidaritätsmärschen mit den Palästinensern in Gaza teil.

Anfang dieses Monats verteilte die Polizei von London Briefe an eine Reihe prominenter Aktivisten, in denen sie zu einer Befragung über ihre angebliche Rolle bei dem Marsch Ende Januar vorgeladen wurden.

Zu ihnen gehören Kapos, der Schauspieler Khalid Abdalla und Beamte der Stop the War Coalition, der Campaign for Nuclear Disarmement und der Friends of al-Aqsa.

Am Freitag um 14 Uhr findet vor der Polizeistation Charing Cross eine Protestkundgebung statt, bei der Kapos verhört werden soll.

Die Polizei beschuldigte Demonstranten am 18. Januar, eine Polizeikette zwischen Whitehall und Trafalgar Square durchbrochen zu haben.

Die Organisatoren des Protestes vor zwei Monaten haben die Darstellung der Polizei bestritten und erklärt, dass die Demonstranten von Beamten aufgefordert wurden, sich zum Trafalgar Square „durchzuschlagen“. Sie haben die Beamten der „schwerfälligen und aggressiven Polizeiarbeit“ beschuldigt.

„Jede Unterdrückung des Rechts auf Protest ist schlimm genug – aber einen 87-jährigen Juden zu verfolgen, der aufgrund seiner Erfahrungen im Holocaust dazu gezwungen ist, sich gegen den Völkermord in Gaza auszusprechen, ist geradezu entsetzlich“, schrieben die Holocaust-Überlebenden und ihre Nachkommen in einem gemeinsamen Brief.

„Diese sehr beunruhigende Entwicklung macht es für Juden noch wichtiger, sich gegen den Völkermord auszusprechen.“

Zu den Unterzeichnern gehören die Holocaust-Überlebenden Agnes Kory und Jacques Bude, dessen Eltern in Auschwitz ermordet wurden.

Bei der Protestkundgebung vor zwei Monaten wurden über 70 Personen verhaftet, darunter Chris Nineham, der Hauptsteward der Demonstration.

„Massive Überschreitung von Befugnissen“

Ben Jamal, der Leiter der Palestine Solidarity Campaign (PSC), wurde ebenfalls wegen eines Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung angeklagt. Er plädierte im vergangenen Monat auf nicht schuldig.

Die Abgeordneten Jeremy Corbyn und John McDonnell, der ehemalige Oppositionsführer und Schattenkanzler, wurden unter Vorbehalt zu ihrer Beteiligung an der Protestaktion befragt.

Die PSC sagte: „Dass ein Holocaust-Überlebender von der Polizei wegen des angeblichen Vergehens vorgeladen wird, einen Blumenstrauß auf den Trafalgar Square mitgenommen zu haben, unterstreicht die unentschuldbaren Extreme, zu denen die Metropolitan Police bereit ist, um das Recht auf öffentlichen Protest einzuschränken und die palästinensische Solidaritätsbewegung zum Schweigen zu bringen.“

Die Gruppe warf der Polizei vor, ihre Befugnisse „massiv überschritten“ und die Ereignisse falsch dargestellt zu haben.

Vor zwei Jahren trat Kapos aus der Labour Party aus, nachdem ihm mitgeteilt worden war, dass er aus der Partei ausgeschlossen werden würde, wenn er auf einer von einer linken Gruppe organisierten Veranstaltung zum Holocaust-Gedenktag sprechen würde.

Er war gebeten worden, bei einer Veranstaltung des Socialist Labour Network über seine Erfahrungen als Kind, das den Holocaust überlebt hat, zu sprechen.

Kapos erhielt eine E-Mail – die Middle East Eye einsehen konnte – von der Londoner Labour Party, in der er gewarnt wurde, dass er wahrscheinlich aus der Partei ausgeschlossen würde, wenn er auf der Versammlung sprechen würde.

In seinem Rücktrittsschreiben an die Partei sagte Kapos, dass der „Versuch von Labour, mich effektiv daran zu hindern, am Holocaust-Gedenktag über den Holocaust zu sprechen, für mich der letzte Strohhalm war“.

Er betonte, wie wichtig es sei, über seine Erfahrungen als Holocaust-Überlebender zu sprechen, und warf der derzeitigen Labour-Führung „McCarthyismus“ vor, eine Anspielung auf die Kampagne zur Verleumdung von Linken in den Vereinigten Staaten in den 1940er und 50er Jahren.

„Als Kind, das den Holocaust überlebt hat, und als einer der immer weniger werdenden direkten Zeugen des Holocaust fühle ich mich verpflichtet, Zeugnis abzulegen und auf jeder Plattform, die mich einlädt, und vor jedem Publikum, das bereit ist zuzuhören, darüber zu sprechen“, sagte er.

