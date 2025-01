https://english.almayadeen.net/articles/opinion/hrw–exposing-another-face-of–israel-s–raging-genocide



HRW: Ein weiteres Gesicht von „Israels“ wütendem Völkermord enthüllen

Hannan Hussain

Quelle: Al Mayadeen Englisch

3. Januar 2025

Die Erkenntnisse von Human Rights Watch HRW über „Israels“ völkermörderische Handlungen sind ein Augenöffner für alle, die darauf versessen sind, israelische Verbrechen zu schützen, und sollten die Nationen dazu drängen, Druck auf die Besatzung auszuüben.

Die Nationen, insbesondere die europäischen Nationen, müssen sich mit ihrer eigenen Doppelmoral in Bezug auf die israelischen Gräueltaten auseinandersetzen. (Al Mayadeen English; Illustriert von Ali Al-Hadi Shmeiss)

In einem ausführlichen Bericht hat Human Rights Watch (HRW) „Israel“ beschuldigt, die Wasserinfrastruktur des Gazastreifens angegriffen und den Zugang zu wichtigen Wasservorräten abgeschnitten zu haben. „Die israelischen Behörden waren verantwortlich für die vorsätzliche Zerstörung der Wasser- und Abwasserinfrastruktur, die Verhinderung von Reparaturen an der beschädigten Wasser- und Abwasserinfrastruktur und die Unterbrechung oder starke Einschränkung der Versorgung mit Wasser, Strom und Treibstoff, was wahrscheinlich zu Tausenden von Todesfällen, d.h. zu einem Massenmord, geführt hat und wahrscheinlich auch in Zukunft noch zu Todesfällen führen wird“, heißt es in dem Bericht. Er stellt diese Handlungen als Völkermord dar und enthüllt das Ausmaß des massenhaften Leidens der Palästinenser und das wahre Gesicht von Israels“ Vernichtungsfeldzug.

Der Bericht ist aus mehreren Gründen wichtig. Erstens legt er „Israels“ völkermörderische Absicht offen. Die Beschädigung oder Zerstörung der Abwasseraufbereitungsanlagen des Gazastreifens und die gezielten Angriffe auf die Wasserversorgung entsprechen der verbrecherischen Absicht der Besatzung, den Menschen im Gazastreifen die lebensnotwendigen Güter vorzuenthalten. Dies zeigt, dass die Besatzung bereit ist, die Zahl der Todesfälle und Krankheiten zu erhöhen, indem sie den Zugang zu Wasser blockiert, was Teil einer systematischen Bemühung ist, die „physische Zerstörung“ der Bevölkerung voranzutreiben.

Die Ergebnisse verweisen auch die internationale Gemeinschaft in die Pflicht, die Besatzung härter zu bestrafen. So ist es beispielsweise dringend erforderlich, den Druck auf die Besatzungsbehörden zu erhöhen, damit sie den Anordnungen des Internationalen Gerichtshofs (IGH) nachkommen. Als Besatzungsmacht ist „Israel“ nach internationalem Recht verpflichtet, den Menschen im Gazastreifen mit allen möglichen Mitteln zu helfen. Dennoch macht sich die Besatzung der Schaffung von Lebensbedingungen schuldig, die die Zerstörung unschuldiger Menschen im Gazastreifen begünstigen, so dass es für große Hilfsorganisationen und internationale Organisationen von entscheidender Bedeutung ist, dass sie die Sanktionen durchsetzen. Dazu gehört auch Norwegen, das vor kurzem eine Resolution der UN-Generalversammlung unterstützt hat, in der der IGH aufgefordert wird, die Verpflichtungen Israels bei der Bereitstellung lebensrettender humanitärer Hilfe in Gaza festzustellen. Norwegen und seine Verbündeten müssen noch viel weiter gehen: nach den von HRW dokumentierten Gräueltaten ernsthafte Sanktionen gegen „Israel“ verhängen und die Besatzung zur Einhaltung der Vorschriften zwingen.

Erst letzten Monat waren die Richter des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) nicht sicher, ob die israelischen Gräueltaten „alle Elemente des Verbrechens gegen die Menschlichkeit der Ausrottung“ erfüllen. Die HRW bestätigt jedoch, dass die israelischen Aktionen tatsächlich Teil einer Massenschlachtkampagne im Gazastreifen waren. Daher erfüllen sie die Kriterien für das Verbrechen gegen die Menschlichkeit der Ausrottung.

Dies ist wichtig, um die strafrechtliche Verantwortung der an der Massenmordkampagne beteiligten Besatzungsbeamten durchzusetzen. HRW bietet eine dringend benötigte Möglichkeit, Druck auszuüben, indem es die Nationen auffordert, Israels“ Kriegsverbrechen offen zu verurteilen, es für seine weitreichenden Menschenrechtsverletzungen und seine schamlose Missachtung internationaler rechtlicher Verpflichtungen zu geißeln. Dies wirft die Frage auf, wie viele Länder „Israels“ Kriegsverbrechen öffentlich anprangern und die Besatzung zwingen, diese zu beenden oder

Die Nationen müssen sich mit ihrer eigenen Doppelmoral in Bezug auf die israelischen Gräueltaten abfinden. Man denke nur an Frankreich, das die Kriegsverbrechen von Besatzungspremier Benjamin Netanjahu gedeckt hat, und an Deutschland, das die Anklage der UN gegen die Besatzung wegen Kriegsverbrechen zurückgewiesen hat. Der HRW-Bericht zeigt, dass „Israels“ Verstoß gegen die Völkermordkonvention von 1948 und sein Vorstoß zur kollektiven Bestrafung tiefgreifend sind. Dies macht einen klaren Unterschied zwischen Staaten, die blind gegenüber Israels“ Völkermord sind, und jenen, die sich weigern, wegzuschauen.

Letztere sollten ihr Gewicht in die Waagschale werfen und die Erkenntnisse von HRW nutzen, um die Ermittlungsmechanismen zu stärken und die Besatzungsverbrecher zu zügeln. Die Menschenrechtsorganisation weist zu Recht darauf hin, dass der erste Schritt, um Israel zur Rechenschaft zu ziehen, darin besteht, dass die Staaten Kriegsverbrechen als Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit als Verbrechen gegen die Menschlichkeit und alle anderen Varianten von Rechtsverletzungen als das verurteilen, was sie wirklich sind.

„Alle Staaten sollten sie [die israelischen Besatzungsbehörden] auffordern, diese Verstöße und Verbrechen sofort einzustellen und mit internationalen Justizorganen, Untersuchungsmechanismen und UN-Sonderverfahren zusammenzuarbeiten“, heißt es in dem Bericht.

Damit eine sinnvolle Rechenschaftspflicht in den Vordergrund rückt, ist es auch Aufgabe der Staaten, ihre Unterstützung und Komplizenschaft bei Israels“ Völkermord einzustellen. Die Besatzung könnte die fortgesetzte Militär- und Waffenhilfe nutzen, um die Zahl der Toten in Gaza zu erhöhen. HRW hat bereits die vorsätzliche Zerstörung der Wasserinfrastruktur als einen der Hauptfaktoren für Tausende möglicher Todesopfer im Gazastreifen genannt. Staaten, die weiterhin auf Militär- und Waffenhilfe drängen, machen sich mitschuldig an „Israels“ Verbrechen und tragen die Schuld für alle Todesopfer, die durch diese Unterstützung verursacht werden.

Aus heutiger Sicht gibt es keine Anzeichen dafür, dass die israelischen Besatzungstruppen (IOF) ihre eklatanten Rechtsverletzungen beenden werden. Man denke nur an ihre kriegerischen Versuche, die Krankenhäuser im Gazastreifen anzugreifen, darunter Kamal Adwan, al-Awda und das indonesische Krankenhaus. Dies sind weitere Gründe für westliche Staaten, einschließlich der EU-Länder, ihren Einfluss auf die Besatzung geltend zu machen, um das Klima der Straffreiheit in Gaza zu beenden. An Beweisen mangelt es nicht: Madrid und Dublin haben die EU aufgefordert, ihr Handelsabkommen mit der Besatzungsmacht zu überprüfen und auszusetzen, wenn „Israel“ sich der Verletzung von Menschenrechten schuldig macht. Der HRW-Bericht enthüllt das Ausmaß der israelischen Gräueltaten, von Hunger über die Verletzung von Wasserrechten bis hin zu Massentötungen, und lässt Brüssel keine Ausrede, um das Abkommen nicht auszusetzen. Dies ist ein absolutes Minimum und längst überfällig.

Letztendlich sind die Erkenntnisse von HRW über „Israels“ völkermörderische Handlungen ein Augenöffner für alle, die darauf versessen sind, israelische Verbrechen zu schützen. Sie sollten die Nationen dazu drängen, Druck auf die Besatzung auszuüben, die Zusammenarbeit mit den Untersuchungsorganen zu verstärken und die Hauptakteure dieser Vernichtungskampagne zur Rechenschaft zu ziehen.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinung von Al mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

Übersetzt mit Deepl.com

