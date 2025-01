BSW-Wahlprogramm Wagenknecht will Bürokratie „entrümpeln“ und kaum noch Asyl

https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/bsw-wahlprogramm-wagenknecht-will-buerokratie-entruempeln-und-kaum-noch-asyl/100098406.html

Das Bündnis Sahra Wagenknecht will Mitte Januar sein Programm vorlegen. Nun sickern erste Details durch. Darunter auch eine schrittweise steigende Vermögenssteuer. 03.01.2025 – 17:51 Uhr

Berlin. Mehr staatliche Eingriffe in die Wirtschaft, mehr Leistungen der Sozialversicherungen, weniger Rüstung und weniger Migration: Das Bündnis Sahra Wagenknecht legt zur Bundestagswahl erstmals ein umfassendes Programm vor, das traditionell linke und rechte Forderungen verbindet. Darüber berichtet die „Welt am Sonntag“. Der 39 Seiten umfassende Entwurf, der am 12. Januar beschlossen werden soll, liegt auch der Deutschen Presse-Agentur vor. Eine Übersicht: