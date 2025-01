https://www.palestinechronicle.com/losses-are-unimaginable-israeli-analysts-offer-somber-reading-of-gaza-war/



Verluste sind „unvorstellbar“: Israelische Analysten ziehen düstere Bilanz des Gaza-Krieges

3. Januar 2025

Die Al-Qassam-Brigaden meldeten eine Reihe von Einsätzen gegen israelische Militärfahrzeuge im Gazastreifen. (Foto: Videoaufnahme)

Von Mitarbeitern der Palestina Chronicle

Israelische Analysten zeichnen ein düsteres Bild des laufenden Gaza-Krieges und verweisen auf hohe Verluste und ungelöste Probleme.

Die palästinensische Bewegung Hamas weigert sich weiterhin, sich im Gazastreifen zu ergeben, und hat laut dem israelischen Analysten Avi Issacharoff „gelernt, auf einen Guerillakrieg umzustellen“.

In einem Artikel, der am Donnerstag in der israelischen Zeitung Yedioth Ahronoth veröffentlicht wurde, erklärte Issacharoff, dass die 162. Division der israelischen Armee im nördlichen Gazastreifen, einschließlich des Flüchtlingslagers Jabaliya, operiert, um die Infrastruktur der Hamas zu zerstören.

„Das große Problem ist, dass man dazu jedes Haus angreifen muss, das im Verdacht steht, Tunnel oder feindliche Aktivitäten zu enthalten“, sagte er.

Der Analyst beschrieb den nördlichen Gazastreifen als ein Katastrophengebiet mit leeren Straßen und kaum noch streunenden Hunden, da selbst diese keine Nahrung finden.

Vor über drei Monaten begann Israel eine groß angelegte Militäroffensive in Jabaliya, die Zehntausende von Palästinensern vertrieb, unzählige Gebäude zerstörte und zahlreiche Opfer forderte.

Die Palästinenser haben Israel beschuldigt, das Gebiet besetzen zu wollen, es in eine Pufferzone zu verwandeln und die Bewohner durch unerbittlichen Beschuss und eine strenge Belagerung, die ihnen Nahrung, Wasser und Medikamente vorenthält, zur Flucht zu zwingen.

Issacharoff zufolge zahlt die israelische Armee jedoch auch im nördlichen Gazastreifen einen hohen Preis für den erbitterten palästinensischen Widerstand. „Der Preis, den die Generation der jungen Kämpfer in diesem Krieg mit Leib und Seele bezahlt, ist unvorstellbar“, schrieb er.

Dem Analysten zufolge gibt es für die israelische Armee in Gaza drei Hauptprobleme:

Erstens würde es Monate dauern, den nördlichen Gazastreifen allein zu räumen“.

Zweitens: Die israelischen Verluste sind beträchtlich. „Erst vor ein paar Wochen“, schrieb er, “ging eine Truppe von 12 Soldaten unseres Samson-Bataillons in den Einsatz und fing eine RPG-Rakete ab. Vier Soldaten wurden auf der Stelle getötet.“

Drei, so Issacharoff, „Hamas zeigt keine Anzeichen von Kapitulation“.

„Selbst in den nördlichen Städten des Gazastreifens wird weiterhin versucht, Raketen auf Israel abzufeuern, ebenso wie Versuche, Soldaten durch kleine Gruppen von drei oder vier Terroristen (Widerstandskämpfer – PC) oder vielleicht noch weniger zu verletzen“, so der Analyst.

Dem Bericht zufolge gewinnt die Hamas in den Gebieten, in denen die israelische Armee nicht vor Ort ist, die zivile und militärische Kontrolle zurück. In Gaza-Stadt, das nur zwei Kilometer südlich von Jabaliya liegt, „hat die Organisation sowohl ihre Regierungsfähigkeiten als auch ihr militärisches Kommando effektiv wiederhergestellt“.

Issacharoffs Äußerungen decken sich mit einer anderen Analyse, die der ehemalige Oberstleutnant Amiut Yagur am Donnerstag in Maariv veröffentlichte.

Yagur zufolge beweist die israelische Militäraktivität im nördlichen Gazastreifen „ohne jeden Zweifel … dass Israel auch im Bereich der militärischen Fähigkeiten noch nicht fertig ist und die Hamas noch nicht besiegt hat“.

Yagur stellte fest, dass es eine „unerträgliche Kluft“ zwischen Israels „Wahrnehmung der Realität (die mit einer Prise Wunschdenken vermischt ist) und der Realität vor Ort gibt.“

(The Palestina Chronicle)

