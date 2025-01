https://consortiumnews.com/2025/01/05/acclaimed-australian-journalist-accused-of-anti-semitism-awaits-zionist-federations-next-move/



Bekannte australische Journalistin, die des „Antisemitismus“ beschuldigt wird, wartet auf den nächsten Schritt der Zionistischen Föderation

Von Joe Lauria

Sonderbeitrag für Consortium News

5. Januar 2025

Mary Kostakidis hat versucht, den Streit mit der Zionistischen Föderation durch eine Erklärung am X. zu beenden, aber das hat zu einer neuen Runde der Auseinandersetzung geführt, berichtet Joe Lauria.

Mary Kostakidis zu Gast bei CN Live!, wo sie häufig zu Gast ist. (CN Live!)

Mary Kostakidis, eine der bekanntesten Journalistinnen Australiens, die von der Australian Zionist Federation des „Antisemitismus“ beschuldigt wurde, hat versucht, die Pattsituation mit der Organisation zu beenden, indem sie sich für die Not entschuldigte, die ihre kritische Berichterstattung über Israel fälschlicherweise verursacht haben könnte.

Der CEO der Federation, Alon Cassuto, reichte im vergangenen Juli bei der australischen Menschenrechtskommission eine Beschwerde über zwei Retweets von Kostakidis aus dem Januar 2024 ein, die beide ein Video einer Rede des inzwischen ermordeten Hisbollah-Führers Hasan Nasrallah enthalten, in der er angeblich zur ethnischen Säuberung Israels aufrief.

In dem von Kostakidis retweeteten Video sagt der verstorbene Hisbollah-Führer: „Hier habt ihr keine Zukunft, und vom Fluss bis zum Meer gehört das Land Palästina dem palästinensischen Volk und nur dem palästinensischen Volk …“

Über diesem Nasrallah-Zitat in einem ihrer Retweets schrieb Kostakidis: “Die israelische Regierung bekommt etwas von ihrer eigenen Medizin. Israel hat etwas begonnen, das es mit diesem Völkermord nicht beenden kann.“

Cassuto behauptet, dies sei „antisemitisch“ und fordert Kostakidis, die lange Zeit Moderatorin der SBS-Abendnachrichten war, auf, sich zu entschuldigen, die angeblich anstößigen Materialien aus ihrem X-Account zu entfernen, zu versprechen, in Zukunft keine ähnlichen Tweets mehr zu posten und seine Anwaltskosten zu übernehmen.

Die beiden Seiten begannen mit einem Schlichtungsverfahren, das jedoch letzten Monat in eine Sackgasse geriet. Dies veranlasste Kostakidis, am Donnerstag eine Erklärung auf X zu veröffentlichen, obwohl es keine Einigung gab. Sie sagte:

„Vor sechs Monaten wurde eine Beschwerde gegen mich gemäß 18c des Gesetzes gegen Rassendiskriminierung eingereicht, wegen Beiträgen, die ich auf X gepostet hatte, in denen ich eine Rede des Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah geteilt hatte. Eine Reihe von höchst diffamierenden und grundlosen Kommentaren wurden von mehreren Parteien um die Zeit der Einreichung herum über mich abgegeben.

Am 11. Dezember nahm ich an einem Schlichtungsgespräch mit dem Beschwerdeführer bei der Australian Human Rights Commission teil. Die Angelegenheit führte zu keiner Einigung.

Daher habe ich beschlossen, die folgende Erklärung zu meinen Beiträgen zu Nasrallahs Rede, dem Vorwurf und den Anschuldigungen, ich sei ein Antisemit, zu veröffentlichen, in der Hoffnung, dass damit alle Streitigkeiten beigelegt werden.

„Ich verurteile Antisemitismus und Rassismus jeglicher Art.

Ich habe den Inhalt der Rede von Hassan Nasrallah, die ich am 4. und 13. Januar 2024 auf meinem X-Konto geteilt habe, nicht gebilligt und tue dies auch jetzt nicht. Ich akzeptiere, dass einige seiner Kommentare als antisemitisch angesehen werden können, aber das ist kein Hindernis, sie zu melden.

Den Juden und/oder Israelis in Australien, die meine Beiträge als Zustimmung aufgefasst haben, tut es mir leid, dass ich sie verletzt, in Bedrängnis und Schmerz gebracht habe.“

Alon Cassuto, CEO der Australian Zionist Federation, auf einer Pressekonferenz am 14. Juli 2024, auf der er Maßnahmen gegen Mary Kostakidis ankündigte. (Australian Zionist Federation/YouTube)

Cassuto antwortete am nächsten Tag auf X:

„Im Juli 2024 reichte ich bei der australischen Menschenrechtskommission eine Beschwerde gegen die ehemalige Journalistin Mary Kostakidis ein, nachdem sie einen Aufruf des Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah geteilt hatte, in dem er dazu aufrief, Juden „vom Fluss bis zum Meer“ ethnisch zu säubern.

Diese Rhetorik einer verbotenen Terrororganisation stellt eine rechtswidrige Hassrede dar, die unsere Gemeinschaft zutiefst beleidigt und einschüchtert. Gestern entschuldigte sich Frau Kostakidis für den von ihr verursachten Schaden und räumte ein, dass der Inhalt der von ihr erneut veröffentlichten Rede von Nasrallah antisemitisch war.

Sie tat dies, während sie weiterhin regelmäßig zutiefst beleidigende Inhalte veröffentlichte, darunter Verschwörungstheorien über die in Brand gesetzte Adass-Synagoge in Melbourne. Daher überlege ich mir meine Optionen.

Lassen Sie uns klarstellen, was die Aussage von Frau Kostakidis aussagt: Als Hassan Nasrallah erklärte: „Hier habt ihr keine Zukunft. Vom Fluss bis zum Meer ist Palästina nur für die Palästinenser bestimmt“, war das antisemitische Hassrede. Solche Aufrufe in Australien zu wiederholen, stellt eine rechtswidrige Hassrede dar.“

Kostakidis antwortete Cassuto in einer E-Mail-Erklärung an Consortium News, die sie am Sonntag in einem Tweet weiter ausführte. Sie ging auf eine Erklärung von Nasrallahs Äußerungen ein und sagte, dass sowohl Cassutos Antwort als auch ein Artikel in der Zeitung The Australian falsch seien. Sie schrieb:

„Ein Fehler, den beide gemacht haben, ist, dass sie glauben, ich hätte mich für meinen Beitrag entschuldigt, was nicht der Fall ist – ich habe mich für die dadurch verursachte Bedrängnis und Verletzung entschuldigt. Das ist ein großer Unterschied, und ich bin überrascht, dass The Australian die Erklärung nicht verstanden hat.

Eine Entschuldigung für den Beitrag wäre ein Eingeständnis, dass ich die Rede nicht hätte posten sollen, und dass ich sozusagen nicht erneut beleidigen würde. Das ist nicht der Fall. Journalismus kann nicht darauf zugeschnitten werden, keine Anstoß zu erregen. In diesem Fall hat der Beschwerdeführer eine Entschädigung für verletzte Gefühle beantragt, was gesetzlich zulässig ist.

Alon Cassuto behauptet, Nasrallahs Rede sei rechtswidrig gewesen und sein Aufruf sei rechtswidrig gewesen, was impliziert, dass mein Beitrag rechtswidrig war. Ich stimme beiden Behauptungen nicht zu.

Ein weiterer Fehler in seiner Auslegung meiner Aussage besteht darin, dass ich den Auszug aus Nasrallahs Rede als „antisemitisch“ akzeptiert hätte. Ich habe tatsächlich gesagt, dass einige seiner Kommentare „als antisemitisch angesehen werden könnten“. Das ist umstritten, und zwar aus folgendem Grund:

In dem von mir geposteten Ausschnitt aus der Rede forderte Nasrallah nicht, dass alle Juden das Land verlassen sollten. Er forderte eindeutig, dass Doppelpassinhaber das Land verlassen sollten. Das ist ein wichtiger Unterschied und trifft den Kern des Nahostkonflikts.

Er protestiert gegen die langfristigen Umstände, die zum Völkermord geführt haben – den Versuch, muslimische Palästinenser durch demografische Manipulation zu vertreiben, mit der Massenvertreibung von dort geborenen Palästinensern (die dadurch staatenlos wurden), ohne Rückkehrrecht und mit doppelter Staatsbürgerschaft für Juden, die überall auf der Welt geboren wurden (und, wie wir wissen, regelmäßigen Massakern, die Israel als „Rasenmähen“ bezeichnet).

Darüber hinaus hat der Hisbollah-Führer in dem halbstündigen Interview, das Julian Assange vor einigen Jahren mit Nasrallah führte, seine Vision von einem gerechten Frieden dargelegt: ein Staat, in dem Juden, Muslime und Christen „in einem demokratischen Staat in Frieden leben“ – mit gleichen Rechten zusammenleben. Ist das antisemitisch? Es ist sicherlich antiisraelisch. Ist es illegal, antiisraelisch zu sein?

Hassan Nasrallah während einer Diskussion mit iranischen Beamten im Jahr 2019. (Khamenei.ir, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Das ist der Kern des Vorstoßes, Antisemitismus neu zu definieren, um Kritik oder Ablehnung des Apartheidstaates einzubeziehen, der derzeit einen Völkermord begeht.

Was den Vorwurf des Satzes „Vom Fluss zum Meer“ betrifft, so verwendet auch Israel diesen Satz, der gesetzlich verankert ist – Souveränität nur für Juden vom Fluss bis zum Meer, und das war die erklärte Politik der Likud-Partei seit ihrer Gründung.

Zionisten nehmen Anstoß an jeder anderen Partei, die es wagt, Behauptungen aufzustellen, die sie als ihr eigenes, exklusives, gottgegebenes Recht betrachten. Dies ist nicht das, was Israel 1948 gewährt wurde, und sie haben seitdem jede UN-Resolution in Bezug auf ihren schleichenden Landraub ignoriert.

Seit diese Klage gegen mich eingereicht wurde, hat der Internationale Gerichtshof zwei Feststellungen/Anordnungen erlassen, in denen die Illegalität der Besetzung bestätigt wird, und es wurden Haftbefehle des Internationalen Strafgerichtshofs ausgestellt. Israel und seine Unterstützer haben den Internationalen Gerichtshof, den Internationalen Strafgerichtshof, den UN-Generalsekretär, den UN-Berichterstatter, Amnesty International, Human Rights Watch, B’Tselem und den Papst unter anderem als Antisemiten eingestuft, sodass ich mich in guter Gesellschaft befinde. …

Wir alle haben die weitaus schlimmeren Kommentare israelischer Politiker in Bezug auf die Palästinenser geteilt – Drohungen, die sie tatsächlich in die Tat umsetzen.

Können Sie sich vorstellen, wie verzweifelt palästinensische Australier über die Kommentare israelischer Politiker sind? Niemand macht sich darüber Gedanken. Palästinenser auf der ganzen Welt müssen sich um mehr als nur ihre eigenen Gefühle sorgen. Ihre Familien könnten unter Trümmern begraben sein, die in der wahrscheinlich jetzt völlig unzureichenden Zahl der Todesopfer nicht berücksichtigt sind.“

Der Ball liegt nun im Feld der Föderation. Während Cassuto eine scheinbar kompromisslose Antwort auf Kostakidis‘ Angebot, den Streit zu beenden, gab, sagte er: „Ich überlege mir meine Optionen.“

Der Konflikt zwischen ihnen ist äußerst bedeutsam. Kann ein Journalist unter den gegenwärtigen Umständen über kritische, sogar kontroverse Äußerungen über das Verhalten Israels bei dem andauernden Völkermord, den es begeht, berichten, ohne Angst haben zu müssen, das Gesetz zu brechen, weil er eine Gruppe beleidigt?

Kann ein Journalist kommentieren, dass die „israelische Regierung ihre eigene Medizin zu schmecken bekommt. Israel hat mit diesem Völkermord etwas begonnen, das es nicht beenden kann“, ohne vor Gericht gezerrt zu werden? Werden die Redefreiheit und die Pressefreiheit in sklavischer Hingabe an einen Staat geopfert, der Schutz verlangt, während er die schlimmsten Verbrechen der Menschheit begeht?

Einige dieser Fragen könnten durch das Ergebnis des Falls Kostakidis-Zionist Federation beantwortet werden.

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für The Wall Street Journal, Boston Globe und andere Zeitungen, darunter The Montreal Gazette, die Londoner Daily Mail und The Star of Johannesburg. Er war investigativer Reporter für die Londoner Sunday Times, Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Laufbahn als 19-jähriger freier Mitarbeiter für The New York Times. Er ist Autor von zwei Büchern, A Political Odyssey, zusammen mit Senator Mike Gravel, mit einem Vorwort von Daniel Ellsberg, und How I Lost By Hillary Clinton, mit einem Vorwort von Julian Assange.

Übersetzt mit Deepl.com

