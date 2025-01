https://countercurrents.org/2025/01/public-order-in-gaza-undermined-by-israel-euro-med-monitor-denounces-actions-of-masked-gangs/



Öffentliche Ordnung in Gaza durch Israel untergraben; Euro-Med Monitor verurteilt Aktionen maskierter Banden

in Palästina

von Euro-Med Human Rights Monitor

06. Januar 2025

Die Erlaubnis der israelischen Armee an organisierte Banden, Gebiete unter ihrer Kontrolle zu infiltrieren, um humanitäre Hilfe zu plündern, hat Chaos ausgelöst und den Aufstieg bewaffneter Gruppen begünstigt (Archivfoto: AFP)

Palästinensisches Gebiet – Im Rahmen seines andauernden Völkermords an den Palästinensern im Gazastreifen versucht Israel, die Sicherheits- und Justizstrukturen in der Enklave zu zerstören, indem es die öffentliche Ordnung untergräbt. Israels unmenschliche Strategie zielt darauf ab, die gegenseitige Vernichtung der Palästinenser zu garantieren, ohne selbst direkte militärische Maßnahmen zu ergreifen.

Um im Rahmen ihres Völkermordkrieges Chaos und Unsicherheit zu verbreiten und katastrophale Bedingungen zu schaffen, die zur Vernichtung der Palästinenser im gesamten Gazastreifen führen werden, hat die israelische Armee versucht, Mitglieder der Sicherheits- und Zivilpolizei sowie Personen, die sich für die Koordinierung der Einfuhr humanitärer Hilfsgüter einsetzen, ins Visier zu nehmen. Seit Beginn des Völkermords am 7. Oktober 2023 hat Israel Mitglieder dieser Gruppen oder Teams ins Visier genommen, während sie ihren Beitrag leisten und sogar, während sie sich in ihren Häusern oder Unterkünften aufhalten.

Der Zustand des Chaos, der durch den Zusammenbruch des Sicherheitssystems verursacht wurde, weil die israelische Armee organisierten Banden den Zutritt zu den von ihr kontrollierten Gebieten gestattete, um dort humanitäre Hilfsgüter zu stehlen, hat zu einer besorgniserregenden Zunahme bewaffneter Gruppen geführt. Diese Gruppen bestehen aus maskierten Personen, die unter verschiedenen Vorwänden, darunter „Verteidigung der Hilfe“, koordinierte Angriffe gegen Zivilisten durchführen und dabei die durch das Völkerrecht garantierten Grundrechte und die Würde der Zivilbevölkerung auf schändliche Weise verletzen.

Aufgrund des Chaos und des Zusammenbruchs des Sicherheitssystems im Gazastreifen haben einige Familien damit begonnen, Streitigkeiten untereinander mit Waffen zu regeln. Dies hat zu einer Zunahme individueller Vergeltungsmaßnahmen und zur Ausbreitung von Streitigkeiten und Rache mit illegalen Mitteln geführt.

Abgesehen davon, dass dies einen eklatanten Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht darstellt, verschlimmert Israels Vorgehen die bereits katastrophale humanitäre Lage der Bevölkerung. Israels 15-monatiger Völkermord in Gaza hat die zivile Infrastruktur systematisch zerstört, politische Institutionen untergraben und das Leid der Zivilbevölkerung auf eine Weise verstärkt, wie es Gaza noch nie zuvor erlebt hat.

Das Euro-Med Monitor-Team vor Ort hat zahlreiche Fälle dokumentiert, in denen anonyme maskierte Männer Personen in Handschellen legten und sie tätlich angriffen oder auf sie schossen – unter dem Vorwand, diese Personen seien in Diebstähle, Angriffe auf Privateigentum und Hilfsfahrzeuge oder in den Handel mit gestohlenen Waren verwickelt – und sie entweder schwer schlugen oder ihnen in die Gliedmaßen schossen. Diese Handlungen finden außerhalb des Rechtssystems statt, d. h. ohne rechtliche Verfahren zum Schutz der Rechte der Angeklagten, einschließlich ihres Rechts auf eine Untersuchung der gegen sie erhobenen Anschuldigungen. Dies ist eine eklatante Verletzung der Grundrechte und der Menschenwürde und stellt einen gravierenden Mangel an Gerechtigkeit dar.

Die systematische israelische Ausrichtung auf die Polizei und die Sicherheitssysteme im Gazastreifen macht es unerlässlich, wirksame Mechanismen zur Kontrolle der Sicherheit und zur Wahrung des Friedens in der Gemeinschaft zu finden. Alle Maßnahmen müssen jedoch innerhalb der genehmigten rechtlichen Rahmenbedingungen umgesetzt werden, um die Achtung der Menschenwürde und den Schutz der Grundrechte ohne jegliche Verstöße oder Übertretungen zu gewährleisten.

Die oben genannten Verstöße sind Teil einer gezielten israelischen Strategie zur Zerstörung des Sicherheits- und Justizsystems im Gazastreifen durch die Bombardierung offizieller und provisorischer Polizeistationen, Justizbehörden sowie von Polizeibeamten und -mitarbeitern, einschließlich des örtlichen Sicherheitspersonals, das private Unternehmen oder zivile Ausschüsse vertritt. Ein weiteres Beispiel für Verstöße ist die gezielte Bombardierung palästinensischer Gerichte und Gefängnisse durch von Israel unterstützte Banden, um Chaos zu stiften und die Stabilität zu untergraben.

Die häufigen Angriffe der israelischen Besatzungsarmee auf Polizeibeamte oder ihre provisorischen Kontrollpunkte beeinträchtigen nicht nur die Fähigkeit der Polizei, die innere Sicherheit aufrechtzuerhalten, sondern schüren auch Angst in der Bevölkerung und halten sie davon ab, diese Kontrollpunkte zu nutzen, um Beschwerden einzureichen. Dies fördert die Anwendung von Gewalt und erhöht die Tendenz der Menschen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, was die ohnehin schon geschwächte Sicherheitslage weiter destabilisiert.

Es ist von entscheidender Bedeutung, die Werte der Gerechtigkeit und Menschenwürde zu wahren und sicherzustellen, dass diejenigen, die verdächtigt werden, diese Werte zu verletzen, menschlich und diszipliniert behandelt werden.

Die Behörden des Gazastreifens und die relevanten palästinensischen Fraktionen, insbesondere die Hamas, sind verpflichtet, diese Situation zu regeln und sicherzustellen, dass alle Parteien, die mit der Aufrechterhaltung der Sicherheit der Gemeinschaft beauftragt sind, das Gesetz befolgen und die Menschenwürde respektieren. Die internationale Gemeinschaft muss jedoch mehr Druck auf Israel ausüben, damit es aufhört, das Justizsystem und die Polizei des Gazastreifens anzugreifen, die lebenswichtige zivile Institutionen sind. Die Beendigung des Völkermordes durch Israel und all seiner Erscheinungsformen, einschließlich direkter und indirekter Handlungen, die auf die systematische Ausrottung des palästinensischen Volkes abzielen, ist die radikale Lösung für alle humanitären Krisen in der Enklave.

Euro-Med Monitor betont, dass Gerechtigkeit und Würde für das palästinensische Volk nur erreicht werden können, wenn den anhaltenden Verbrechen und Verstößen Israels ein Ende gesetzt wird.

Euro-Med Human Rights Monitor ist eine unabhängige Organisation mit Sitz in Genf und Regionalbüros in der gesamten MENA-Region und in Europa.

