https://www.middleeasteye.net/news/israel-targets-senior-hezbollah-leader-beirut-air-strike Israel tötet Hisbollah-Führer Ibrahim Aqil und sieben weitere bei Anschlag in Beirut Von Josephine Deeb in Beirut

Israel tötet Hisbollah-Führer Ibrahim Aqil und sieben weitere bei Anschlag in Beirut

Von Josephine Deeb in Beirut

20. September 2024

Libanesische Sicherheitsquelle bestätigt Tod des Kommandanten gegenüber MEE, nachdem bei dem Angriff 59 Menschen in einem dicht besiedelten Wohnviertel verwundet wurden

Menschen inspizieren den Ort eines israelischen Angriffs in einem südlichen Vorort von Beirut, Libanon, am 20. September 2024 (Reuters/Mohamed Azakir)

Israel hat am Freitag bei einem Luftangriff auf ein dicht besiedeltes Wohnviertel in Beirut den hochrangigen Hisbollah-Kommandeur Ibrahim Aqil und mindestens sieben weitere Menschen getötet.

Eine libanesische Sicherheitsquelle teilte Middle East Eye mit, dass Aqil bei dem Angriff getötet worden sei. Aqil war seit der Tötung von Fuad Shukr bei einem israelischen Angriff auf Beirut im Juli der zweite Kommandeur der Hisbollah.

Der Zivilschutz im Libanon gab an, dass bei dem Angriff zwei Gebäude im Stadtteil Jamous einstürzten. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden mindestens acht Menschen getötet und 59 verletzt.

Die Hisbollah gab an, als Reaktion darauf das Hauptquartier des Geheimdienstes im Nordlibanon mit Raketen angegriffen zu haben, einen Ort, der ihrer Meinung nach „für Attentate verantwortlich“ sei.

Der libanesische Premierminister Najib Mikati sagte, der israelische Angriff auf Beirut zeige, dass Israel „keinen Wert auf humanitäre, rechtliche oder moralische Überlegungen legt“.

Die Vereinigten Staaten haben ein Kopfgeld von 7 Millionen US-Dollar auf Aqil ausgesetzt und werfen ihm vor, an der Bombardierung der US-Botschaft in Beirut im Jahr 1983 beteiligt gewesen zu sein, bei der 63 Menschen getötet wurden, sowie an dem Angriff auf die US-Marinekaserne im Libanon im selben Jahr, bei dem 241 weitere Menschen getötet wurden.

Der seit einem Jahr andauernde Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah erreichte diese Woche einen neuen Höhepunkt, als bei zwei israelischen Überraschungsangriffen Tausende von Pagern und Handfunkgeräten zur Explosion gebracht wurden.

Bei den Explosionen wurden 37 Menschen getötet, darunter zwei Kinder, und Tausende weitere wurden verletzt – viele davon schwer.

Am Donnerstag bombardierten israelische Kampfflugzeuge den Süd- und den Ostlibanon mit Luftangriffen, während Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah in einer Rede Rache schwor und darauf bestand, dass seine Bewegung die Palästinenser in Gaza niemals im Stich lassen würde.

Dieser jüngste Konflikt zwischen den Israelis und der Hisbollah, die aus dem Widerstand gegen die israelische Besetzung des Südlibanons von 1982 bis 2000 hervorgegangen ist, begann am Tag nach dem von der Hamas geführten Angriff auf Südisrael am 7. Oktober.

Die Hisbollah hat erklärt, dass sie keinen großen Krieg mit Israel will und ihre Raketen- und Artillerieangriffe einstellen wird, die sie als Solidaritätsbekundung für die unter Beschuss stehende Bevölkerung in Gaza bezeichnet, sobald sich die Hamas und die israelische Regierung auf einen Waffenstillstand in der palästinensischen Enklave geeinigt haben.

Hunderte Libanesen wurden bei den Kämpfen getötet, darunter viele Zivilisten, die neben Hisbollah-Kämpfern getötet wurden, sowie Dutzende Israelis. In Gaza hat das israelische Militär mehr als 40.000 Palästinenser getötet.

Russland, Jordanien und Ägypten haben alle erklärt, dass die Angriffe Israels in dieser Woche ein Versuch seien, den Nahen Osten in einen größeren regionalen Krieg zu ziehen.

Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte …

