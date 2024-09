https://www.middleeastmonitor.com/20240920-norway-opens-probe-into-norwegian-owned-firm-in-bulgaria-linked-to-pager-blasts-in-lebanon/



Norwegen leitet Untersuchung gegen norwegisches Unternehmen in Bulgarien ein, das mit Pager-Explosionen im Libanon in Verbindung gebracht wird

20. September 2024

Dieses Foto zeigt den Eingang eines Gebäudes, in dem sich Berichten zufolge das Unternehmen Norta Global befindet, in Sofia, am 19. September 2024. [NIKOLAY DOYCHINOV/AFP

Die norwegische Polizei hat eine Voruntersuchung gegen ein bulgarisches Unternehmen eingeleitet, das einem norwegischen Staatsbürger gehört. Dies steht im Zusammenhang mit den Pager-Explosionen im Libanon, bei denen mindestens 37 Menschen getötet und über 3.200 verletzt wurden. Dies geschah in zwei Wellen von Explosionen von Kommunikationsgeräten und Funkgeräten, wie lokale Medien am Freitag berichteten, berichtet Anadolu Agency.

Der Polizeibezirk Oslo gab bekannt, dass er eine Untersuchung der norwegischen Verbindung zu dem Vorfall eingeleitet hat, der sich am Dienstag und Mittwoch im Libanon ereignete.

„Wir können bestätigen, dass die Polizei Voruntersuchungen zu den bekannt gewordenen Informationen eingeleitet hat und kontinuierlich mögliche Maßnahmen prüft“, wurde der Einsatzleiter Alexander Osterhaug vom nationalen Sender NRK zitiert.

Laut dem Medienbericht ist das norwegische Unternehmen in der bulgarischen Hauptstadt Sofia registriert.

Bisher deuten die Hinweise in dem Fall auf Taiwan, Ungarn, Bulgarien und jetzt Norwegen hin.

LESEN: Batterien von libanesischen Walkie-Talkies enthielten PETN-Sprengstoff – libanesische Quelle

Anfang dieser Woche wurde in einem ungarischen Nachrichtenbericht behauptet, dass das in Sofia ansässige Unternehmen Norta Global am Verkauf von Pagern an die im Libanon ansässige Hisbollah beteiligt war.

Die bulgarische Spionageabwehr DANS hat jedoch keine Verbindung zwischen dem Land und den jüngsten Explosionen von drahtlosen Kommunikationsgeräten im Libanon und in Syrien festgestellt, wie die staatlichen Medien am Freitag berichteten.

Sowohl die Hisbollah als auch die libanesische Regierung haben Israel für die gut geplanten Explosionen verantwortlich gemacht.

Bisher hat Israel nicht auf die tödlichen Angriffe reagiert. Selbst das Büro des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu distanzierte sich von einem Beitrag seines Beraters Topaz Luk auf X, in dem angedeutet wurde, dass Tel Aviv für die Explosionen verantwortlich sei.

Mehrere Länder verurteilten die Pager-Explosionen und bekundeten ihre Solidarität mit dem Libanon, während internationale Menschenrechtsorganisationen, darunter Human Rights Watch, davor warnten, dass solche Angriffe das Leben von Zivilisten gefährden und gegen Kriegsrecht verstoßen.

Die Massenexplosion von Pagern erfolgte inmitten eines Austauschs grenzüberschreitender Angriffe zwischen der Hisbollah und Israel vor dem Hintergrund einer brutalen israelischen Offensive im Gazastreifen, bei der nach einem Angriff der Hamas im vergangenen Oktober über 41.300 Menschen, hauptsächlich Frauen und Kinder, getötet und über 95.000 weitere verletzt wurden.

Am Freitag zuvor hatte der norwegische Außenminister Espen Barth Eide zur Zurückhaltung aufgerufen. „Ich spreche den Zivilisten im Libanon und in der gesamten Region, die jetzt in Angst leben, mein tief empfundenes Mitgefühl aus.

Ich rufe alle Parteien auf, größtmögliche Zurückhaltung zu üben“, schrieb er auf X

Am Donnerstagabend bombardierte Israel neue Ziele im Libanon und führte damit den intensivsten Angriff auf das Land seit Ausbruch des Gaza-Krieges durch.

„Was hier geschieht, ist eine Bedrohung für den internationalen Frieden und die Sicherheit„, sagte Eide am Freitag gegenüber NRK.

„Die israelische Führung sagt jetzt ganz deutlich, dass sie den Krieg in den Libanon tragen will. Dann werden wir die Eskalation bekommen, die wir schon lange befürchtet haben“, betonte er.

LESEN: Hack von Hisbollah-Geräten enthüllt dunkle Ecken der asiatischen Lieferketten

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …