Menschen mit palästinensischen Fahnen und Bannern versammeln sich trotz des starken Regens am 14. Oktober 2023 auf dem Lafayette Square gegenüber dem Weißen Haus in Washington, USA, zu einer Demonstration zur Unterstützung der Palästinenser, zu der die Nichtregierungsorganisation „American Muslims for Palestine“ (AMP) aufgerufen hat. (Celal Güneş – Anadolu Agency)

LIVE UPDATES: Völkermord in Gaza – Zivilisten, Kinder und medizinisches Personal sind die Ziele

17. Oktober 2023

vor 11 Minuten

Spanischer Minister sagt, Netanjahu sollte wegen Kriegsverbrechen vor den IStGH gebracht werden

Aktualisiert: vor 4 Minuten

vor 25 Minuten

UNRWA: Die Wasserversorgung in Gaza ist derzeit ein ernstes Problem, und die Menschen werden an Dehydrierung sterben.

Ein Mann trinkt Wasser aus einem Brunnen, während die Menschen Kisten mit sauberem Wasser aus einem Spender füllen. Grund dafür ist die Wasserknappheit nach der Unterbrechung der Wasserzufuhr von Israel nach Gaza in Deir-Al Balah, Gaza, am 15. Oktober 2023.

vor 36 Minuten

UNRWA: Israel beschießt weiterhin den südlichen Gazastreifen, obwohl es die Menschen aufgefordert hat, diesen zu evakuieren, nachdem es ihn als sichere Zone bezeichnet hatte.

vor 41 Minuten

Hamas fordert internationale Medien auf, Behauptungen gegen den palästinensischen Widerstand zu überprüfen

Angesichts der falschen Behauptungen, die von den westlichen Medien verbreitet werden, rufen wir die westlichen Medien auf, die Fakten zu überprüfen, bevor sie Fehlinformationen und Fake News aus den Quellen der faschistischen israelischen Besatzung berichten.

vor einer Stunde

Hamas: Israel hat bei politischen und militärischen Erfolgen in Gaza „kläglich versagt

Das Mitglied des Politbüros der Hamas, Izzat Al-Rishq, sagte, die israelische Besatzungsarmee habe bei ihrer Aggression gegen den Gazastreifen „kläglich versagt“, was politische und militärische Erfolge angeht.

In seinen gestrigen Erklärungen gegenüber Quds Press wies Al-Rishq darauf hin, dass die israelische Besatzung auch nach dem zehnten Tag der Schlacht um die Al-Aqsa-Flut nichts anderes tun könne, als die Infrastruktur im Gazastreifen zu zerstören, Häuser über ihren Bewohnern abzureißen und weitere grausame Massaker an wehrlosen Zivilisten, vor allem Frauen und Kindern, zu begehen.

vor 2 Stunden

Ägypten bereitet Krankenhäuser im Sinai für die Aufnahme von Verwundeten aus dem Gazastreifen vor

Generalmajor Dr. Mohamed Abdel Fadil Shousha, Gouverneur des Nordsinai, empfing gestern den ägyptischen Gesundheitsminister Dr. Khaled Abdel Ghaffar in der Stadt Bir Al-Abd anlässlich seines Besuchs im Gouvernement Nordsinai.

Der Gouverneur betonte, dass der Besuch des Gesundheitsministers die Inspektion mehrerer Krankenhäuser im Gouvernement sowie die Inspektion von Ambulanzeinheiten umfasste, um die Bereitschaft der Krankenhäuser zur Aufnahme von Verwundeten und zur Erfüllung spezieller Anforderungen im Zusammenhang mit dem Gesundheits- und Medizinsektor im Nordsinai sicherzustellen.

Der Gouverneur sorgte dafür, dass die Bereitschaft der Krankenhäuser und medizinischen Einrichtungen erhöht wurde, indem er Notfallmedikamente und Blutkonserven bereitstellte und die Krankenhäuser mit medizinischem Personal für die Aufnahme palästinensischer Verwundeter aus dem Gazastreifen unterstützte.

vor 2 Stunden

PM: Malaysia bleibt stark, während der Druck zur Verurteilung der Hamas zunimmt

Der Leiter des politischen Büros der Hamas, Ismail Haniyeh, erhielt einen Anruf vom malaysischen Premierminister Anwar Ibrahim, der „Malaysias Unterstützung und Solidarität mit dem palästinensischen Volk und mit Gaza im Kampf um die Al-Aqsa-Flut“ zum Ausdruck brachte.

Wie die Hamas-Bewegung gestern in einer Presseerklärung mitteilte, betonte Ibrahim, dass Malaysia sich weigere, auf den Druck zu reagieren, den der Westen auf das Land ausübe, um es zu einer Verurteilung der Hamas zu bewegen.

vor 2 Stunden

Gaza-Streifen: 371 Massaker von Israel an palästinensischen Familien begangen

Wie das Medienbüro der Regierung in Gaza gestern mitteilte, hat die israelische Besatzung seit Beginn der Aggression gegen den Gazastreifen am 7. Oktober 371 Massaker an palästinensischen Familien verübt, deren Häuser ohne Vorwarnung oder Vorankündigung über den Köpfen ihrer Bewohner bombardiert wurden. 1.981 Menschen, vor allem Kinder und Frauen, sind dabei ums Leben gekommen.

Aktualisiert: vor einer Stunde

vor 2 Stunden

Kein Frieden ohne Gerechtigkeit: Gaza hat gerade einen 20 Jahre alten israelischen Plan zunichte gemacht

Israel hatte den perfekten Plan für Gaza – eigentlich für alle Palästinenser – als es 2005 beschloss, seine Streitkräfte um den besetzten Gazastreifen zu verlegen.

Trotz der damaligen Erklärungen israelischer Beamter, dass der „Rückzugsplan“ darauf abzielte, Israels rechtliche und andere Verantwortlichkeiten von seiner Rolle als Besatzer zu trennen, sah die tatsächliche Geschichte anders aus.

vor 4 Stunden

Israelische Medien: 5-stündiger humanitärer Waffenstillstand ab 9 Uhr

Unbestätigten Berichten in den israelischen Medien zufolge beginnt um 9 Uhr Ortszeit eine fünfstündige humanitäre Waffenruhe, um Ausländern die Ausreise aus dem Gazastreifen über den Grenzübergang Rafah zu Ägypten zu ermöglichen.

Berichten zufolge treffen in dieser Zeit Hilfsgütertransporte am Grenzübergang ein, um in die Enklave zu gelangen.

Eine offizielle Bestätigung der Berichte liegt nicht vor.

vor 4 Stunden

Unter den Trümmern zurückgelassene Leichen können zu einer Umweltkatastrophe führen: Gaza warnt

Presseerklärung:

Am zehnten Tag der anhaltenden barbarischen israelischen Aggression gegen unser Volk im Gazastreifen warnen wir vor einer humanitären und ökologischen Katastrophe, da sich die Leichen von mehr als 1.000 Märtyrern unter den Trümmern der zerstörten Häuser befinden, was die Zahl der beim Gesundheitsministerium registrierten Märtyrer stark erhöhen wird und zu einer Umweltkatastrophe und der Ausbreitung von Epidemien aufgrund der Verwesung der Leichen der Märtyrer führen kann.

Iyad Al-Bazm

Sprecher des Ministeriums für Inneres und nationale Sicherheit

Montag, 16. Oktober 2023

vor 4 Stunden

Israel verhaftet 30 Palästinenser aus dem Gazastreifen in Hebron

Israel verhaftet 30 Palästinenser aus dem Gazastreifen, die nach dem Beginn der Bombardierung am 7. Oktober nicht mehr in den Gazastreifen zurückkehren konnten.

Die Gazaner haben eine israelische Arbeitserlaubnis und waren nach Beginn der Bombardierung gezwungen, in das besetzte Westjordanland zu ziehen.

Sie wurden in der Schule verhaftet, in der sie nördlich des besetzten Hebron Zuflucht gesucht hatten.

vor 4 Stunden

Gaza: Israel will, dass nur seine Geschichte an die Öffentlichkeit gelangt, deshalb nimmt es Journalisten ins Visier

Pressemitteilung des Innenministeriums, Gaza:

Den zehnten Tag in Folge hindert die israelische Besatzung ausländische Journalisten an der Einreise in den Gazastreifen. Ziel ist es, die Übertragung von Bildern seiner Verbrechen gegen die palästinensische Zivilbevölkerung auf die Außenwelt zu begrenzen und seine falsche Erzählung als einzige Erzählung aufrechtzuerhalten, die die Weltöffentlichkeit erreicht.

Die Besatzung geht auch gezielt gegen einheimische Journalisten vor, was zur Ermordung von 11 palästinensischen Journalisten und zur Verletzung vieler anderer geführt hat.

Wir warnen vor den anhaltenden Verstößen der Besatzung gegen Journalisten und davor, dass sie ausländischen Journalisten die Einreise in den Gazastreifen verweigert. Damit will sie ihre Verbrechen gegen die palästinensische Zivilbevölkerung verbergen.

Iyad Al-Bazm

Sprecher des Ministeriums für Inneres und nationale Sicherheit

Montag, 16. Oktober 2023

vor 5 Stunden

27 Palästinenser getötet, als 5-stöckiges Gebäude eingeebnet wurde

Mindestens 27 Palästinenser sind bei einem neuen Massaker der Besatzungsflugzeuge getötet und 30 weitere verletzt worden, nachdem diese ein fünfstöckiges Wohnhaus in der Nähe des Kuwaiti-Krankenhauses in Rafah bombardiert hatten.

vor 5 Stunden

Westjordanland: Stromausfall, nachdem Israel einen Generator in Brand gesetzt hat

Besatzungstruppen setzten einen Stromgenerator in Beit Rima, nordwestlich von Ramallah, in Brand und verursachten damit einen Stromausfall in der Stadt und in den Nachbarstädten. Übersetzt mit Deepl.com

