https://www.youtube.com/watch?v=1wnVoRGBW04 „Gaza wird niemals besiegt werden“: Jüdisch-argentinischer Schauspieler bei der Entgegennahme einer Auszeichnung

„Gaza, Jamas sera vencido!“ Der jüdisch-argentinische Schauspieler Norman Briski sagte einem – nicht ganz zustimmenden – Publikum in Buenos Aires, dass Gaza „niemals besiegt werden“ würde.

Der jüdisch-argentinische Schauspieler Norman Briski drückte am 21. Oktober während der Verleihung der Martin-Fierro-Preise seine Solidarität mit den Palästinensern in Gaza aus. Der Schauspieler und Regisseur nahm bei einer der renommiertesten Preisverleihungen Argentiniens eine Auszeichnung entgegen und erklärte dem Publikum, dass es ihm „egal sei, ob Sie mir viel oder wenig applaudieren“, da es ihm „im Blut liege“, „Menschen, die in Gaza ermordet werden“, zu verteidigen.Er wandte sich auch an die Zuschauer, die seiner Rede nicht applaudierten und die er als „in Schweigen begraben“ bezeichnete.

