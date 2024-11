https://www.commondreams.org/news/trump-shoot-reporters



Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump spricht während einer Wahlkampfveranstaltung am 3. November 2024 am Flughafen Lancaster in Lititz, Pennsylvania.

(Foto: Michael M. Santiago/Getty Images)

„Kein Scherz. Das ist Faschismus“: Trump sagt, es würde ihm nichts ausmachen, wenn Journalisten erschossen würden

Von Jake Johnson

4. November 2024

Der republikanische Kandidat sagte während derselben Kundgebung in Pennsylvania auch, dass er das Weiße Haus nach der verlorenen Wahl 2020 „nicht hätte verlassen sollen“.

Während einer Kundgebung am letzten Sonntag vor der Präsidentschaftswahl sagte der republikanische Kandidat Donald Trump vor einem Publikum im umkämpften Bundesstaat Pennsylvania, dass es ihm nichts ausmachen würde, wenn ein Schütze durch die Gruppe von Reportern schießen würde, die über die Veranstaltung berichten.

Nachdem er über das Schutzglas gesprochen hatte, das ihn umgab, sagte der ehemalige Präsident, ein potenzieller Attentäter „müsste durch die Fake News schießen“, um an ihn heranzukommen.

„Das macht mir nicht so viel aus“, sagte Trump und erntete Gelächter und Applaus von seinen Anhängern. “Das macht mir nichts aus.“

Video ansehen:

Der Journalist Jeff Sharlet schrieb als Antwort, dass er während seiner Zeit als Berichterstatter über „den Faschismus“ „Männer getroffen hat, die sich nach dieser Ermutigung sehnen und offen davon träumen, Reporter zu schlagen oder zu töten“.

„Das ist kein Scherz“, schrieb Sharlet. “Das ist Faschismus.“

Trump hat schon lange Gefallen daran gefunden, Mitglieder der Presse anzugreifen, sie als „Feinde des Volkes“ zu verunglimpfen und den Zorn seiner Anhänger auf sie zu lenken. Kash Patel, ein Vertrauter Trumps, der voraussichtlich einen hohen Posten im Bereich der nationalen Sicherheit erhalten wird, falls der ehemalige Präsident die Wahl am Dienstag gewinnt, schlug vor, dass eine zweite Trump-Regierung „die Leute in den Medien“ mit Straf- oder Zivilklagen verfolgen würde, was die Bedrohung, die der republikanische Kandidat für die Pressefreiheit darstellt, unterstreicht.

Angesichts der Gegenreaktion auf Trumps jüngsten Angriff auf die Presse gab seine Kampagne eine absurde Erklärung heraus, in der behauptet wurde, der ehemalige Präsident kümmere sich „eigentlich um das Wohlergehen [der Reporter]“, indem er „behauptet, die Medien seien in Gefahr“.

Helen Lewis von The Atlantic merkte am Sonntag an, dass „Journalisten nur einige der vielen ‚Feinde von innen‘ sind, die Trump auf seinen Kundgebungen und in seinem bevorzugten sozialen Netzwerk, Truth Social, namentlich erwähnt hat“.

Lewis fuhr fort:

Er hat angedeutet, dass Mark Zuckerberg mit „lebenslanger Haft“ rechnen müsse, wenn die Moderationsrichtlinien von Facebook Rechte benachteiligen. Er hat vorgeschlagen, die Nationalgarde oder das Militär gegen „radikal-linke Verrückte“ einzusetzen, die die Wahl stören. Er ist der Meinung, dass Menschen, die den Obersten Gerichtshof kritisieren, „ins Gefängnis gehören“. In einem kürzlich veröffentlichten Beitrag auf Truth Social erklärte Trump, dass er, falls er am Dienstag gewinnen sollte, „Anwälte, politische Aktivisten, Spender, illegale Wähler und korrupte Wahlbeamte“ jagen würde, die sich an dem, was er als „zügellose Betrügereien und Machenschaften“ bezeichnete, beteiligt hätten. Erst letzte Woche phantasierte er öffentlich darüber, dass seine republikanische Kritikerin Liz Cheney unter Beschuss geraten würde, und zuvor befürwortete er einen Beitrag, in dem gefordert wurde, sie wegen Hochverrats vor ein „im Fernsehen übertragenes Militärgericht“ zu stellen. Insgesamt fand NPR mehr als 100 Beispiele dafür, dass Trump damit gedroht hat, seine Gegner strafrechtlich zu verfolgen oder zu belangen. Eines seiner jüngsten Ziele war dieses Magazin.

Trump sagte auch während der Kundgebung am Sonntag in Pennsylvania – wo er und die demokratische Kandidatin Kamala Harris gleichauf liegen –, dass er das Weiße Haus nach der Wahlniederlage 2020 nicht hätte verlassen sollen.

Übersetzt mit Deepl.com

