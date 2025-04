Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Hunderte israelische Wissenschaftler verurteilen Trump wegen Instrumentalisierung des Antisemitismus gegen Universitäten

Unter Berufung auf Verhaftungen, Abschiebungsdrohungen und Mittelkürzungen verurteilt der Brief den politisierten Kampf des Weißen Hauses gegen Antisemitismus: “Wir verurteilen es, die Sicherheit jüdischer Studenten zu instrumentalisieren, um pro-palästinensische Stimmen in der US-amerikanischen Wissenschaft zum Schweigen zu bringen oder zu bestrafen.“

Mohsen Mahdawi, ein Palästinenser, der als Student an der Columbia University Proteste gegen den Krieg im Gazastreifen angeführt hatte, wird am Montag, dem 14. April 2025, in der Einwanderungsbehörde in Colchester, Vermont, festgehalten. Bildnachweis: Christopher Helali, AP

17. April 2025, 15:51 Uhr IDT

Über 200 israelische Akademiker unterzeichneten einen offenen Brief, der am Donnerstag veröffentlicht wurde und in dem sie US-Präsident Donald Trump vorwerfen, „antisemitische Stimmungen zu schüren“ und den Kampf gegen Antisemitismus zynisch auszunutzen, um gegen die Columbia University und andere akademische Einrichtungen vorzugehen.

Der Brief drückt Besorgnis über die Verfolgung palästinensischer und pro-palästinensischer Studenten und Dozenten aus, darunter illegale Verhaftungen und Drohungen, Aktivisten ohne konkrete Anklage oder ordentliches Verfahren auszuweisen.

Die Akademiker schrieben, dass „solche drakonischen Maßnahmen uns nicht schützen“, und verurteilten den „zynischen Einsatz“ von Antisemitismus zur Rechtfertigung dieser Maßnahmen. Sie argumentierten, dass die Maßnahmen nicht zum Schutz der Juden dienen, sondern „Juden als homogene Gruppe herausgreifen, die auf Kosten anderer marginalisierter Gruppen und Minderheiten geschützt werden soll“, und warfen der Regierung vor, „anti-jüdische Stimmungen zu schüren, die leicht zu chauvinistischen, exklusivistischen und rassistischen Klischees führen können“.

„Wir verurteilen die Instrumentalisierung der Sicherheit jüdischer Studenten als Vorwand, um pro-palästinensische Mitglieder der US-amerikanischen Wissenschaftswelt zum Schweigen zu bringen, zu schikanieren, zu suspendieren, zu bestrafen oder auszuweisen“, fügten sie hinzu.

Die US-Aktivisten, die gegen den Krieg in Gaza protestieren und die Rechte der Palästinenser unterstützen, wurden von den israelischen Akademikern als „dringend benötigte moralische Klarheit und mutige Führung bei der Verurteilung und Forderung nach einem Ende der beispiellosen und anhaltenden Gräueltaten gegen das palästinensische Volk in Gaza“ beschrieben.

In Bezug auf Kürzungen der Finanzmittel lehnte der Brief „die Manipulation des US-amerikanischen Bürgerrechtsgesetzes zur Rechtfertigung drastischer Kürzungen der Universitätsmittel„ – Kürzungen, die ihrer Meinung nach viele wichtige Forschungsprogramme zerstören würden, die Tausende von Forschern unterstützen, die der Gesellschaft zugutekommen.

„Als Israelis, die ähnliche Unterdrückung an israelischen Universitäten erleben, wissen wir, dass die Unterdrückung von Protesten auf dem Campus, freier Forschung und des Austauschs von Ideen wichtige akademische Werte wie Meinungsfreiheit und Vereinigungsfreiheit bedroht“, schrieben sie und fügten hinzu: „Wir stehen unseren Kollegen entschlossen zur Seite gegen diesen gefährlichen Angriff auf die Wissenschaft.“

Jüdische Aktivisten demonstrieren in Manhattan gegen die Verhaftung des palästinensischen Aktivisten Mahmoud Khalil durch die ICE im März. Bildnachweis: Getty Images via AFP/Spencer Platt

Diese Woche wurde Mohsen Mahdawi – ein palästinensischer Doktorand an der Columbia University und ehemaliger Co-Präsident der Palästinensischen Studentenvereinigung der Columbia University – am Montag während eines Einbürgerungsgesprächs in Burlington, Vermont, von der US-Einwanderungs- und Zollbehörde festgenommen.

Letzte Woche entschied ein Einwanderungsrichter in Louisiana, dass der Doktorand der Columbia University, Mahmoud Khalil, als Gefahr für die nationale Sicherheit aus den USA ausgewiesen werden kann. Dies geschah während einer Anhörung über die Rechtmäßigkeit der Abschiebung des Aktivisten, der an pro-palästinensischen Demonstrationen teilgenommen hatte.

Mahmoud Khalil auf dem Campus der Columbia University in New York bei einem pro-palästinensischen Protestcamp im April. Bildnachweis: Ted Shaffrey/AP

Am Montag fror die Trump-Regierung mehr als 2 Milliarden Dollar an Finanzmitteln für Harvard ein – nur wenige Stunden, nachdem die Universität bekannt gegeben hatte, dass sie einer Liste von Forderungen des Weißen Hauses im Zusammenhang mit ihrer Kampagne gegen Antisemitismus nicht nachkommen werde.

Bei der Bekanntgabe dieser Maßnahme erklärte die Joint Task Force on Combating Antisemitism der Regierung: „Die heutige Erklärung von Harvard bestärkt die beunruhigende Anspruchsmentalität, die an den renommiertesten Universitäten und Colleges unseres Landes weit verbreitet ist – dass nämlich mit Bundesinvestitionen keine Verantwortung zur Einhaltung der Bürgerrechtsgesetze verbunden ist.“

