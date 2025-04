https://www.aljazeera.com/news/2025/4/17/portrait-of-amputee-palestinian-boy-from-gaza-wins-world-press-photo-award



Porträt eines amputierten palästinensischen Jungen aus Gaza gewinnt World Press Photo Award

Das Gewinnerfoto zeigt den neunjährigen Mahmoud Ajjour, dessen Arme bei einem israelischen Angriff in Gaza im vergangenen Jahr abgetrennt wurden.

Der World Press Photo of the Year Award 2025 zeigt den neunjährigen Mahmoud Ajjour, der bei einem israelischen Angriff auf Gaza-Stadt im März 2024 verletzt wurde [Bildnachweis: © Samar Abu Elouf, für The New York Times]

Veröffentlicht am 17. April 2025

Das feierliche Porträt eines neunjährigen palästinensischen Jungen, dessen Arme bei einem israelischen Angriff auf Gaza-Stadt abgetrennt und verstümmelt wurden, hat den World Press Photo Award 2025 gewonnen.

Das Foto, das am Donnerstag ausgezeichnet wurde, wurde von Samar Abu Elouf für die Zeitung The New York Times aufgenommen und zeigt Mahmoud Ajjour.

„Eine der schwierigsten Dinge, die Mahmouds Mutter mir erzählte, war, dass Mahmoud, als er zum ersten Mal realisierte, dass seine Arme amputiert waren, ihr als erstes sagte: ‚Wie soll ich dich jetzt umarmen?’“, sagte Abu Elouf.

Ajjour wurde nach der israelischen Explosion im März letzten Jahres nach Doha in Katar evakuiert, einem Angriff im andauernden Krieg, der mindestens 51.025 Palästinenser getötet, etwa 116.432 weitere verletzt und einen Großteil des Gebiets in Schutt und Asche gelegt hat.

Die Fotografin stammt ebenfalls aus Gaza und wurde im Dezember 2023 selbst evakuiert. Jetzt fotografiert sie schwer verwundete Palästinenser in Doha.

Krieg hinterlässt Gaza mit der schlimmsten Kinderamputationskrise der modernen Geschichte inmitten einer Hilfsblockade. Weiter

07:17 Das israelische Gefängnissystem soll die Widerstandskraft der Palästinenser brechen: Analyse

„Dies ist ein stilles Foto, das Bände spricht. Es erzählt die Geschichte eines Jungen, aber auch von einem größeren Krieg, der Auswirkungen auf Generationen haben wird“, sagte Joumana El Zein Khoury, Geschäftsführerin von World Press Photo.

Die Jury lobte die „starke Komposition und die Aufmerksamkeit für das Licht“ des Fotos sowie sein zum Nachdenken anregendes Thema, insbesondere die Fragen, die sich hinsichtlich Mahmouds Zukunft stellen.

Sie lobte auch, wie das Foto „die Entmenschlichung einer Region und die unerbittliche Verfolgung von Journalisten in Gaza sowie die anhaltende Verweigerung des Zugangs für internationale Reporter, die die Realitäten dieses Krieges aufdecken wollen“, darstellt.

Der Junge lernt jetzt, Spiele auf seinem Handy zu spielen, zu schreiben und Türen mit den Füßen zu öffnen, benötigt aber immer noch besondere Hilfe bei den meisten alltäglichen Verrichtungen wie Essen und Anziehen, so die Jury.

„Mahmouds Traum ist einfach: Er möchte Prothesen bekommen und ein Leben wie jedes andere Kind führen„, so die Organisatoren von World Press Photo in einer Erklärung.

Die Erklärung zitierte die jüngste Schätzung der Hilfsorganisation der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge (UNWRA), wonach im Dezember letzten Jahres in Gaza pro Kopf mehr Kinder amputiert waren als irgendwo sonst auf der Welt.

„Kinder sind unverhältnismäßig stark von dem Krieg betroffen“, erklärte die Jury.

Zweiter Preis

Die Jury wählte außerdem zwei Fotos für den zweiten Preis aus.

Das erste Foto mit dem Titel „Droughts in the Amazon“ von Musuk Nolte für Panos Pictures und die Bertha Foundation zeigt einen Mann auf einem ausgetrockneten Flussbett im Amazonasgebiet, der Vorräte zu einem Dorf trägt, das früher mit dem Boot erreichbar war.

Das zweite Foto mit dem Titel „Night Crossing“ von John Moore für Getty Images zeigt chinesische Migranten, die sich nach dem Überqueren der Grenze zwischen den USA und Mexiko bei kaltem Regen um ein Feuer drängen.

Chinesische Migranten wärmen sich nach dem Überqueren der Grenze zwischen den USA und Mexiko im kalten Regen, Campo, Kalifornien, am 7. März 2024 [John Moore/ Getty Images

Die Jury sichtete 59.320 Fotos von 3.778 Fotojournalisten, um 42 preisgekrönte Aufnahmen aus aller Welt auszuwählen.

Werbung

Der in Nairobi lebende Luis Tato gewann in der Kategorie „Stories“ für die Region Afrika mit einer Auswahl von Fotos, die den Aufstand der Jugend in Kenia zeigen.

Jerome Brouillet gewann in der Kategorie „Singles“ für Asien, Pazifik und Ozeanien mit seinem ikonischen Bild des Surfers Gabriel Medina, der scheinbar über den Wellen schwebt.

Clarens Siffroy gewann in der Kategorie „Stories“ für Nord- und Mittelamerika für seine Berichterstattung über die Bandenkrise in Haiti.

Anselmo Cunha schließlich gewann in der Kategorie „Singles“ für Südamerika für sein Foto einer Boeing 727-200, die auf dem Salgado Filho International Airport in Brasilien gestrandet ist.

Quelle: Al Jazeera und Nachrichtenagenturen

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …