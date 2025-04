https://www.wsws.org/en/articles/2025/04/30/pupg-a30.html



Hunderte zionistische Faschisten randalieren in New York und skandieren „Tod den Arabern“

Philip Guelpa

30. April 2025

Ein Polizist begleitet eine Frau, die am vergangenen Donnerstag, dem 24. April, in Brooklyn, New York, vor dem Auftritt des israelischen Ministers für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, von einem zionistischen Mob angegriffen wurde

Ein Mob von über hundert zionistisch-faschistischen Schlägern griff am vergangenen Donnerstag, dem 24. April, in Brooklyn pro-palästinensische Demonstranten, einen Passanten und einen Polizisten gewaltsam an, als der faschistische israelische Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, bei einer pro-zionistischen religiösen Gruppe auftrat.

Die Beamten der New Yorker Polizei (NYPD) standen während der Angriffe größtenteils tatenlos daneben, und es gibt keine eindeutigen Hinweise darauf, dass faschistische Randalierer festgenommen oder angeklagt wurden.

Die faschistische Ausschreitungen wurden von der republikanischen Kongressabgeordneten Elise Stefanik faktisch gebilligt, die die Opfer als „pro-terroristische antisemitische Anarchisten“ verurteilte und ihnen „Angriffe auf Juden“ vorwarf.

Die einzigen Juden, die angegriffen wurden, waren jedoch diejenigen, die von dem zionistischen Mob ins Visier genommen worden waren. Eine 29-jährige jüdische Israelin mit amerikanischer Staatsbürgerschaft, die sich als E. identifizierte, wurde von dem Mob mit einem Gegenstand, der offenbar ein Ziegelstein war, am Kopf getroffen, als sie gegen den Auftritt von Ben-Gvir protestierte.

Auf in den sozialen Medien veröffentlichten Aufnahmen war zu sehen, wie E. stark blutete und ihr Blut über das Gesicht lief. E. berichtete der Zeitung Haaretz, dass die Polizei während des Angriffs „größtenteils tatenlos zugesehen“ habe.

E. sagte gegenüber Haaretz: „Viele von uns sind Juden. Israelis. Wir haben protestiert, weil wir nicht finden, dass Ben-Gvir in unserer Stadt sprechen darf.“

I., ein israelisch-amerikanischer Mann, berichtete Haaretz, dass er auf dem Rückweg von einem Sportspiel Zeuge der gewalttätigen Ausschreitungen geworden sei. „Sie waren etwa zehnmal so zahlreich wie die pro-palästinensischen Demonstranten“, berichtete er laut Haaretz. „Polizisten der NYPD sprachen mit Mitgliedern der privaten Sicherheitsgruppe Shomrim von Chabad.“ Haaretz zitierte ihn mit den Worten: „Es schien, als gäbe es eine persönliche Verbindung.“

Er fügte hinzu: „Ich habe noch nie solche Gewalt von Juden gegen andere Juden gesehen.“ S., ein Demonstrant, sagte gegenüber Haaretz: „Es waren Juden, die Juden angegriffen haben – und sie [die New Yorker Polizei] haben es zugelassen.“

In einem weiteren Vorfall, der in mehreren Videos in den sozialen Medien zu sehen ist, wurde eine Anwohnerin von einem Mob von über 100 Faschisten verfolgt, die sie wiederholt stießen und traten und mit einem Verkehrskegel und einem Mülleimer bewarfen. Die ganze Zeit skandierte der Mob „Tod den Arabern“.

Die Frau, die aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen anonym bleiben wollte, sagte der New York Times, dass sie nicht an der Demonstration teilgenommen habe, sondern lediglich eine Anwohnerin sei, die mit Nachbarn am Rand zugesehen habe. Sie sagte, sie habe ihr Gesicht mit einem Schal bedeckt, als die Leute anfingen zu filmen.

„Sie schrien mich an, drohten mir mit Vergewaltigung und skandierten ‚Tod den Arabern‘. Ich dachte, die Polizei würde mich vor dem Mob schützen, aber sie unternahm nichts, um einzugreifen“, sagte sie gegenüber der Associated Press.

Die Frau erzählte der Associated Press: “Ich hatte schreckliche Angst. Mir wurde klar, dass ich diesen Mob von Männern nicht zu meinem Haus führen konnte. Ich konnte nirgendwo hin. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich hatte einfach nur Angst.“

Schließlich begann ein NYPD-Beamter, sie durch die feindselige Menge zu begleiten. Aber die Belästigungen gingen weiter und wurden immer heftiger. Die Zionisten schrien rassistische, sexistische und anti-arabische Beleidigungen. Sie wurde geschubst, in den Rücken getreten, bespuckt und mit verschiedenen Gegenständen beworfen.

Sie und der Beamte wurden mehrere Blocks lang von der Menge verfolgt, bis sie ein Polizeiauto erreichten, das sie nach Hause fuhr.

Es gibt keine bestätigten Berichte darüber, dass Mitglieder des faschistischen Mobs festgenommen oder angeklagt wurden. Am Montag veröffentlichte die Passantin eine Erklärung gegenüber CNN, in der sie „eine sofortige Untersuchung der Hassverbrechen und Maßnahmen seitens der Stadt- und Staatsbeamten“ forderte.

Ben-Gvir, eine führende Figur in Netanjahus rechtsextremer Regierung, ist ein offener Befürworter des Völkermords in Gaza und der vollständigen Vertreibung der Palästinenser. Als Vorsitzender der faschistischen Partei Otzma Yehudit („Jüdische Kraft“) hat er zur Bombardierung der verbleibenden Hilfsdepots in Gaza aufgerufen und die Bewaffnung der Siedler im Westjordanland überwacht. Sein Auftritt im Hauptquartier der Chabad-Lubawitsch-Bewegung in Brooklyn – nach einem Besuch in Trumps Anwesen Mar-a-Lago – war eine kalkulierte Provokation, die die Unterstützung der USA für Israels ethnische Säuberungskampagne signalisierte.

Der Angriff am Donnerstag fand in der Nähe des weltweiten Hauptquartiers der Chabad-Lubavitch-Bewegung in Crown Heights statt, einem Viertel mit einer großen orthodoxen jüdischen Gemeinde.

Die völlige Passivität der NYPD, während der faschistische Mob sein Chaos anrichtete, stand in krassem Gegensatz zu den oft gewalttätigen Übergriffen der NYPD auf Anti-Völkermord-Demonstranten, die seit Beginn des Völkermords im Oktober 2023 häufig vorkommen.

Die Polizei berichtet, dass sechs Personen festgenommen wurden, fünf eine Vorladung vor Gericht erhielten und wieder freigelassen wurden, während der sechste wegen Körperverletzung, Belästigung und Sachbeschädigung angeklagt wurde. Bislang wurden keine Informationen darüber veröffentlicht, welcher Seite der Demonstration die Festgenommenen angehörten.

Im krassen Gegensatz zu der implizierten Anschuldigung des Antisemitismus weist ein Artikel in der israelischen Zeitung Haaretz darauf hin, dass „… viele der [Anti-Ben-Gvir]-Demonstranten, darunter auch diejenigen, die Opfer von Belästigungen wurden, Juden, Israelis oder beides sind…“.

Das gesamte politische Establishment behandelt den gewaltsamen Angriff der Zionisten, als handele es sich um „Zusammenstöße“ zwischen Demonstranten und Gegendemonstranten. Die Medien bezeichnen den Angriff lediglich als „Belästigung“.

In einer Erklärung voller Heuchelei äußerte sich der demokratische Bürgermeister von New York City, Eric Adams, der sich vor dem faschistischen amerikanischen Präsidenten geduckt hat, um die gegen ihn erhobenen Korruptionsvorwürfe fallen zu lassen, zu den Angriffen auf die beiden Frauen.

Darin gab er im Wesentlichen den Anti-Ben-Gvir-Demonstranten die Schuld für die Entstehung einer Situation, die zu Gewalt geführt habe. „Die NYPD untersucht eine Reihe von Vorfällen, die sich aus Zusammenstößen zwischen Demonstranten am Donnerstag ergaben, die begannen, als eine Gruppe antiisraelischer Demonstranten das Chabad Lubavitch World Headquarters – ein jüdisches Gotteshaus – in Brooklyn umzingelte.“ Adams verschweigt, dass die Angriffe von zionistischen Schlägern verübt wurden.

Der demokratische US-Abgeordnete Jerry Nadler veröffentlichte auf X, ehemals Twitter, eine Erklärung, in der er Ben-Gvir als „Israels Chef-Aufwiegler“ kritisierte. Mit ernster Miene verurteilte er „… alle Gewalttaten, die in Brooklyn außerhalb des Besuchs von Ben-Gvir im Chabad-Weltzentrum stattfanden. Gewalt ist niemals die Antwort – weder von Gegendemonstranten in Brooklyn noch von Siedlern im Westjordanland.“

Nadler hat kürzlich einen Gesetzentwurf vorgelegt, der angeblich wirtschaftliche Sanktionen gegen israelische Siedler vorsieht, die in der Westbank Gewalt ausüben. Solche Maßnahmen sind völlig heuchlerisch und sollen darüber hinwegtäuschen, dass die Gewalt, die Israel gegen Palästinenser sowohl im Gazastreifen als auch in der Westbank ausübt, nur durch die uneingeschränkte Unterstützung der USA und anderer imperialistischer Mächte aufrechterhalten werden kann, die sowohl von den Demokraten als auch von den Republikanern konsequent unterstützt wird.

Es ist bemerkenswert, dass die New Yorker Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez, die sich als progressive Demokratin stilisiert und Mitglied der Democratic Socialists of America ist, keine Stellungnahme zu dem gewalttätigen Angriff der zionistischen Schläger abgegeben hat. Der Angriff ereignete sich nur wenige Kilometer von ihrem Kongressbezirk entfernt, der Teile von Queens und der Bronx umfasst.

Das gesamte kapitalistische Establishment steht hinter dem Völkermord Israels an den Palästinensern, egal wie brutal er auch sein mag, als Auftakt zu einem Krieg des Imperialismus um die Neuaufteilung des gesamten Nahen Ostens. Figuren wie Ben-Gvir verkörpern die Rücksichtslosigkeit, mit der dies durchgeführt werden wird. Nur der vereinte Kampf der jüdischen und arabischen Arbeiterklasse für eine sozialistische Föderation in der gesamten Region kann eine ansonsten unvermeidliche Katastrophe abwenden.

Übersetzt mit Deepl.com

