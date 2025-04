https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2025/4/30/live-israels-total-blockade-of-gaza-enters-60th-day



LIVE: „Erdbeben“ als israelische Bomben Gaza erschüttern, USA verteidigen Israel vor dem IGH

02:59

Palästinenser greifen zu Schildkröten, da die Lebensmittelvorräte in Gaza zur Neige gehen

Von Jillian Kestler-D’Amours und Edna Mohamed

Veröffentlicht am 30. April 2025

Einwohner von Nuseirat im Zentrum Gazas beschreiben einen „Erdbeben“, als ein israelischer Angriff auf ein Gebäude mindestens acht Menschen tötete. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden in den letzten 24 Stunden mindestens 35 Menschen in Gaza getötet.

Am dritten Tag der Anhörungen vor dem Internationalen Gerichtshof zu den humanitären Verpflichtungen Israels gegenüber den Palästinensern verteidigten die Vereinigten Staaten und Ungarn Israel und diskreditierten das Gericht und die UNO als voreingenommen.

Die Vereinten Nationen haben zu „konzertierten“ Maßnahmen aufgerufen, um die „humanitäre Katastrophe“ in Gaza zu beenden, während die totale Blockade durch Israel bereits den 60.

Das britische Verteidigungsministerium gibt bekannt, dass britische Streitkräfte an einer gemeinsamen Operation mit dem US-Militär gegen ein Ziel der Houthis im Jemen teilgenommen haben.

Bei Israels Krieg gegen Gaza sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums der Enklave mindestens 52.400 Palästinenser getötet und 118.014 weitere verletzt worden. Das Medienbüro der Regierung in Gaza aktualisierte die Zahl der Todesopfer auf mehr als 61.700 und erklärte, dass Tausende Menschen unter den Trümmern vermisst und vermutlich tot seien. Bei den von der Hamas angeführten Angriffen am 7. Oktober 2023 wurden in Israel schätzungsweise 1.139

Palästinensische Gefangenenhilfsorganisation appelliert an die WHO

Mehrere Gruppen, die palästinensische Gefangene vertreten, haben einen dringenden Appell an die Weltgesundheitsorganisation wegen der Lage in israelischen Gefängnissen, insbesondere in den Gefängnissen al-Naqab, Megiddo, Gilboa und Ofer, gerichtet, die zu einer „beispiellosen Zahl von Todesfällen in Haft“ führt.

„Der Appell hob den Ausbruch einer Reihe von Krankheiten hervor, darunter Krätze, Hautkrankheiten und Amöbeninfektionen, chronischer Durchfall, anhaltendes Erbrechen sowie andere schwere Hautkrankheiten. Auch inhaftierte Kinder zeigen Symptome von nicht diagnostizierten und unbehandelten Hautkrankheiten“, heißt es in einer Telegram-Erklärung von Addameer, der Palästinensischen Gefangenenvereinigung und der Kommission für Angelegenheiten von Inhaftierten.

Sie fügte hinzu, dass den Gefangenen das Recht auf medizinische Versorgung oder Behandlung der Ursachen ihrer Krankheiten verweigert werde.

„Dies ist nicht nur ein Notfall im Bereich der öffentlichen Gesundheit – es ist eine humanitäre Katastrophe“, heißt es in dem Appell an die WHO, in dem hinzugefügt wird, dass seit Beginn des Krieges im Gazastreifen im Oktober 2023 mindestens 65 palästinensische Gefangene an Hunger und Krankheiten gestorben sind.

„Die vorsätzliche Verweigerung von Gesundheitsversorgung und hygienischen Grundbedürfnissen stellt eine grausame, unmenschliche und erniedrigende Behandlung dar„, hieß es weiter.

vor 22 Minuten

(15:45 GMT)

“Hungersnot ist das Mittel, Völkermord das Ziel“

Die in Gaza ansässige Menschenrechtsorganisation Al Mezan sagt, dass Israel durch seine 60-tägige totale Blockade des Gazastreifens „eine absichtliche Politik der Aushungerung verfolgt, die in voller Kenntnis der Folgen für zwei Millionen Menschen durchgeführt wird“.

In einer Reihe von Beiträgen in den sozialen Medien erklärte die Organisation, dass das israelische Militär seit Beginn des Krieges gegen Gaza im Oktober 2023 mindestens 28 Küchen und 37 Hilfszentren bombardiert habe.

Im Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens gehen laut Al Mezan die Vorräte einer Küche, die täglich mehr als 2.000 palästinensische Familien versorgt, zur Neige. Die Mitarbeiter berichten, dass sie aufgrund der fehlenden Vorräte möglicherweise innerhalb weniger Tage schließen müssen.

„Verurteilende Erklärungen ohne Taten sind bedeutungslos. Die Blockade lebensrettender Hilfe für zwei Millionen Zivilisten ist nicht nur inakzeptabel, sondern kriminell und völkermörderisch“, so Al Mezan. “Die Blockade muss beendet werden. Die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden.“

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …