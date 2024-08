https://electronicintifada.net/blogs/omar-karmi/hubris-drives-deadly-israeli-gamble-tehran



Hybris treibt tödliches israelisches Wagnis in Teheran an

Von Omar Karmi

31. Juli 2024

Hamas-Führer Ismail Haniyeh trifft am 30. Juli in Teheran den neuen iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian.

Unter allen menschlichen Unternehmungen, so argumentierte der Kriegstheoretiker Carl von Clausewitz vor langer Zeit, ähnelt keine mehr dem Glücksspiel als der Krieg.

Mit der Ermordung von Ismail Haniyeh, dem Chef des politischen Büros der Hamas, hat Israel ein weiteres Mal die Karten auf den Tisch gelegt, denn es ist zwanghaft süchtig nach dem Einsatz tödlicher Gewalt für politische Ziele, die wie die Fieberträume eines Spielers von Reichtum von Natur aus unwahrscheinlich sind.

Auch wenn Israel – anders als bei einigen seiner anderen hochkarätigen Attentate in letzter Zeit – zu einem „Kein Kommentar“ zurückgekehrt ist, scheint es kaum Zweifel daran zu geben, wer hinter dem Raketenangriff auf ein Haus in Teheran steckt, bei dem Haniyeh und ein Leibwächter getötet wurden.

Die Fragen lauten also: Warum, warum jetzt und was jetzt?

Israel hat keinen Hehl daraus gemacht, dass jedes Hamas-Mitglied Freiwild ist.

Und im Hinblick auf das erklärte Kriegsziel des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, die Hamas zu zerstören, ist die Ermordung hochrangiger Hamas-Führer nur konsequent.

Anlass und Ort des Anschlags in der iranischen Hauptstadt, wo Haniyeh der Vereidigung des neuen iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian beiwohnte, zeigen jedoch, dass Israel bereit ist, jede Art von Brandherd, einschließlich eines regionalen Krieges, zu riskieren, um seinen Völkermord in Gaza fortzusetzen und davon abzulenken.

Waffenstillstand

Es wurde bereits viel über die möglichen negativen Auswirkungen auf die laufenden Verhandlungen über einen Waffenstillstand in Gaza gesagt.

Der Premierminister von Katar, Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, hat es so ausgedrückt: „Wie kann eine Vermittlung erfolgreich sein, wenn eine Seite den Verhandlungsführer der anderen Seite ermordet und dabei Zivilisten in Gaza ins Visier nimmt?“

Die Frage setzt jedoch voraus, dass ein echtes Interesse an einer Vermittlung besteht. Und die Antwort ist in der Frage enthalten. Es geht nicht. Israel weiß, dass es das nicht kann. Daher auch der Zeitpunkt.

Die israelische Regierung ist nicht an einem Waffenstillstand interessiert. Wäre dies der Fall, hätte sie nicht alle bisherigen Bemühungen zurückgewiesen und wäre nicht gerade dann eskaliert, als es so aussah, als könnte die Diplomatie Früchte tragen.

Nachdem Israel den Gazastreifen weitgehend dem Erdboden gleichgemacht hat, ohne jedoch die Kampfkraft der Hamas dort zu beenden, bleiben seinen schießwütigen Soldaten nur noch wenige andere Ziele als Zivilisten, die sich bisher nicht trauen, in den Tunnelkampf einzusteigen, die einzige echte militärische Option, die in Gaza noch übrig ist.

Da die Bemühungen Israels, die Palästinenser aus dem Gazastreifen zu vertreiben, bisher auch an der mangelnden ägyptischen Kooperation gescheitert sind, steht die israelische Führung sowohl international als auch im eigenen Land unter Druck, ein Abkommen zu schließen, das einen Austausch der Gefangenen ermöglichen würde.

Die Hamas zu einem Abbruch der Verhandlungen zu provozieren, ist für Israel ein Freifahrtsschein aus dem Gefängnis.

Regionaler Krieg

Die Hamas war jedoch nie das Hindernis für einen Waffenstillstand. Da Israel eine Einigung ohnehin ablehnt, hat die Hamas keinen Anreiz, sich aus den Gesprächen zurückzuziehen.

Sie hat auch keine wirkliche Option für eine Eskalation im Gazastreifen, wo die Aufrechterhaltung ihrer militärischen Verteidigungsfähigkeit weiterhin Priorität hat.

Es ist unwahrscheinlich, dass eine militärische Reaktion der Hamas Israel einen Vorwand liefert, um die Diplomatie zu umgehen.

Die Hamas könnte im Westjordanland – wo die Palästinensische Autonomiebehörde zunehmend die Kontrolle verliert – eskalieren, möchte aber im Moment wohl kaum als Provokateurin von Unruhen gesehen werden, insbesondere nach den kürzlich abgeschlossenen Pekinger Einheitsgesprächen.

Es war bemerkenswert, dass Mahmoud Abbas, der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, in einer eilig abgegebenen Erklärung die Ermordung Haniyehs als „feige Tat“ verurteilte.

Daher hat Israel den Ort des Attentats gewählt. Die Ermordung Haniyehs in Teheran ist eine doppelte Eskalation: Nicht nur, um die Hamas zu provozieren, sondern auch um den Iran zu provozieren.

Israel ist durchaus bereit, einen regionalen Krieg zu riskieren und geht davon aus, dass seine westlichen Verbündeten ihm im Falle einer massiven militärischen Reaktion des Irans zu Hilfe kommen werden.

Immerhin haben sie das schon einmal getan. Und die USA haben bereits angekündigt, dass sie es wieder tun werden.

Aber auch das wird wahrscheinlich nicht funktionieren.

Der Iran – das wurde im April deutlich, als er in einer Vergeltungsaktion, die so deutlich signalisiert war, dass sie einer Deeskalation gleichkam, sein Arsenal an entbehrlichen Geschützen leerte – ist weder an einer umfassenden militärischen Konfrontation mit Israel interessiert noch dazu bereit, zumal sie die Vereinigten Staaten mit hineinziehen könnte.

Natürlich wird es eine Reaktion geben, und der Iran hat Rache bereits als „Pflicht“ bezeichnet.

Aber sie wird wahrscheinlich genauso maßvoll ausfallen wie die Reaktion im April, nachdem Israel mehrere iranische Militärs in der iranischen Botschaft in Damaskus getötet hatte.

Hisbollah

Die wahrscheinlichste Reaktion wird aus dem Libanon kommen, wo Israel wenige Stunden vor der Ermordung Haniyehs stolz behauptete, bei einem Angriff auf den Hisbollah-Kommandeur Fuad Shukr zwei Kinder und eine Frau in Beirut getötet zu haben.

Dieser Angriff allein hat den Boden für eine Intensivierung der seit dem 7. Oktober immer wieder aufflammenden Kämpfe im Süden des Libanon bereitet, in deren Verlauf Israel weite Teile des Südlibanon bombardiert hat, während etwa 80 000 Israelis aufgrund von Raketenangriffen der Hisbollah aus dem Norden des Landes evakuiert wurden.

Die reale Gefahr eines größeren Flächenbrands ist gegeben. Aber sie bestand schon vor der Ermordung Haniyehs.

Jede Reaktion ist ein weiteres Element im „Spiel der Wahrscheinlichkeiten, der Möglichkeiten, des Glücks und des Unglücks, das sich mit allen groben und feinen Fäden seines Netzes ausbreitet“, wie von Clausewitz es ausdrückte.

In der Tat fällt es schwer, die Ermordung Haniyehs durch Israel als etwas anderes zu verstehen als ein weiteres Beispiel für die Hybris und Arroganz eines Staates, der seit zehn Monaten ohne ernsthafte Konsequenzen einen Völkermord begehen darf, und als einen Versuch, von den Gräueln abzulenken, die er in Gaza verübt.

Es mag einige geben, die hoffen, dass die Tötung des Hamas-Chefs Israel einen „Sieg“ beschert, der den Weg für ein Waffenstillstandsabkommen freimachen könnte. Aber das wäre eine Fehleinschätzung Israels im Allgemeinen und dieser israelischen Regierung im Besonderen.

Israel ist in Gaza noch nicht am Ende. Es will in Gaza nicht am Ende sein.

Und solange die Waffen fließen, wird Israel weiter spielen, eskalieren, morden, zerstören und provozieren.

