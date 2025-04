Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Ich habe 160 Mitglieder meiner Großfamilie in Gaza verloren. Aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben

Mit fünfzehn trat ich der Hamas bei, warf Steine, nähte palästinensische Flaggen und verbrachte sieben Monate im Gefängnis. Hier ist, was meine Sicht auf Israelis verändert hat und mich motiviert, Brücken über Flüsse aus Blut zu bauen

Palästinenser untersuchen die Stelle eines israelischen Angriffs auf ein Haus in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen. Bildnachweis: Hatem Khaled / Reuters

Ahmed Helou

29. April 2025, 12:50 Uhr IDT

Ich schreibe diese Worte aus dem tiefsten Schmerz, den ein Mensch ertragen kann. Im letzten Jahr habe ich 160 Mitglieder meiner Großfamilie verloren – Männer, Frauen und Kinder. Alle waren Zivilisten. Alle waren unbewaffnet. Sie wurden bei Luftangriffen und Schießereien während des Krieges in Gaza getötet. Innerhalb weniger Minuten wurde eine ganze Generation der Familie Helou ausgelöscht: Tanten, Onkel, Cousins, Cousinen, Nichten und Neffen – alle in ihren Häusern getötet.

Ihre Leichen wurden in den Trümmern gefunden – manchmal noch umklammert, manchmal verstreut. Einige konnten tagelang nicht identifiziert werden. Unsere Familie, die an Feiertagen einst gemeinsam um einen Tisch saß, ist zu einer Liste von Namen unter den Toten geworden. 160 Familienmitglieder. 160 Leben. 160 Zukunftsträume, die niemals wahr werden.

Meine Trauer ist unermesslich. Manchmal fällt mir sogar das Atmen schwer. Aber selbst an diesem Ort – an dem Ort, an dem sich alles verloren anfühlt – entscheide ich mich, aufzustehen und zu sagen: Wir dürfen nicht aufgeben. Wir dürfen uns nicht dem Hass, dem Verlust und der Rache hingeben. Mehr denn je rufe ich beide Völker, das israelische und das palästinensische, dazu auf, einen anderen Weg einzuschlagen. Einen Weg, der nicht von Blut, sondern von Leben geprägt ist. Nicht von Rache, sondern von Hoffnung.

Ich bin Palästinenser aus Jericho. Obwohl ich dort geboren bin, liegen meine Wurzeln tief in Gaza und Be’er Sheva. Meine Großeltern wurden in Gaza geboren und zogen Anfang des 20. Jahrhunderts nach Be’er Sheva, um dort ihr Geschäft aufzubauen. Auch meine Eltern sind in Be’er Sheva geboren und aufgewachsen. Während des Krieges von 1948 versuchten sie, nach Gaza zurückzukehren, flohen jedoch stattdessen nach Jericho, in der Hoffnung, dass die Nähe zur jordanischen Grenze ihnen einen Fluchtweg bieten würde, falls sich die Lage verschlimmern sollte. 1967 mussten sie erneut fliehen, diesmal nach Jordanien, wo sie noch mehr Gewalt und Tod erlebten.

Ich wuchs mit diesen Geschichten von Angst, Flucht und Menschen auf, die vor ihren Augen getötet wurden. Ich war voller Wut. Ich wollte Rache. Mit zehn Jahren, während des Israel-Krieges 1982 im Libanon, schleppte ich Reifen auf die Straße, um an Demonstrationen teilzunehmen. Ich glaubte, dass ich kämpfen musste. Mit fünfzehn schloss ich mich der lokalen Hamas-Bewegung an. Ich warf Steine. Ich nähte palästinensische Flaggen, die damals illegal waren, obwohl ich wusste, dass ich dafür ins Gefängnis kommen könnte. Und das tat es auch. 1992 wurde ich als politischer Häftling zu sieben Monaten Haft in einem israelischen Militärgefängnis verurteilt.

Aber das Gefängnis brachte auch etwas anderes mit sich: eine unerwartete Begegnung mit Menschen, die eine andere Zukunftsvision hatten. Während meiner Haft begann der Osloer Friedensprozess. Als meine Eltern mich besuchten, erzählten sie mir von einem neuen Friedensabkommen mit Israel, von zwei Staaten und davon, dass das Hissen der palästinensischen Flagge nun legal sei. Das pflanzte einen kleinen Samen für etwas, das ich mir selbst nicht erlaubt hatte: die Möglichkeit.

Nach meiner Freilassung konzentrierte ich mich darauf, meine Gemeinde wieder aufzubauen. Ich half bei der Gründung einer Jugendgruppe in Jericho. Wir engagierten uns ehrenamtlich in Schulen, Krankenhäusern und Pflegeheimen. Ich machte einen Erste-Hilfe-Kurs und wurde freiwilliger Rettungssanitäter beim Palästinensischen Roten Halbmond.

Rauch steigt nach einem Luftangriff aus Gaza auf, gesehen von der israelischen Seite der Grenze. Bildnachweis: Amir Cohen / Reuters

Während der Zusammenstöße in Ostjerusalem 1996 leistete ich medizinische Hilfe für verwundete Palästinenser. Eines Tages eilte ich einem bewusstlosen Mann zu Hilfe und stellte fest, dass es mein enger Freund Firas war. Als ich ihn zum Krankenwagen trug, wurde ich von einem israelischen Soldaten in den Rücken geschossen. Ich brach zusammen. Auf dem Weg ins Krankenhaus hörte ich, wie der Arzt dem Sanitäter sagte, er solle die Wiederbelebungsmaßnahmen für den anderen Verletzten im Krankenwagen, meinen Freund, einstellen. Er war gestorben.

Als ich nach Jericho zurückkehrte, fragte ich nach Firas. Mein Bruder brachte mich zum Friedhof. Dort gab es vier Gräber: eines für Firas, einen 21-jährigen Jurastudenten, eines für einen 17-jährigen Jungen und eines für einen palästinensischen Polizisten. Ich fragte nach dem vierten Grab. „Das war für dich“, sagte mein Bruder. „Wir dachten, du würdest sterben.“ Ich habe überlebt, aber die Kugel steckt noch heute in der Nähe meiner Wirbelsäule.

Jahre später, im Jahr 2004, lud mich ein Freund zu einem Workshop mit Israelis ein. Ich war wütend. „Wie kannst du mich bitten, mich mit dem Feind zu treffen?“, schrie ich. „Mit denen, die mein Volk getötet, mein Land gestohlen, mich zum Flüchtling gemacht und mich eingesperrt haben?“ Ich ging hin, aber ich schwor mir, nicht zu sprechen. Am ersten Tag schwieg ich. Am zweiten begann ich zu sprechen. Am dritten trank ich mit ihnen Kaffee. Am vierten fragte ich ungläubig: „Seid ihr wirklich Juden? Seid ihr wirklich Israelis?“ Bis dahin hatte ich nur Juden als Soldaten kennengelernt. Ich hatte nie mit Zivilisten gesprochen und nie über Rechte, Zukunft oder Frieden diskutiert.

Ich besuchte weiterhin Workshops und reiste schließlich zu einem Seminar mit Israelis und Palästinensern nach Deutschland. 2006 wurde ich eingeladen, Combatants for Peace in Jericho zu treffen. Ich war nicht bereit dafür. Aber ich lernte weiter, stellte weiter Fragen, traf mich weiter mit Menschen. 2013 bat man mich, bei der gemeinsamen Gedenkfeier zum Yom Kippur-Krieg zu sprechen. Ich sagte zu. Seitdem bin ich engagiertes Mitglied und beteilige mich an gewaltfreiem Widerstand und friedlichen Protesten gegen die Besatzung. Weiterlesen in haaretz.com

