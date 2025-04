Sarah Wagenknecht in der ARD Sendung Maischberger

Es braucht eine politische Kraft in Deutschland, die sich gegen den Aufrüstungswahn, gegen Sozialabbau und für soziale Gerechtigkeit einsetzt. Für uns steht fest: Wir werden weiter für unsere Überzeugungen kämpfen – und zwar unabhängig davon, wann der Bundestag über unseren Wahleinspruch entscheidet. Denn klar ist: Friedrich Merz und die anderen Parteien haben überhaupt kein Interesse daran, dass die vielen Wahlfehler durch eine Neuauszählung korrigiert werden und das BSW doch noch in den Bundestag einzieht. Bei Maischberger spreche ich darüber, warum wir darauf pochen, dass alle Stimmen für das BSW auch tatsächlich gezählt werden, warum wir weiter Druck für politische Veränderung machen werden und was wir aus unseren Fehlern gelernt haben und in Zukunft besser machen wollen.