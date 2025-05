https://www.middleeasteye.net/opinion/i-once-lived-next-holocaust-survivor-what-would-he-think-israel-starvation-gaza



Ich habe einmal neben einem Holocaust-Überlebenden gewohnt. Was würde er wohl von Israels Aushungerung des Gazastreifens halten?

Lubna Masarwa

8. Mai 2025,

Trotz Bildern von Kindern und Babys, deren Knochen durch die Haut ragen, werden die genozidalen Forderungen israelischer Politiker immer lauter.

Vertriebene palästinensische Kinder versammeln sich am 19. Februar 2024 in einer staatlichen Schule in Rafah im südlichen Gazastreifen, um Lebensmittel zu erhalten (AFP)

Drei Jahre lang teilte ich mir ein Haus mit einem Überlebenden des Warschauer Ghettos.

Es war ein wunderschönes altes palästinensisches Haus in Westjerusalem, das die Israelis 1948 während der Nakba beschlagnahmt und in zwei Teile geteilt hatten.

Ich wohnte im vorderen Teil, er im hinteren.

Jeden Tag wartete er im Garten, der zu beiden Seiten des Hauses gehörte, auf mich und erzählte mir Geschichten aus dem Ghetto – von den Zerstörungen und davon, wie er seiner Familie heimlich Essen zugeschmuggelt hatte.

Heute sitze ich in seinem ehemaligen Zimmer, in dem er seine letzten Tage verbrachte, und schreibe diese Zeilen für meinen Newsletter, während mir die schrecklichen Bilder der Hungersnot in Gaza durch den Kopf gehen.

Mein ehemaliger Nachbar musste seine jüdische Identität verbergen und gab sich als Ire aus, um seine Familie mit Essen zu versorgen.

Aber das hinderte ihn nicht daran, sich schuldig zu fühlen. „Der Gedanke an Hunger und Seuchen im Ghetto verfolgte mich und ließ mich nicht los, während ich meine Tage umgeben von grünem Gras und blauem Himmel verbrachte“, erzählte er mir.

Zwei Millionen Menschen hungern

Er behielt seine Sensibilität für das Thema Essen bei, und ich musste auf die harte Tour lernen, damit umzugehen.

Einmal machte ich den Fehler, seiner Frau, die ebenfalls eine Holocaust-Überlebende war, einen Laib Spezialbrot mitzubringen, um den sie aus dem besetzten Ostjerusalem gebeten hatte. Mein Nachbar war sehr wütend: „Glaubst du, wir können uns nicht selbst ernähren?“

Er trug noch immer Wunden aus dem Ghetto, die ihn auch Jahrzehnte später noch schmerzten. Ich lernte, mit ihm sensibel über das Thema Essen umzugehen.

Das war nichts Neues für mich; als Tochter zweier Nakba-Überlebender wusste ich, dass Essen in meiner Familie ein Thema war. Obwohl wir zu Hause genug zu essen hatten, stellte meine Mutter jeden Tag dieselbe Frage: „Ist noch genug Essen im Topf?“ Sie wollte sichergehen, dass alle genug zu essen hatten.

Sie aß auch das trockene Brot, das übrig geblieben war, damit ihre Kinder frisches Brot bekamen.

Aber nichts, was in der Vergangenheit geschehen ist, ist vergleichbar mit dem, was heute in Gaza geschieht. Mein Vater, der beide Epochen erlebt hat, kann das bezeugen.

Obwohl die Palästinenser 1948 während der Nakba Krieg und Nahrungsmangel erlitten haben, war es nicht so schlimm, sagt mein Vater. „Wir hatten wenigstens Weizen und konnten Brot backen“, sagt er. „Nichts ist vergleichbar mit der Situation in Gaza.“

Ein kleiner Junge umklammert eine Dose Bohnen. Er lässt sie nicht los, weil er weiß, dass sie seine einzige Sicherheit ist, egal was passiert.

In Gaza kann man heute kein Weizen mehr kaufen. Selbst mit Sand und Insekten vermischter Weizen ist nicht mehr erhältlich. Die Welt sieht zu, wie zwei Millionen Menschen hungern.

Seit mehr als zwei Monaten hat Israel eine totale Blockade verhängt. Es verhindert, dass Lebensmittel und humanitäre Hilfsgüter in den Gazastreifen gelangen.

Am 16. April verkündete Verteidigungsminister Israel Katz, dass die Einfuhr von Lebensmitteln und Hilfsgütern in den Gazastreifen nicht wieder aufgenommen werde, und gab damit praktisch zu, dass Israel Hunger als Kriegsmittel einsetzt.

Die Bilder von Kindern und Babys, deren Knochen aus der Haut ragen und die vor Hunger sterben, bewegen keinen Politiker dazu, eine Erklärung abzugeben oder dazu aufzurufen, Hilfslieferungen nach Gaza zuzulassen.

Tatsächlich geschieht das Gegenteil. Je mehr die Palästinenser Widerstand leisten, indem sie ihre Entschlossenheit zum Überleben und zum Verbleib in ihrem Land zeigen, desto fanatischer und extremer werden die Forderungen der Minister der israelischen Regierung.

Aufwieglerische Rhetorik

Der israelische Minister für Kulturerbe, Amichai Eliyahu, forderte am Montag die Bombardierung von Lebensmittellagern in Gaza. Dies ist die jüngste aufwieglerische Erklärung Israels gegen Gaza, das unter dem anhaltenden Völkermord Israels leidet.

„Sie müssen hungern. Wenn es Zivilisten gibt, die um ihr Leben fürchten, sollten sie den Auswanderungsplan in Anspruch nehmen“, sagte er.

Auch der Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir, forderte die Bombardierung von Lebensmittellagern in Gaza.

Die ehemalige Justizministerin Ayelet Shaked sagte: “Die Einstellung der humanitären Hilfe und die Blockade von Gaza – das ist es, was den Sieg bringt.“

Und die internationale Gemeinschaft schaut einfach zu, als ob nichts Ungewöhnliches geschehen wäre.

Abdullah Kora, 40, Witwer, Vater von drei Kindern und Einwohner der Stadt Khan Yunis, sagte: „Meine Kinder flehen mich an, ihnen Fleisch oder Eier zu besorgen, und ich muss ihnen sagen, dass es nichts gibt und dass ich nichts tun kann. Was haben meine Kinder verbrochen? Warum verdienen sie es, zu hungern? Der Hunger, der uns jetzt auferlegt wird, ist unerträglich.“

Ahmed Dermly, ein Journalist von Middle East Eye, erzählte mir, dass er wochenlang keine Zitrone finden konnte, um seine Halsschmerzen zu lindern.

„Wir sind ständig krank, trinken Salzwasser und laufen wie Geister herum. Das ist nicht leicht, vor allem mit den Kindern. Sie fragen mich, wie ein Apfel, eine Tomate oder eine Wassermelone schmeckt.“

Ein kleiner Junge umklammert eine Dose Bohnen. Er lässt sie nicht los, weil er weiß, dass sie seine einzige Sicherheit ist, egal was passiert.

Eine Grenze überschreiten

Was bleibt heute von dem Staat, der auf der Erinnerung an den Holocaust aufgebaut wurde, auf den Bildern hungernder Kinder in den Ghettos, die alle Bürger Israels seit ihrer Kindheit lernen mussten?

Israelische Politiker stehen Schlange, um den Hunger und den Tod weiter voranzutreiben.

Siedler zerstören Säcke mit Weizen in Lastwagen, die seit zwei Monaten an der Grenze stehen. Soldaten schießen auf eine Gruppe Palästinenser, die versuchen, einen Sack Weizen zu ergattern – das Bild von Blut, das sich mit weißem Weizen vermischt, ist auf meinem iPhone gespeichert.

Die öffentliche Meinung in Israel nimmt das Schicksal der Menschen, mit denen sie zusammenlebt, nicht wahr. Nur eine Autostunde von Gaza entfernt sind die Restaurants voll.

Es gibt ein berühmtes Zitat, das dem britischen und irischen Philosophen Edmund Burke aus dem 18. Jahrhundert zugeschrieben wird und das sich in das israelische Bewusstsein über den Holocaust eingeprägt hat, auch wenn Burke die ihm zugeschriebenen Worte wahrscheinlich nicht verwendet hat.

Jeder Israeli kennt diesen Satz, und wie der Ausdruck „Nie wieder“ wird er endlos wiederholt, insbesondere an dem Tag vor zwei Wochen, an dem der Holocaust begangen wurde. Er lautet: „Damit das Böse triumphiert, reicht es, dass die Guten nichts tun.“

Während meiner gesamten Karriere als Journalistin habe ich es sorgfältig vermieden, einen Vergleich zwischen dem Holocaust und der Nakba anzustellen. Aber ich finde es unmöglich, die Bilder von Kindern zu ignorieren, deren Knochen unter ihrer Haut hervortreten.

Ich hätte mir nie vorstellen können, dass Juden, deren Vorfahren den Schmerz des Holocaust erlitten haben, diese Grenze überschreiten könnten, eine Grenze, die das Wesen ihrer Menschlichkeit verrät.

Ich frage mich, was der Holocaust-Überlebende, mit dem ich zusammenlebte, jetzt sagen würde, wenn er noch am Leben wäre.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die der Autorin und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Lubna Masarwa ist Journalistin und Leiterin des Nahost-Büros von Middle East Eye in Jerusalem.

