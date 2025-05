Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Ich möchte nicht auf der Seite stehen, die schweigt und nichts tut

Dunkelheit bedeutet nicht nur, auf der Seite derer zu stehen, die den Abzug betätigen, sondern auch auf der Seite derer, die sich weigern, das Leid anderer zu sehen.

Ein in eine Decke gehüllter Jugendlicher blickt zu, wie Menschen in den Trümmern eines Gebäudes, das bei einem israelischen Angriff im Al-Bureij-Lager für palästinensische Flüchtlinge im zentralen Gazastreifen Anfang Mai getroffen wurde, nach Überlebenden suchen. Bildnachweis: Eyad Baba/AFP

Fida Shehada

11. Mai 2025

Ich bin in der zentral gelegenen Stadt Lod geboren und aufgewachsen. Meine Eltern kamen aus Majdal (der heutigen israelischen Stadt Ashkelon) und Gaza dorthin. Wegen der Nakba – als während des Krieges um die Unabhängigkeit Israels über 700.000 Araber ihre Heimat verlassen mussten oder vertrieben wurden – leben wir jetzt in Lod; wegen der Belagerung des Gazastreifens kann meine Mutter seit Jahren nicht mehr nach Hause fahren.

In den letzten zwei Jahren war es mehr als nur die physische Trennung – es ist die ständige Angst, dass man sie jeden Moment verlieren könnte, und das Wissen, dass man nichts tun kann, um zu helfen. Es gibt keine Möglichkeit, sie zu schützen. Es ist eine hilflose, schmerzhafte und zutiefst frustrierende Realität.

Und dennoch bin ich überzeugt, dass es keine Lösung – weder Frieden noch Befreiung – für Israelis und Palästinenser geben kann, ohne dass beide Seiten einbezogen werden.

Noch etwas: Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass keine Mutter ein Kind in die Welt setzt, um es zu verlieren. Eine Realität, in der Mütter auf beiden Seiten ihre Kinder verlieren, ist kein normales Leben.

Mütter bringen Kinder zur Welt, um sie großzuziehen, ihre Freuden zu teilen, sie aufwachsen zu sehen und eines Tages selbst Kinder zu haben. Um ein Leben aufzubauen und eine Familie zu gründen. Das ist die menschliche Seite – sie steht über Nationalität, Staat und Krieg.

Mein Traum für diesen Ort ist es, nicht im Schatten von Zerstörung, Kontrollpunkten und Angst zu leben, sondern in einer Realität, in der ich mich entfalten und wirklich leben kann. In zehn Jahren möchte ich meinen Kindern und Enkelkindern in die Augen schauen und sagen können: Wir haben uns erhoben und die Wahrheit gesagt. Wir haben uns nicht versteckt und wir hatten keine Angst.

Ich bin keine Ausnahme. Meine persönliche Geschichte unterscheidet sich nicht von der der meisten Palästinenser in Israel. Die meisten von uns haben Verwandte in Gaza, im Westjordanland und in Flüchtlingslagern. Das ist nicht nur eine Verbindung zu meiner Identität – es ist eine tiefe Verbundenheit mit meiner Familie.

Wir alle leben in dieser unvorstellbaren Realität: Wir fürchten um das Leben unserer Lieben und sollen gleichzeitig unser Leben weiterleben, als wäre alles normal.

Wir möchten, dass jeder einen Ort findet, von dem aus er handeln kann – sei es durch die Teilnahme an Protesten, durch das Aussprechen seiner Meinung, durch Schreiben, durch Widerspruch oder durch das Teilen der Wahrheit über den Krieg und die Zerstörung und durch das Teilen seiner Sehnsucht nach Frieden. Das bedeutet auch, ohne Angst mit seinen Nachbarn zu sprechen und ihnen zu erzählen, was wirklich passiert.

Ich bin in einer gemischten Stadt aufgewachsen. Wenn man in einer solchen Gemeinschaft lebt, versteht man, dass man zusammenleben muss, da beide Seiten hier sind; andererseits möchte man aber auch seine eigene Identität bewahren.

Ich glaube, so sollte es sein – zusammenleben. Ich bin lieber auf der Seite des Lichts, wo alle Frieden suchen, als auf der Seite der Dunkelheit. Dunkelheit bedeutet nicht nur, auf der Seite derer zu stehen, die den Abzug drücken, sondern auch auf der Seite derer, die schweigen, die sich weigern, das Leid anderer zu sehen.

In Lod gibt es Kriminalität, es gibt die Armee, Siedler und die Polizei. Ich möchte nicht von so vielen Waffen umgeben sein. Letztendlich betrifft das auch uns. Es spielt keine Rolle, wie gut oder nett ich bin. Ich bin nicht anders als die anderen, es könnte auch mir passieren.

Aber das Schwierigste für mich als Kind war nicht die Angst vor körperlicher Zerstörung, sondern die Angst vor der Zerstörung meiner Identität im öffentlichen Raum. Ich habe gesehen, wie sie darauf bestanden, uns auszugrenzen und uns nicht zu akzeptieren. Ein Kind sieht alles.

Ich möchte nicht auf der Seite stehen, die schweigt und nichts tut. In meinen Augen ist Schweigen Zustimmung. Ich habe nicht das Privileg, aufzugeben. Ich kann diesen Ort nicht aufgeben – nicht nur geografisch, sondern auch in Bezug auf meine Identität und meine Selbstverwirklichung. Wenn ich den Kampf aufgebe, gebe ich mein Recht auf Schutz, auf ein Leben in Frieden und Sicherheit auf. Ich gebe das Leben selbst auf. Weiterlesen in haaretz.com

